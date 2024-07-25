«Побег из лабиринта времени»: почему приключения братьев-медведей стали одной из самых успешных анимационных франшиз

В российский прокат 25 июля выходит новая часть анимационной франшизы про братьев-медведей – «Побег из лабиринта времени». Приключения забавных гризли и несуразного лесоруба, посетивших в прошлых фильмах не только все уголки Земли, но и побывавших за ее пределами, захватывают воображение зрителей любого возраста. Перед просмотром «Побега из лабиринта времени» вспомним, с чего начиналась история Бриара и Брэмбла.
В 2012 году китайская студия Fantawild Animation запустила первый сезон мультсериала «Медведи-соседи
». Сюжет довольно прост: мирную лесную жизнь двух косматых братьев Бриара и Брэмбла нарушает компания по добыче древесины, которая поручает задачу уничтожить лес хитрому, но слабохарактерному сотруднику Вику. Медведи и остальная лесная братва противостоят попыткам Вика всячески навредить отчему дому, и из-за нелепых сцен погонь и драк первые сезоны мультсериала напоминают классическое противостояние Тома и Джерри. Сюжет постоянно вращается вокруг конфликта Вика и медведей, прерываясь на сезонные и праздничные специальные выпуски («Весеннее веселье», «Снежный восторг», «Осеннее великолепие», «Сенсационное лето»), а также разнообразные приключения с участием роботов, тигров, экзотических животных и даже уменьшительного аппарата, который делает «кошки-мышки» медведей и лесоруба еще более занимательными и динамичными.
Первый полнометражный мультфильм о мишках-братишках «Медведи-соседи: Зимние каникулы
» публика увидела в 2013 году, и он в целом продолжал сюжетную арку борьбы Бриара и Брэмбла с Виком, только в новогодних декорациях. Происходящие в эпизодах сериала события находили свое отражение и в полном метре, зачастую служа завязкой для фильмов, как это произошло в 2014-м с «Медведи-соседи спешат на помощь!
», где лесные обитатели спасают маленькую девочку, впервые оказавшуюся в лесу в третьем сезоне. В части «Машинная возня» (2014) братья преодолевают прошлую неприязнь к Вику и начинают доверять ему, ведь лесу грозит новая, гораздо более серьезная опасность в виде гигантского робота-лесоруба. А фильмы «Тайна цирка» (2016) и «Тайна трех миров»
(2017) еще сильнее сближают мишек и бывшего злодея, вынужденных вместе исследовать темные стороны цирковой арены и искать затерянные в веках волшебные сокровища древних цивилизаций. «Побег из джунглей
» (2019) содержит в себе массу отсылок к мировой истории и пересказ мудрой притчи о трусливом волке, а благодаря «Побегу из космоса
» (2022) маленькие зрители осознают важность семейных ценностей и учатся по-новому смотреть на социальные проблемы планеты, которую нам нужно беречь и охранять отнюдь не от злых пришельцев.
В каждом мультфильме фокус смещается с одного персонажа на другого: в «Побеге из джунглей» зрители узнали о страхах и прошлых разочарованиях гиперответственного Бриара, «Побег из космоса» практически полностью посвящен внутренним перипетиям неуклюжего Брэмбла и его странной дружбе с инопланетным котом, а часть «Побег из страны роботов
» раскрывает подробности исчезновения мамы Бриара и Брэмбла и переворачивает жизни медведей с лап на голову. В грядущей же части «Побег из лабиринта времени» зрители заново познакомятся с Виком, проходящим долгий путь сквозь время и пространство, чтобы воссоединиться с пушистыми друзьями.
Чрезмерность фантастических элементов и динамичность похождений пушистой братвы отнюдь не отпугивает самых маленьких зрителей, а даже задает им много вечных вопросов о дружбе и преданности, об устройстве мира и важности семьи. Несмотря на то, что «братьев-медведей» нельзя назвать именно образовательной анимацией, из мультфильмов дети много узнают, например, о первобытных людях и культуре разных стран, о таких проблемах современного мира, как охрана окружающей среды и истребление животных.
События выпускающихся параллельно сериала и полнометражных мультфильмов то и дело сталкиваются друг с другом, образуя красочный и запутанный, но все же цельный сюжет, в котором герои растут над собой и трансформируются. Вик переквалифицируется из лесоруба в охотника, а потом и в экскурсовода, не желающего иметь ничего общего с вырубкой деревьев; Брэмбл становится смелее и ответственнее, но сохраняет свой оптимистичный и чуткий характер; Бриар перестает опекать брата и открывается миру. На своем пути медведи встречают разных друзей с такими же разными целями и проблемами, и они все вместе переживают утрату и испытывают настоящее счастье, смеются и грустят, побеждают и проигрывают, танцуют и занимаются бытом. В конце концов, все мы немножко медведи.
Мультфильм «Побег из лабиринта времени» в кинотеатрах с 25 июля.
«Побег из лабиринта времени»
обсуждение >>