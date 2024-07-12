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«Большое путешествие. Вокруг света»: Потерянных детей не бывает

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12 июля 2024
В прокат 11 июля выходит уже третья часть «Большого путешествия» – российского мультфильма о семейных ценностях и настоящей дружбе, как всегда привлекающего яркой картинкой, уже знакомыми персонажами и спонтанными приключениями.

«Большое путешествие. Вокруг света»: Потерянных детей не бывает
фото: «Наше кино»

Разнообразие героев «Большого путешествия» стало своего рода ключом к успеху анимационной франшизы. У каждого персонажа мультфильма свой характер – особенно запоминаются бесконечные байки пеликана Дюка и до смешного часто впадающий в истерику волк Янус – сайдкики, по заветам западных аниматоров, всегда чуть интереснее главного героя. Но цель – общая, путь к достижению которой тянется ещё из самой первой части «Большого путешествия» и следует довольно клишированной, но беспроигрышной формуле: попутешествовать по миру, осчастливить всех хвостатых и парнокопытных, наказать злодеев. Иначе говоря, медведь Мик-Мик и его друзья вновь отправляются на встречу приключениям, по дороге воссоединяя семьи и восстанавливая справедливость.

Пусть главный посыл анимационного фильма создатели то и дело вкладывают прямо в пасть главного героя Мик-Мика, вся эта буквально разношёрстная компания является для подрастающего поколения четким примером того, как непохожие ни внешне, ни внутренне способны действовать сообща, в полной гармонии, прерывающейся разве что неожиданными штормами, извержениями вулканов и злорадными кознями парочки стервятников, жаждущих отмщения собственной чести. И все герои, что важно, хотят сделать мир чуточку лучше – не только для себя любимых, но и для окружающих.

«Большое путешествие. Вокруг света»: Потерянных детей не бывает
фото: «Наше кино»

География «Большого путешествия» и впрямь масштабна – Африка, Латинская Америка, Китай, даже Австралия. Каждая остановка пушистых исследователей – краткая экскурсия по тем или иным странам и их запоминающимся просторам. На этот раз пушистые ищут новорожденного сына Мик-Мика, утерянного аистом-курьером, однако в ходе поисков ещё много умилительных маленьких зверят будут возвращены в отчий дом. Интересно и то, как изображены в мультфильме биологические родители «потеряшек» – в образах гиперответственных жирафов, боевых кенгуру и всегда готовых заступиться за свое чадо драконов.

«Большое путешествие. Вокруг света»: Потерянных детей не бывает
фото: «Наше кино»

Мультфильм режиссера Василия Ровенского складывается в динамичную и зрелищную одиссею с нескучными детализированными пейзажами разных уголков планеты. Но на реализм и излишнюю логичность «Большое путешествие» не претендует: авторы пользуются понятными зрителю любого возраста юмористическими клише – гиперболизированная физическая комедия, цепочка из зверей, которых уносит ураганом, где каждый держит другого, статичные движения злодеев, по внешнему облику которых сразу ясно, что ничего хорошего от них можно не ждать. Хорошо всем знакомое противостояние хорошего и плохого, перемежающееся простыми, даже прямолинейными шутками, к финалу и вовсе ведет к запрещенному приему – со знакомой всем с детства колыбелью «Ложкой снег мешая…». Что, возможно, и неплохо, раз уж «Большое путешествие», разросшись до трилогии, очевидно, обрело свой надежный пул семейных зрителей.

«Большое путешествие. Вокруг света» в кинотеатрах с 11 июля.

«Большое путешествие. Вокруг света». Трейлер №2

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