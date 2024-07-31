«Тихое место. День первый»: Молчание котят

В цифровой прокат вышел фильм «Тихое место. День первый» — приквел апокалиптического хоррора Джона Красински про мир, погрузившийся в молчание после нападения чувствительных к звукам инопланетных монстров. Автор двух предыдущих частей Красински в этот раз значится только продюсером и сценаристом, тогда как режиссерское кресло занял Майкл Сарноски, до этого снявший «Свинью» с Николасом Кейджем. Главную роль в новой части теперь уже полноценной франшизы исполнила Лупита Нионго, а еще кот — точнее даже два кота, сыгравшие лучшего друга главной героини.
Самира (Нионго) живет в хосписе — молодая девушка, в прошлом начинающая, но уже успешная поэтесса, страдает от неизлечимой болезни. Теперь она сочиняет саркастичные стихи про свой новый дом и унылых, в силу обстоятельств, соседей и товарищей по несчастью, пьет лекарства, хоть немного облегчающие боль, и заботится об упитанном черно-белом коте Фродо. Он весьма ловко ходит на поводке и сопровождает хозяйку во время редких вылазок пациентов в город. Самира неохотно соглашается на очередную поездку в театр, с условием, что после представления сопровождающий отвезет ее поесть пиццу. В Нью-Йорке стоит солнечный и, на первый взгляд, совершенно обычный день — поначалу в глаза даже не особо бросаются почему-то разъезжающие по улицам военные машины и кружащие в небе вертолеты. Однако вскоре ситуация примет катастрофический оборот — сверху посыпятся невесть откуда взявшиеся монстры-пришельцы, пожирающие любого, кто издаст хоть малейший звук. Город в считанные секунды обратится в руины, кучка выживших, среди которых окажется и Самира, укроется в здании театра, — и попытается пробраться к реке (окажется, что чудища не умеют плавать). А девушка в компании Фродо и нового знакомого — парня по имени Эрик (Джозеф Куинн
) — отправится в противоположном направлении. За пиццей.
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Рецензия на фильм «Тихое место»
Звучит бредово, однако у ее путешествия по ходу действия обнаружится весьма веская в своей сентиментальности причина. Да и вся картина по голливудским стандартам наполнена светлой грустью — человеческая история выступает вперед на фоне весьма зрелищного и пугающего экшена, с участием уже знакомых по предыдущим сериям антропоморфных тварей с удлиненным конечностями и огромным ртом-цветком во всю голову. До просмотра — все-таки даже название указывает, что речь пойдет про то, откуда все это взялось — думалось, что нашествию, возможно, будет дано какое-то объяснение, да и начало конца света будет показано во всех подробностях. Однако авторы не углубляются в такие подробности — напали и напали, беспричинная инопланетная агрессия. Единственное, что смущает — то, как быстро люди разобрались в особенности врагов и сообразили, что в их присутствии стоит помалкивать. Начальный титр, сообщающий, что уровень шума в Нью-Йорке сравним по децибелам с громким криком, будто бы не получает должного тематического развития — орущий город в считаные минуты замолкает.
Также не полностью использована идея с животным — в предыдущих «Тихих местах» непредсказуемость поведения детей, особенно младенцев, которым толком не объяснишь, что надо помалкивать, становилась этаким движком для всего сюжета, создавала напряжение. Тут же Фродо оказывается прямо-таки идеальным питомцем, не издающим за весь фильм ни единого «мяу» — в стрессовых ситуациях он просто сбегает, неизменно находя путь обратно к хозяйке. Это чуть ли не более неправдоподобно, чем нападение на Землю пришельцев. Так что присутствие в кадре, безусловно, очаровательного кота превращается в некоторую манипуляцию.
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Хотя куда уж больше — умирающая героиня и без животного вызывает максимальное сострадание, которое и выходит на первый план. Подкрепленное семейной драмой, густо замешанной на тесте для пиццы, и в целом печальной абсурдностью ситуации. Умирать во время апокалипсиса — с одной стороны, нечего терять, с другой нет и особой мотивации бороться за жизнь. Впрочем, героиня Лупиты Нионго — вовсе не слабая женщина, и Эрик, поначалу растерянно всплывающий (буквально) из затопленного подземного перехода, без нее сгинул бы еще в первые минуты. А увязался за девушкой и, какая удача, вытянул счастливый билет на пароход жизни (опять же, в прямом смысле). Жертвовать собой ради кота и мужчины — как говорится, 100% понимания, да и кто мы такие, чтобы осуждать.
«Тихое место: День первый». Трейлер №2 на английском языке
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