«Тополиный пух»: Шуба-Васильев, Лапенко на крыше и другие факты про летнюю комедию

В российский прокат 1 августа выходит комедия «Тополиный пух» с Антоном Лапенко, Аглаей Тарасовой, Антоном Филипенко, Виталием Хаевым. Помимо актерского состава в фильме есть еще и интригующий сюжет, состоящий из новелл про мечтающего свести счеты с жизнью охранника-неудачника, пытающейся заработать любыми способами стриптизерше и престарелого киллера, берущегося за непростой заказ. Рассказываем, как снимался самый летний фильм года.
Пух – это камыш
Действие фильма происходит летом, но снимался он уже поздней осенью, поэтому никакого тополиного пуха на улицах не было. Художникам пришлось поломать голову над тем, что же заменить такой важный атрибут фильма, даже вынесенный в его название. Использовать решили не гусиное перо, как это обычно практикуется в кино, а камыш. Его собирали, сушили и осветляли, чтобы получился идеальный киношный тополиный пух. Как признаются авторы фильма, горит даже лучше настоящего!
Перевернутая машина
В одной из сцен создателям фильма нужно было перевернуть машину перед центральным парком Таганрога, где проходили съемки картины. У авто протекло масло, и местные жители начали жаловаться, что «киношники портят город». Художники, конечно, принялись оттирать масло, и дорога получилась даже чище, чем была до этого! В остальном жители Таганрога были настроены дружелюбно и стойко переносили временные перекрытия из-за съемок фильма.
Трюки юного актера
Самым сложным трюком, как ни странно, оказался эпизод, где дед-киллер с внуком лезут на крышу. Обоих зафиксировали тросами, рядом работали каскадеры. Юный актер Андрей Титченко
, когда забрался на высоту, сильно испугался, начал плакать и кричать «снимите меня». «Мы поняли, что если мы его сейчас снимем, то сцену мы не снимем
», – оценили ситуацию авторы кино. В итоге к ребенку подошел Виталий Хаев, поговорил с ним, как дедушка с внуком, показал, что сам не боится, и сцену в итоге досняли. Когда все спустились, режиссер Артем Лемперт
предложил актерам снять еще один дубль, и Андрей уже без проблем согласился.
Тарасова и Лапенко на крыше
В одной из сцен герои Антона Лапенко и Аглаи Тарасова оказываются на крыше ночью. Из-за специфики профессии героини Тарасовой актрисе приходилось особенно несладко. «Поскольку я играю стриптизершу, мне приходилось ходить в одних трусах и корсете, а еще на огромных-огромных каблуках. Крыша была, разумеется, покатая, поэтому приходилось непросто по ней передвигаться. Я все время боялась сломать ноги, поэтому меня туда-сюда постоянно водило несколько человек для подстраховки. И это еще не говоря о том, как ночью было холодно
», – признается актриса. У Антона Лапенко тоже интересные воспоминания о тех съемках.
«Первое, что вспоминается, – это съемки на крыше. Дело в том, что мы снимали лето, но это было уже далеко не лето, было достаточно прохладно – прямо холодно. И у нас было много ночных смен. Чтобы как-то отогреться, там на крыше ребята построили что-то вроде шалашика, который со стороны выглядел как чердачок. Мы туда забегали попить чай и погреться. А потом выходили и старались побыстрее отыграть сцены. Думаю, где-то можно даже увидеть пар у нас изо рта
», – рассказывает актер.
Жена сценариста в титрах
Как можно догадаться из названия, в фильме будут звучать песни группы «Иванушки International». Никаких проблем с тем, чтобы заполучить авторские права, у создателей ленты не возникло – продюсерский центр Игоря Матвиенко одобрил запрос. Однако когда одобрения еще не было, авторы экспериментировали с вариантами звучания, и в рамках этих экспериментов женский кавер на одну из песен исполнила жена сценариста Ильи Петрухина
Карина. Сначала это был рабочий вариант, но он так всем понравился, что его перезаписали в студии и оставили в фильме. «В титрах жена Ильи Петрухина, Карина, присутствует больше, чем сам Илья Петрухин
», – шутит режиссер фильма Артем Лемперт.
«Кубик в кубе»
Те, кто хоть раз смотрел сериалы в самобытной озвучке студии «Кубик в кубе», ни с чем не спутают голос Руслана Габидуллина
. И в «Тополином пухе» фронтмен студии тоже есть! Правда, услышать его все же не получится. У Габидуллина есть эпизодическая роль в картине, в рамках которой он не произносит ни одного слова. Эта такая шутка от авторов фильма: мы дадим вам один из самых узнаваемых голосов, но не дадим ему ни одной реплики. Ирония!
Что за Шуба?
Во всех проектах Ильи Петрухина и Олега Гольдфайна
встречается персонаж по имени Шуба. В «Тополином пухе» его играет Антон Васильев
. Шуба – это реальный человек, друг авторов Евгений Фёдоров. На «Тополином пухе» он был исполнительным продюсером, а заодно и взял на себя эпизодическую роль водителя BMW.
«Тополиный пух» в кинотеатрах с 1 августа.
«Тополиный пух»
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