Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мадам Клико»: Игристая вдова

Рецензии на фильмы >>
18 июля 2024
В прокат выходит «Мадам Клико» (она же «Вдова Клико» в оригинале) — как легко догадаться из названия, байопик женщины, чье имя пузырится сквозь века и буквально вписано в историю желтыми этикетками одного из самых известных и лучших шампанских вин в мире. Несмотря на то, что действие разворачивается в первой половине XIX века, сюжет актуален как никогда: овдовевшая в молодости женщина берется за управление виноградниками, изобретает рецепт восхитительного игристого, а заодно — уникальную технологию его изготовления, попутно нарушая ради цели не только социальные устои, но и закон.

«Мадам Клико»: Игристая вдова

Барба-Николь Понсарден-Клико (Хэйли Беннет) живет в загородном поместье, окруженном виноградниками — они принадлежат семье ее обожаемого супруга Франсуа (Том Стерридж). Их любовь — страстная и как будто с первого взгляда — прожила недолго: до скоропостижной смерти молодого увлеченного винодела, все свободное время проводившего в полях, напевая колыбельные лозам. Хитрому искусству производства игристого он обучал и Барбу-Николь, которая после кончину мужа не желает прощаться с наследием Франсуа и убеждает свекра (Бен Майлз) не продавать виноградники пронырливому соседу-конкуренту Моэту, а доверить ей управление винодельней, чтобы создать напиток, который будет приносить прибыль. Конечно, в успех предприятия никто не верит, мужчины посмеиваются над новой хозяйкой, природа не очень благоволит урожаям, как и обстановка в мире: в разгаре наполеоновские вoйны, к владениям подступают солдаты, а на шампанское наложено эмбарго, запрещающее экспорт за рубеж. Однако все это не может остановить Бабру-Николь, которая при поддержке известного торговца вином Луи Бона (Сэм Райли) находит способ отправить партию «Вдовы Клико» туда, где шампанское точно оценят : в Россию.

«Мадам Клико»: Игристая вдова

Русский след в истории «Вдовы Клико» важен — и символичен. Героиня, по сути, изобретает некий прототип параллельного импорта, благодаря которому к столам высшего света Российской Империи поступает санкционный напиток. В 1812 году! Легендарно, но не только это: именно Барба-Николь изобретает технологию ремюажа, при которой бутылки шампанского держат пробками вниз и ежедневно покручивают, чтобы избавиться от осадка. И действительно, поначалу все бокалы в картине наполнены мутной жидкостью, не похожей на современное прозрачное игристое. Теперь-то ремюажем успешно пользуются виноделы не только во Франции, но и во всем мире!

«Мадам Клико»: Игристая вдова

Биография вдовы Клико, конечно, богаче той, что авторам во главе с режиссером Томасом Нэппером удалось уместить в скоромный хронометраж фильма. Они, однако, постарались сделать композицию байопика неординарной: основное действие перемежается сценами-флэшбеками, в которых проясняется причина смерти Франсуа Клико (недуг у него, надо сказать, весьма современный), а также складывается вполне убедительная история уникальной любви супругов — сентиментальная, романтичная, слишком уж идеальная для мира, в котором столько изъянов. Конечно, действие могло быть подинамичнее и понасыщеннее, учитывая предмет изучения, но создатели картины избрали путь недосказанности и деликатности, сосредоточившись на несгибаемом и опередившей время героине. Именно такие визионеры оставляют след в вечности.

«Мадам Клико»: Игристая вдова

Ритм фильма будто бы следует правилам виноделов: на экране царят неспешность, терпение, пронизывающий все фатализм и даже мистицизм с песнями винограду и разговорами о том, что «лоза должна страдать». Это правило-заклинание и сегодня повторяют те, кто следует заветам лучших французских мастеров шампанских дел. Свет отражается в расставленных всюду, как в лаборатории алхимика, сосудах с купажами. Персонажи с завидной непринужденностью отхлебывают — простите, дегустируют — шампанское, которое чуть позже, уже разлитое по бутылкам с фирменной желтой ленточкой, позвякивает в повозке торговца-котрабандиста. Одному богу известно, сколько за этим в действительности борьбы, слез и потерь — в реальности страдала явно не только лоза.

«Мадам Клико» в прокате с 18 июля.

«Мадам Клико»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Империя шампанского: Ольга Сутулова, Анна Котова и Сергей Шакуров
«Мадам Клико», «Максин XXX», «Самая большая луна» и еще 8 фильмов июля
Хэйли Беннет создает империю шампанского в трейлере «Мадам Клико»
«Жанна Дюбарри»: В постели с Джонни Деппом
«Присцилла: Элвис и я»: Уход королевы
«Голда. Судный день»: Без вины или виноватая
«Эйфель»: Железная леди французского кино
Поиск по меткам
Биография / БайопикИсторический фильм/сериаллатиноамериканское киноНаталия Григорьева
персоны
Хэйли БеннетБен МайлзТомас НэпперСэм РайлиТом Стёрридж
фильмы
Мадам Клико

фотографии >>
«Мадам Клико»: Игристая вдова фотографии
«Мадам Клико»: Игристая вдова фотографии
«Мадам Клико»: Игристая вдова фотографии
«Мадам Клико»: Игристая вдова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Игорь Щербак
17 июля ушёл из жизни актёр Игорь Щербак.
Игорь Лучихин
16 июля ушёл из жизни актёр Игорь Лучихин.
Сергей Рудницкий
15 июля ушёл из жизни композитор Сергей Рудницкий.
Юрий Кузьменко
12 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Кузьменко.

День рождения >>

Леонид Барац
Екатерина Варченко
Прохор Дубравин
Андрей Ильин
Владимир Никитин
Екатерина Никитина
Татьяна Черкасова
Гаджимурад Ягизаров
Анна Яновская
Кристен Белл
Вин Дизель
Тадеуш Ломницкий
Элизабет МакГоверн
Джеймс Нортон
Тейлор Расселл
Келли Рейлли
все родившиеся 18 июля >>

Афиша кино >>

Водитель-олигарх
комедия
Россия, 2024
Дастур
драма, фильм ужасов
Казахстан, 2023
Как найти сокровища
детский фильм, комедия, приключения
Китай, 2022
Одержимая
исторический фильм, триллер, фильм ужасов
Австрия, Германия, 2024
Паранойя
мистика, триллер, фильм ужасов
Дания, 2024
Тебе не убежать
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Эффект парадокса
боевик
США, 2023
В плену огня
драма, триллер
США, 2023
Кукла. Зарождение зла
фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2022
Проклятие джинна
фильм ужасов
Таиланд, 2023
Линцесса. Тайны леса
приключения, фильм о животных
Испания, 2023
Мадам Клико
биография, драма, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен