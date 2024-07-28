Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ночь в мавзолее: «Дэдпул и Росомаха» — дряхлые танцы на костях «Людей Икс»

Рецензии на фильмы >>
28 июля 2024
В международном прокате наводят шороху «Дэдпул и Росомаха» — первый (и, возможно, последний) выход под брендом киновселенной Marvel для обоих мутантов в нынешнем виде. Заранее успокоим: пересматривать все фильмы о супергероях за четверть века не обязательно, точнее — бессмысленно. Почему блокбастеру Disney не помогают отсылки и шутки ниже пояса, размышляет Алексей Филиппов.

Ночь в мавзолее: «Дэдпул и Росомаха» — дряхлые танцы на костях «Людей Икс»

Где-то в постапокалиптической степи прикопан логотип студии 20th Century Fox, купленной в 2020-м корпорацией Disney. Вокруг раскиданы предположительно останки былого величия, а посреди свалки под бойкую музыку мутузят друг друга две интеллектуальные собственности. В красном углу ринга — болтливый неубиваемый наемник Дэдпул (он же — Уэйд Уилсон), в желтом — немногословный, но почти такой же бессмертный Росомаха (в миру — Логан Хоулетт). Первый переживает глубочайший кризис, потому что мерзкий характер затмевает суперспособности: в Мстители не взяли, возлюбленная Ванесса (Морена Баккарин) ушла, пока он притворялся обывателем, торгуя поддержанными авто, а затем и вовсе явились люди из УВИ (Управления временными изменениями), решившие, что бракованный мир Уэйда Уилсона надо уничтожить.

Читать Просто психанул: рецензия на второй сезон «Локи»
Формально ему и так крышка после смерти «ключевого субъекта» — Логана в фильме «Логан», — но амбициозный функционер Мистер Парадокс (Мэттью Макфэдиен из «Гордости и предубеждения») хочет ускорить процесс, чтобы не тратить тысячелетия на постепенное угасание. Дэдпулу предлагают роль в другой (мета)вселенной, а тот внезапно не хочет терять друзей, поэтому, чтобы вернуть всё на круги своя, откопал (сначала буквально, потом фигурально) Росомаху из другого сюжета. Тоже в депрессии, потерявшего всех, кто в него верил, а потому — носящего желтый костюм «Людей Икс»: как напоминание о трагедии и собственной недальновидности.

Ночь в мавзолее: «Дэдпул и Росомаха» — дряхлые танцы на костях «Людей Икс»

В общем, план простой и надежный: Уилсон хочет (снова) предъявить УВИ Росомаху, который будет воплощать супергероический стоицизм в его вселенной, но пока их сослали в Вакуум — чистилище для невостребованных идей, где всё рано или поздно дохнет. Правда, этот Логан не горит желанием спасать друзей олуха, не затыкающегося ни на секунду. Как, впрочем, и умирать в его компании — наряду с одним комиксовым альтер-эго Криса Эванса, поношенными камео «Людей Икс» (вроде Саблезубого), а также суперзлодейкой Кассандрой Новой (Эмма Корин) — близняшкой Чарльза Ксавье, которую студии побоялись звать в (нормальные) фильмы.

Читать Почему «Логан» не стал прорывом для супергеройского кино
Беспардонное бадди-муви про двух неубиваемых канадцев со страниц комиксов Marvel — тем более в исполнении сроднившихся с образами Хью Джекмана и Райана Рейнольдса — затея в равной степени лакомая и колючая. С одной стороны — трагический брутализм Росомахи, обреченного наблюдать, как умирают те, кого он, пускай довольно скрытно, но любит. С другой — безостановочно шутящий и сквернословящий садист Дэдпул, который знает, что находится в комиксе, фильме или игре, не может пройти мимо ни одного правила, его не нарушив, и вообще существует по угару, без особых цели и смысла.

Ночь в мавзолее: «Дэдпул и Росомаха» — дряхлые танцы на костях «Людей Икс»

Соединить их — крайне амбициозно, да и в комиксах так делали не раз, но результат сильно зависит от авторов и художественных намерений. Велик риск оказаться в ситуации, когда «Семь самураев» посещают персонажи (и выпечка) из «Американского пирога» (или наоборот), а в «Восхождение» зачем-то вмонтировали гэги из «Самого лучшего фильма». Режиссер «Очень странных дел» и «Ночи в музее» Шон Леви со сценаристами прошлых «Дэдпулов», конечно же, решили играть на комедийном поле говорливой бестии, бросая в мясорубку насмешек всех персонажей, кто с их точки зрения плохо лежит.

Читать Очень супергеройское кино: обзор «Дэдпул 2»
Про одних снимали фильмы так давно, что молодежь и не вспомнит (Дженнифер Гарнер и Уэсли Снайпс из «Электры» и «Блейда»), про других кастинговые слухи остались фантазией (Генри Кавилл в роли Росомахи, Ченнинг Татум — в сольнике про Гамбита), про третьих знают только поклонники комиксов (орда Дэдпулов во главе с Блейк Лавли и сестра Ксавье), а про других Кевин Файги, дождавшийся звезды на Аллее славы, пока, видимо, не решил: съесть или выбросить (подросшая Х-23 в исполнении Дафни Кин). На этой странной встрече выпускников супергеройского класса Х — списанных, отчисленных, забракованных — и разворачивается подобие гиковской попойки, где парадоксальным образом не хватает пранка и панка.

Ночь в мавзолее: «Дэдпул и Росомаха» — дряхлые танцы на костях «Людей Икс»

Как и на заре киновселенной Marvel, кровь разгоняет AC/DC, а месиво из безликих врагов устраивают под NSYNC и Мадонну, повторяя надежные трюки прошлых фильмов. Первая драка похожа на стандартную кат-сцену из Mortal Kombat (только с танцами и титрами), а финальная — на побоище из «Олдбоя», если бы тот оказался голливудским мюзиклом. Шутки про половые органы и наркотические вещества, якобы беспокоящие юристов Disney, только симулируют фронду — особенно на фоне псевдо-трагического третьего акта, который не становится менее картонным, раз в фильме есть шутка на этот счет. Наконец, бесчисленные отсылки ради отсылок из пакета корпоративной интеллектуальной собственности не выглядят праздником непослушания. В комиксах их не показывают крупным планом каждую, чтобы потом сразу же выкинуть, да и ассортимент пошире — не ограниченный наследием умирающей студии Fox.

Читать Я не пустое место: «Человек-Паук: Паутина вселенных» — новый эталон анимации
Фокус «Дэдпула и Росомахи» в том, что здесь продают диетические продукты под видом любимых блюд предполагаемой целевой аудитории. Кукольное насилие и драйв, держащийся в основном на хитовой музыке. Ограниченное поп-культурное многообразие, которое ни на что особенно не влияет — и позабавит скорее тех, кто следит за новостями, а не самими фильмами. Обилие скабрезных шуток, чье количество искусственно увеличено за счет методики «копировать/вставить».

Ночь в мавзолее: «Дэдпул и Росомаха» — дряхлые танцы на костях «Людей Икс»

В сухом остатке — это диснеевская сказка о двух одиночествах, не способных выразить подлинные чувства: Логан — так как почти буквально человек из стали (на самом деле — с адамантиевым скелетом), Уилсон — потому что ляпнет или сделает глупость быстрее, чем грустная мысль созреет в мозгу. Оттого сюжетным джокером внезапно и оказывается добродушный болван Питер (Роб Делани), не боящийся переживаний и экспериментов (в том числе сексуальных). Ведь неизбежное превращение в скуфа, как называют сегодня неухоженных мужчин средних лет, для многих страшнее аннигиляции и корпорации. Однако смех над компьютерной кровищей, падениями, сальностями и согласованными шпильками в адрес Disney больше походит на симптом, чем панацею.

«Дэдпул и Россомаха». Трейлер №2 на английском языке

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Люди Икс: Апокалипсис» // Окаянные дни
«Олдбой»: Демократия, молоток и «подготовка» зрителя к «Паразитам»
«Сложнее, чем LEGO в носу»: как закончился четвертый сезон «Очень странных дел»
«Новые мутанты»: Люди Икс. Детский сад
«Дэдпул»: Хорошо смеется тот, кто смеется бессмертным
Вселенная бесконечна: все фильмы и сериал киновселенной Marvel от худшего к лучшему
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноКомикссиквелсупергерои
персоны
Морена БаккаринДженнифер ГарнерРоб ДеланиХью ДжекманГенри КавиллДафни КинЭмма КорринБлейк ЛайвлиШон ЛевиМэттью МакфэдьенРайан РейнольдсУэсли СнайпсЧеннинг ТатумКевин ФайгиКрис Эванс
фильмы
БлэйдДэдпулДэдпул 2Дэдпул и РоссомахаЛоган: РосомахаОлдбойЭлектра

фотографии >>
Ночь в мавзолее: «Дэдпул и Росомаха» — дряхлые танцы на костях «Людей Икс» фотографии
Ночь в мавзолее: «Дэдпул и Росомаха» — дряхлые танцы на костях «Людей Икс» фотографии
Ночь в мавзолее: «Дэдпул и Росомаха» — дряхлые танцы на костях «Людей Икс» фотографии
Ночь в мавзолее: «Дэдпул и Росомаха» — дряхлые танцы на костях «Людей Икс» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Фиалко
27 июля ушёл из жизни режиссёр Олег Фиалко.
Александр Марушев
26 июля ушёл из жизни актёр Александр Марушев.
Фирудин Сафаров
26 июля ушёл из жизни актёр Фирудин Сафаров.
Арво Валтон
26 июля ушёл из жизни писатель, сценарист Арво Валтон.
Валентин Белоусов
25 июля ушёл из жизни актёр Валентин Белоусов.

День рождения >>

Владимир Басов
Наталия Белохвостикова
Марианна Вертинская
Ирина Ефремова
Юлия Жигалина
Сергей Загребнев
Инна Макарова
Максим Матвеев
Юлия Меньшова
Антон Эльдаров
Алексис Аркетт
Лука Барбарески
Элизабет Беркли
Джо Е. Браун
Джон Дэвид Вашингтон
Лори Лафлин
Брюс Эбботт
все родившиеся 28 июля >>

Афиша кино >>

Диор и я
биография
Франция, 2014
Империя
комедия, научная фантастика
Бельгия, Германия, Италия, Франция, 2024
Судная ночь. Джекпот
триллер
США, 2023
Затерянный компас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Капитан Пиг: Путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Она танцует
мелодрама
Россия, 2024
Призрачный свет
драма, комедия
США, 2024
Астрал. Проклятие Лилит
фильм ужасов
Индонезия, 2022
Выпусти меня
мистика, триллер
Россия, 2024
Жуть
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2024
Неспокойной ночи
триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2023
Тополиный пух
комедия, мелодрама
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram