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Суперсемейка невезучих: «Гадкий я 4» — мульткомедия со старыми шутками и новыми персонажами

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20 июля 2024

В международном прокате — очередной праздник непослушания: вышел «Гадкий я 4», где Грю вместе с домочадцами снова борются с проблемами — психологическими и криминальными. Какую монструозную форму на этот раз принял аттракцион с применением миньонов, размышляет Алексей Филиппов.

Суперсемейка невезучих: «Гадкий я 4» — мульткомедия со старыми шутками и новыми персонажами

Не все уже, возможно, помнят, но когда-то Фелониус Грю пользовался славой находчивого суперзлодея, а прежде он закончил престижный лицей для будущих правонарушителей «Па Бон». Несколько десятилетий (и одну карьеру в Антизлодейской Лиге) спустя он возвращается в альма-матер на встречу выпускников, где встречает заклятого соперника — выпендрежника в дутой куртке Максима Ле Маля. Он-то Грю и нужен: эксцентричного оппонента нужно задержать в интересах АЗЛ, что не без проблем удается целому отряду спецагентов. Правда, Ле Маль — с детства огромный фанат тараканов — как раз модифицировал себя под стать любимым насекомым, превратившись в колючего, шустрого и недавимого суперзлодея с неприжившейся кличкой Тараканмэн. Из тюрьмы для самых опасных преступников он легко сбегает — и намеревается жестоко отомстить обидчику со всем его семейством.

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К четвертой части умеренно сварливый Грю обзавелся таким количеством родственников, что скоро они сравняются по числу с миньонами. Под одной крышей уживаются жена — спецагентка АЗЛ Люси Уайлд, приемные дочурки Марго, Эдит и Агнес, рожденный в браке карапуз Грю-младший, а также однорогий козлик Лаки и трио желтых тиктакоподобных приспешников, повышенных среди прочих за лояльность. И это не считая ватаги оставшихся подручных, брата Дрю и матери Марлены, которые, к счастью, живут в лаборатории или в собственных домах. Спрятать такой ансамбль в тошнотворно-идиллическом городке Мэйфлауэр — еще и придумать всем новые личности — задача не из простых.

Суперсемейка невезучих: «Гадкий я 4» — мульткомедия со старыми шутками и новыми персонажами

Поленились и бюрократы из АЗЛ (среди новых имен для девочек — Бритни и Бри), и сценаристы Майк УайтБелый лотос», «Эмоджи фильм») с Кеном Даурио — ведущим автором Illumination, писавшим всю франшизу про Грю и, например, «Тайную жизнь домашних животных». Задача последних, по сути, свелась к тому, чтобы расфасовать как можно больше скопившихся персонажей по необязательным сюжетным линиям, а бывшему злодею устроить кризис идентичности: сначала на фоне игнора со стороны крохи-сына, затем — под напором дерзкой соседки-тинейджерки Поппи, которая мечтает о криминальной карьере мирового масштаба. Для начала ей требуется помощь Грю, чтобы выкрасть медоеда Ленни — талисман лицея «Па Бон».

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Тем временем Люси разок выйдет на работу в парикмахерскую и вскоре будет удирать вместе с тремя девочками под музыку из «Терминатора 2» от разъяренной клиентки. Миньонов же сгрузят в штаб АЗЛ, где пятеро из них получат суперспособности в духе Фантастической четверки, Циклопа из «Людей Икс», предположительно Халка и еще какой-то летучей хреновины. Без всех этих персонажей можно было бы обойтись, но раз уж они наплодились под одним брендом, то всем досталось по дюжине гэгов, формально соответствующих ожиданиям целевой аудитории. Детям — пердежная буффонада миньонов, подросткам — выходы презрительной и амбициозной Поппи, мамам — анекдот про салон красоты и забег в супермаркете (действительно, что им еще интересно), а папам — ограбление готического лицея в духе «бондианы» и «Монстров на каникулах» вкупе с финальной битвой, возвращающей веру, что есть еще порох в пороховнице и бес в бессмыслице.

Суперсемейка невезучих: «Гадкий я 4» — мульткомедия со старыми шутками и новыми персонажами

Фокус в том, что «Гадкому я» как миньону дробина любые претензии — драматургические, художественные или тем более концептуальные. То, что начиналось как пародия на супергероику, в итоге повторяет эту схему внутри себя на примере пяти желтых мутантов. Местные киноотсылки — к «Терминатору», «Дракуле», «Твари из Черной лагуны» — уже давно не носят ностальгической ценности для условных молодых родителей, возможно, и видевшей классику 30-х, 50-х, а то и 80-х только как хэллоуиновский оммаж из других произведений. Как миньонам не нужен Грю, чтобы наводить шорох с любыми подручными предметами, так и «Гадкому я», кроме символически скрепленных физических гэгов — некоторые, вероятно, застал еще Чаплин, — не нужны заигрывания с поп-культурой или психотерапевтические сюжеты для обывателя средних лет, комплексующего перед пародийно успешным соседом. Еще ярче эту философию студия Illumination продемонстрировала в прошлогоднем хите-миллиардере «Братья Супер Марио», где натянула образы из популярной видеоигры на свой привычный аттракцион.

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Возможно, довольно забавно увидеть в миньоноверсе — сверхуспешное продолжение идей «Очень страшного кино» или треш-студии The Asylum, выпускающей низкобюджетные подражания хоть «Кинг-Конгу», хоть «Аватару», но и они порой выстреливают чем-то неожиданным, вроде франшизы «Акулий торнадо». Создатели «Гадкого я», напротив, всё больше опасаются выходить за флажки, переснимая пиксаровскую «Суперсемейку» так, что даже диснеевское влияние на франшизу о сверхлюдях выглядит менее корпоративным, чем у Illumination. И остановить эту стерильную и безопасную «желтуху» смогут только сборы ниже миллиарда, а не разговоры про гендерные стереотипы, банальные киноцитаты и шутки, которые заставят краснеть даже некоторых детей.

«Гадкий я 4». Трейлер №2 на английском языке

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Суперсемейка невезучих: «Гадкий я 4» — мульткомедия со старыми шутками и новыми персонажами фотографии
Суперсемейка невезучих: «Гадкий я 4» — мульткомедия со старыми шутками и новыми персонажами фотографии
Суперсемейка невезучих: «Гадкий я 4» — мульткомедия со старыми шутками и новыми персонажами фотографии
Суперсемейка невезучих: «Гадкий я 4» — мульткомедия со старыми шутками и новыми персонажами фотографии
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