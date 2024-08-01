На опыте: «Отпуск не по-детски» — оптимистичная история про дом престарелых

В российских кинотеатрах можно увидеть бодрую французскую комедию «Отпуск не по-детски» — о приключениях постояльцев частного приюта для пенсионеров и сирот. Эта динамичная и неглупая картина стала кассовым хитом на родине: ее посмотрело около 1,5 миллионов зрителей. У нас прокат приурочили ко дню рождения одного из ключевых актеров «Отпуска...» — кинозвезды мирового масштаба Жана Рено, которому 30 июля исполнилось 76 лет.
Когда-то 30-летнего Миланна (Кев Адамс
) приговорили к исправительным работам в приюте для стариков. Обладая природным человеколюбием, за 300 часов общественно-полезного труда он сильно проникся общением с пожилыми людьми. После чего решил открыть собственное дело: построить идеальный пансион семейного типа, где соединятся функции дома престарелых и сиротского приюта. Миланн убежден, что совместное проживание стариков и детей - залог счастья и тех и других. Он назвал свое детище «Дом Лино Вартана» — в честь одного из самых близких подопечных, который заменил ему отца (эпизодическое появление Жерара Депардьё
). Нынче сюда мечтают попасть все пенсионеры, и Миланн с помощниками ежедневно разбирают заявки. Однажды в офис с проверками приходят французские чиновники и угрожают в недельный срок закрыть заведение. У молодых управляющих не остается выбора, кроме как принять предложение частного дома престарелых на Лазурном берегу — и приехать к ним в гости на лето всей толпой.
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Старики, дети, управляющие садятся в автобус и с песнями едут на юг, где на шикарной вилле с бассейном и видом на море их встречают не только великодушный хозяин месье Массон (Стефан Дебак
) с прекрасной дочерью Клеманс (Луна Эспиноса
), но и колючий сплоченный коллектив местных старожилов. Грозные пенсионеры воспринимают новичков без восторга — и даже намереваются дать понаехавшим конкурентам достойный отпор. К счастью, обе группы находят созидательное общее дело: сперва они считают должным поспособствовать любви молодых опекунов, а затем командный дух помогает им разоблачить коварный план бессовестных дельцов, делающих бизнес на пожилых людях.
В мировом прокате нет никакого «Отпуска не по-детски» — есть сиквел французского хита «Дом престарелых
» (2022), снятого комиком и исполнителем главной роли Кевом Адамсом по собственному сценарию. Ошеломленный прошлым успехом, он написал (в соавторстве с Элоди Эсме
) продолжение истории, оставив себе персонажа Миланна и продюсерские функции, а новым постановщиком стал Клод Зиди-младший (сыном комедиографа Клода Зиди
). В российский прокат первая часть не выходила, но уверяем: незнание оригинала целостности восприятия не нарушит. У новой картины самостоятельный сюжет, для понимания которого достаточно предыстории, рассказанной в первые 30 секунд фильма. Персонажи изредка что-то не договаривают, вытаскивая фотографии усопших незнакомцев, но это только добавляет им достоверности. Не так уж странно, что мы не знаем прошлого людей, с которыми сталкиваемся впервые. Ну а то, что оно у них есть, — работает на основательность и правдивость истории в целом.
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В актерской команде — Жарри
, Жан-Люк Бидо
, Энрико Масиас
, Фирмин Ришар
, Даниэль Прево
, Мишель Жонас
, Аманда Лир
и другие легенды французского кино, а эстафету суперзвезд у Депардьё (его персонаж до сиквела не дожил) принял Жан Рено. Имя его героя Лоренцо отсылает к «Голубой бездне
» Люка Бессона
, а костюм и реплики обыгрывают другие картины из карьеры актера. Представляясь, он упоминает, что до того, как состарился, был киллером
, путешествовал
во времени и сражался
с монстрами. В кармане он носит чайную ложку, которой уничтожил батальон врагов. Постаревший, уже не такой брутальный, но не растерявший галантности, Рено вызывает нежные трогательные чувства и подкупает изящной игрой и самоиронией. Его герой, спокойный и романтичный, наделенный недоверчивостью к новым людям и склонностью придумывать о себе невероятные истории, воплощает, вопреки возрасту, рыцарское и наставническое отношение к более слабым и молодым собратьям.
«Отпуск не по-детски» легко фланирует между мелодрамой и комедией, сочетая смешные эпизоды и словесные перепалки с полными человеческой хрупкости лирическими сценами, где люди обретают покой через потери. Во второй половине фильм преподносит сюрприз, совершая поворот в духе некоторых известных кинолент про ограбления — тех самых, где герои оказываются на высоте, хитроумно переигрывая злодеев. Пускай этот сюжетный ход вполне предсказуем, зато Кев Адамс совершенно искренен в своих намерениях растопить зрительские сердца доброжелательностью и гуманизмом по отношению к пожилым людям. Старики не просто забавные человечки: в них скрывается целебный источник оптимизма и вдохновения. Пожалуй, напоминание об уважении и любви к пенсионерам — одна из главных задач фильма, а намерение придать комедии глубокий социальный смысл — для комика весьма достойная миссия.
«Отпуск не по-детски» в кинотеатрах с 1 августа.
«Отпуск не по-детски»
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