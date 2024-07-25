Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Побег из лабиринта времени»: почему приключения братьев-медведей стали одной из самых успешных анимационных франшиз

Рецензии на фильмы >>
25 июля 2024

В российский прокат 25 июля выходит новая часть анимационной франшизы про братьев-медведей – «Побег из лабиринта времени». Приключения забавных гризли и несуразного лесоруба, посетивших в прошлых фильмах не только все уголки Земли, но и побывавших за ее пределами, захватывают воображение зрителей любого возраста. Перед просмотром «Побега из лабиринта времени» вспомним, с чего начиналась история Бриара и Брэмбла.

«Побег из лабиринта времени»: почему приключения братьев-медведей стали одной из самых успешных анимационных франшиз

В 2012 году китайская студия Fantawild Animation запустила первый сезон мультсериала «Медведи-соседи». Сюжет довольно прост: мирную лесную жизнь двух косматых братьев Бриара и Брэмбла нарушает компания по добыче древесины, которая поручает задачу уничтожить лес хитрому, но слабохарактерному сотруднику Вику. Медведи и остальная лесная братва противостоят попыткам Вика всячески навредить отчему дому, и из-за нелепых сцен погонь и драк первые сезоны мультсериала напоминают классическое противостояние Тома и Джерри. Сюжет постоянно вращается вокруг конфликта Вика и медведей, прерываясь на сезонные и праздничные специальные выпуски («Весеннее веселье», «Снежный восторг», «Осеннее великолепие», «Сенсационное лето»), а также разнообразные приключения с участием роботов, тигров, экзотических животных и даже уменьшительного аппарата, который делает «кошки-мышки» медведей и лесоруба еще более занимательными и динамичными.

«Побег из лабиринта времени»: почему приключения братьев-медведей стали одной из самых успешных анимационных франшиз

Первый полнометражный мультфильм о мишках-братишках «Медведи-соседи: Зимние каникулы» публика увидела в 2013 году, и он в целом продолжал сюжетную арку борьбы Бриара и Брэмбла с Виком, только в новогодних декорациях. Происходящие в эпизодах сериала события находили свое отражение и в полном метре, зачастую служа завязкой для фильмов, как это произошло в 2014-м с «Медведи-соседи спешат на помощь!», где лесные обитатели спасают маленькую девочку, впервые оказавшуюся в лесу в третьем сезоне. В части «Машинная возня» (2014) братья преодолевают прошлую неприязнь к Вику и начинают доверять ему, ведь лесу грозит новая, гораздо более серьезная опасность в виде гигантского робота-лесоруба. А фильмы «Тайна цирка» (2016) и «Тайна трех миров» (2017) еще сильнее сближают мишек и бывшего злодея, вынужденных вместе исследовать темные стороны цирковой арены и искать затерянные в веках волшебные сокровища древних цивилизаций. «Побег из джунглей» (2019) содержит в себе массу отсылок к мировой истории и пересказ мудрой притчи о трусливом волке, а благодаря «Побегу из космоса» (2022) маленькие зрители осознают важность семейных ценностей и учатся по-новому смотреть на социальные проблемы планеты, которую нам нужно беречь и охранять отнюдь не от злых пришельцев.

«Побег из лабиринта времени»: почему приключения братьев-медведей стали одной из самых успешных анимационных франшиз

В каждом мультфильме фокус смещается с одного персонажа на другого: в «Побеге из джунглей» зрители узнали о страхах и прошлых разочарованиях гиперответственного Бриара, «Побег из космоса» практически полностью посвящен внутренним перипетиям неуклюжего Брэмбла и его странной дружбе с инопланетным котом, а часть «Побег из страны роботов» раскрывает подробности исчезновения мамы Бриара и Брэмбла и переворачивает жизни медведей с лап на голову. В грядущей же части «Побег из лабиринта времени» зрители заново познакомятся с Виком, проходящим долгий путь сквозь время и пространство, чтобы воссоединиться с пушистыми друзьями.

Чрезмерность фантастических элементов и динамичность похождений пушистой братвы отнюдь не отпугивает самых маленьких зрителей, а даже задает им много вечных вопросов о дружбе и преданности, об устройстве мира и важности семьи. Несмотря на то, что «братьев-медведей» нельзя назвать именно образовательной анимацией, из мультфильмов дети много узнают, например, о первобытных людях и культуре разных стран, о таких проблемах современного мира, как охрана окружающей среды и истребление животных.

«Побег из лабиринта времени»: почему приключения братьев-медведей стали одной из самых успешных анимационных франшиз

События выпускающихся параллельно сериала и полнометражных мультфильмов то и дело сталкиваются друг с другом, образуя красочный и запутанный, но все же цельный сюжет, в котором герои растут над собой и трансформируются. Вик переквалифицируется из лесоруба в охотника, а потом и в экскурсовода, не желающего иметь ничего общего с вырубкой деревьев; Брэмбл становится смелее и ответственнее, но сохраняет свой оптимистичный и чуткий характер; Бриар перестает опекать брата и открывается миру. На своем пути медведи встречают разных друзей с такими же разными целями и проблемами, и они все вместе переживают утрату и испытывают настоящее счастье, смеются и грустят, побеждают и проигрывают, танцуют и занимаются бытом. В конце концов, все мы немножко медведи.

Мультфильм «Побег из лабиринта времени» в кинотеатрах с 25 июля.

«Побег из лабиринта времени»

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мадам Клико», «Максин XXX», «Самая большая луна» и еще 8 фильмов июля
«Мы всегда работаем командой»: лесоруб спасает медведей в трейлере мультфильма «Побег из лабиринта времени»
Поиск по меткам
Анимацияфраншиза
фильмы
Братья Медведи: Тайна трёх мировМедведи-соседиМедведи-соседи спешат на помощь!Медведи-соседи: Зимние каникулыМишки Буни: Тайна циркаПобег из джунглейПобег из космосаПобег из лабиринта времениПобег из страны роботов

фотографии >>
«Побег из лабиринта времени»: почему приключения братьев-медведей стали одной из самых успешных анимационных франшиз фотографии
«Побег из лабиринта времени»: почему приключения братьев-медведей стали одной из самых успешных анимационных франшиз фотографии
«Побег из лабиринта времени»: почему приключения братьев-медведей стали одной из самых успешных анимационных франшиз фотографии
«Побег из лабиринта времени»: почему приключения братьев-медведей стали одной из самых успешных анимационных франшиз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Исай Афремов
23 июля ушёл из жизни актёр Исай Афремов.
Лидия Аникеева
23 июля ушла из жизни актриса Лидия Аникеева.
Анна Ншанян-Папазян
23 июля ушла из жизни актриса Анна Ншанян-Папазян.

День рождения >>

Лилиана Алешникова
Пётр Баракчи
Наталья Бочкарёва
Екатерина Дурова
Сергей Кудряшов
Александр Мартынов
Рустам Сагдуллаев
Андрей Харитонов
Василий Шукшин
Уолтер Бреннан
Владимир Гайдаров
Эрик Жюдор
Жан Карме
Брэд Ренфро
Линн Фредерик
Кшиштоф Чечот
все родившиеся 25 июля >>

Афиша кино >>

Навсикая из долины ветров
научная фантастика, приключения, фэнтези
Япония, 1984
Обе две
лирическая комедия
Россия, 2024
В потоке трёх стихий
драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2023
Заклятье: Слуги сатаны
драма, мистика, фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2017
Моя семья
драма, комедия, трагикомедия, экранизация
Германия, Франция, 2024
Побег из лабиринта времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2024
Мир в моей голове
комедия, мелодрама, экранизация
Южная Корея, 2024
Собиратель душ
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2024
Список подозреваемых
боевик, триллер
США, 2024
Схватка
боевик, драма, приключения
Индия, США, 2023
Таинственный лес
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Хвостатый переполох
комедия, фильм о животных
Южная Корея, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?