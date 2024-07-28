Ночь в мавзолее: «Дэдпул и Росомаха» — дряхлые танцы на костях «Людей Икс»

В международном прокате наводят шороху «Дэдпул и Росомаха» — первый (и, возможно, последний) выход под брендом киновселенной Marvel для обоих мутантов в нынешнем виде. Заранее успокоим: пересматривать все фильмы о супергероях за четверть века не обязательно, точнее — бессмысленно. Почему блокбастеру Disney не помогают отсылки и шутки ниже пояса, размышляет Алексей Филиппов.
Где-то в постапокалиптической степи прикопан логотип студии 20th Century Fox, купленной в 2020-м корпорацией Disney. Вокруг раскиданы предположительно останки былого величия, а посреди свалки под бойкую музыку мутузят друг друга две интеллектуальные собственности. В красном углу ринга — болтливый неубиваемый наемник Дэдпул (он же — Уэйд Уилсон), в желтом — немногословный, но почти такой же бессмертный Росомаха (в миру — Логан Хоулетт). Первый переживает глубочайший кризис, потому что мерзкий характер затмевает суперспособности: в Мстители не взяли, возлюбленная Ванесса (Морена Баккарин
) ушла, пока он притворялся обывателем, торгуя поддержанными авто, а затем и вовсе явились люди из УВИ (Управления временными изменениями), решившие, что бракованный мир Уэйда Уилсона надо уничтожить.
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Формально ему и так крышка после смерти «ключевого субъекта» — Логана в фильме «Логан
», — но амбициозный функционер Мистер Парадокс (Мэттью Макфэдиен
из «Гордости и предубеждения
») хочет ускорить процесс, чтобы не тратить тысячелетия на постепенное угасание. Дэдпулу предлагают роль в другой (мета)вселенной, а тот внезапно не хочет терять друзей, поэтому, чтобы вернуть всё на круги своя, откопал (сначала буквально, потом фигурально) Росомаху из другого сюжета. Тоже в депрессии, потерявшего всех, кто в него верил, а потому — носящего желтый костюм «Людей Икс»: как напоминание о трагедии и собственной недальновидности.
В общем, план простой и надежный: Уилсон хочет (снова) предъявить УВИ Росомаху, который будет воплощать супергероический стоицизм в его вселенной, но пока их сослали в Вакуум — чистилище для невостребованных идей, где всё рано или поздно дохнет. Правда, этот Логан не горит желанием спасать друзей олуха, не затыкающегося ни на секунду. Как, впрочем, и умирать в его компании — наряду с одним комиксовым альтер-эго Криса Эванса
, поношенными камео «Людей Икс» (вроде Саблезубого), а также суперзлодейкой Кассандрой Новой (Эмма Корин
) — близняшкой Чарльза Ксавье, которую студии побоялись звать в (нормальные) фильмы.
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Беспардонное бадди-муви про двух неубиваемых канадцев со страниц комиксов Marvel — тем более в исполнении сроднившихся с образами Хью Джекмана
и Райана Рейнольдса
— затея в равной степени лакомая и колючая. С одной стороны — трагический брутализм Росомахи, обреченного наблюдать, как умирают те, кого он, пускай довольно скрытно, но любит. С другой — безостановочно шутящий и сквернословящий садист Дэдпул, который знает, что находится в комиксе, фильме или игре, не может пройти мимо ни одного правила, его не нарушив, и вообще существует по угару, без особых цели и смысла.
Соединить их — крайне амбициозно, да и в комиксах так делали не раз, но результат сильно зависит от авторов и художественных намерений. Велик риск оказаться в ситуации, когда «Семь самураев
» посещают персонажи (и выпечка) из «Американского пирога
» (или наоборот), а в «Восхождение
» зачем-то вмонтировали гэги из «Самого лучшего фильма
». Режиссер «Очень странных дел
» и «Ночи в музее
» Шон Леви
со сценаристами прошлых
«Дэдпулов
», конечно же, решили играть на комедийном поле говорливой бестии, бросая в мясорубку насмешек всех персонажей, кто с их точки зрения плохо лежит.
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Про одних снимали фильмы так давно, что молодежь и не вспомнит (Дженнифер Гарнер
и Уэсли Снайпс
из «Электры
» и «Блейда
»), про других кастинговые слухи остались фантазией (Генри Кавилл
в роли Росомахи, Ченнинг Татум
— в сольнике про Гамбита
), про третьих знают только поклонники комиксов (орда Дэдпулов во главе с Блейк Лавли
и сестра Ксавье), а про других Кевин Файги
, дождавшийся звезды на Аллее славы, пока, видимо, не решил: съесть или выбросить (подросшая Х-23 в исполнении Дафни Кин
). На этой странной встрече выпускников супергеройского класса Х — списанных, отчисленных, забракованных — и разворачивается подобие гиковской попойки, где парадоксальным образом не хватает пранка и панка.
Как и на заре киновселенной Marvel, кровь разгоняет AC/DC, а месиво из безликих врагов устраивают под NSYNC и Мадонну, повторяя надежные трюки прошлых фильмов. Первая драка похожа на стандартную кат-сцену из Mortal Kombat (только с танцами и титрами), а финальная — на побоище из «Олдбоя
», если бы тот оказался голливудским мюзиклом. Шутки про половые органы и наркотические вещества, якобы беспокоящие юристов Disney, только симулируют фронду — особенно на фоне псевдо-трагического третьего акта, который не становится менее картонным, раз в фильме есть шутка на этот счет. Наконец, бесчисленные отсылки ради отсылок из пакета корпоративной интеллектуальной собственности не выглядят праздником непослушания. В комиксах их не показывают крупным планом каждую, чтобы потом сразу же выкинуть, да и ассортимент пошире — не ограниченный наследием умирающей студии Fox.
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Фокус «Дэдпула и Росомахи» в том, что здесь продают диетические продукты под видом любимых блюд предполагаемой целевой аудитории. Кукольное насилие и драйв, держащийся в основном на хитовой музыке. Ограниченное поп-культурное многообразие, которое ни на что особенно не влияет — и позабавит скорее тех, кто следит за новостями, а не самими фильмами. Обилие скабрезных шуток, чье количество искусственно увеличено за счет методики «копировать/вставить».
В сухом остатке — это диснеевская сказка о двух одиночествах, не способных выразить подлинные чувства: Логан — так как почти буквально человек из стали (на самом деле — с адамантиевым скелетом), Уилсон — потому что ляпнет или сделает глупость быстрее, чем грустная мысль созреет в мозгу. Оттого сюжетным джокером внезапно и оказывается добродушный болван Питер (Роб Делани
), не боящийся переживаний и экспериментов (в том числе сексуальных). Ведь неизбежное превращение в скуфа
, как называют сегодня неухоженных мужчин средних лет, для многих страшнее аннигиляции и корпорации. Однако смех над компьютерной кровищей, падениями, сальностями и согласованными шпильками в адрес Disney больше походит на симптом, чем панацею.
«Дэдпул и Россомаха». Трейлер №2 на английском языке
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