«Идеальный лжец»: Едим дома

Компания Про:взгляд выпускает в российский прокат «Идеального лжеца» — освежающую классовую сатиру, высмеивающую лицемерие и самодовольство зажиточных негодяев. Питер Сарсгаард играет антигероя, вторгающегося в чужие владения под видом повара и устраивающего среди слуг настоящий переворот. Оригинальное название ленты так и звучит – «Переворот» (Coup!). Премьера картины Джозефа Шумана и Остина Старка состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, где первые зрители оценили остроумный способ показать в событиях столетней давности то, что происходит в мире прямо сейчас.
Во время глобальной пандемии испанского гриппа в 1918 году – недуга, который унес жизней в Америке больше, чем Первая мировая – таинственный незнакомец, укравший личность мертвеца по имени Флойд Монк (Питер Сарсгаард
) занимает место повара в роскошном доме на острове. Хозяин особняка – прогрессивный либеральный журналист Джей Хортон (Билли Магнуссен
), вегетарианец и пацифист, пишет суровые репортажи и открытые письма, критикующие президента Вудро Вильсона за неправильные меры по противостоянию пандемии. Тот счел нужным замалчивать опасность и держать все предприятия и школы открытыми, поскольку решил, что люди и так сильно настрадались во время войны. Отсутствие мер изоляции привело к миллионам смертей. Не выходящий за пределы безопасного дома мистер Хортон отправляет в редакции газет фейковые новости о городских протестах, причем пишет от первого лица, как если бы он сам был в гуще событий. На самом же деле он днями напролет нежится в бассейне и наслаждается роскошью в обществе семьи и слуг. Его популярность растет, и даже писатель Эптон Синклер звонит Джею по телефону с интересным предложением.
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Новый повар немного пиратского вида – с серьгой в ухе и без одного пальца – сходу сеет смуту и подрывает хозяйский авторитет. Устранив противостоящую ему бдительную горничную (Кристин Нилсен
), он подстрекает чернокожую гувернантку (Скай П. Маршалл
) и водителя восточных кровей (Фаран Тахир
) сперва удвоить им зарплату, а затем, нарушая все правила дома, добиваться большей свободы. Они начинают пить хозяйский алкоголь, играть в карты в гостиной, потом обедать вместе с ними, а в итоге перемещаются из домика для прислуги в господские покои. Все это происходит при поддержке жены хозяина Джули (Сара Гадон
), которая явно устала от чопорного и трусливого мужа и начала симпатизировать развязному тестостероновому бунтарю с ожерельем из пуль. Да и дети тоже, похоже, предпочитают родном отцу общество повара: дядя Флойд веселый и учит их карточным фокусам.
Мистер Монк идет ва-банк, понимая, что закрытый остров живет в страхе перед смертельной чумой и уволить ни его, ни других слуг Хортон не может: не будет же он себе стирать и сам готовить еду. Окончательно хозяин перестает чувствовать себя в безопасности после того, как в доме начинает заканчиваться еда, а он, убежденный вегетарианец и противник любого убийства, не позволяет никому выйти с ружьем на охоту в окрестные леса, где прямо под носом бродят упитанные олени.
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«Идеальный лжец» — знакомая со времен «Паразитов
» история о классовом конфликте, в котором богатого работодателя начинают ущемлять его подчиненные. При этом юмор в том, что Хортон, мнящий себя защитником рабочего класса и разоблачителем коррумпированных капиталистов, пасует перед вторгшимся в его дом гедонистом, с разгона бросающимся в его бассейн и подозревает, что мятежный повар – подосланный правительственный агент, призванный его скомпрометировать. Являясь человеком морально слабым, склонным обвинять всех, кроме самого себя, он не может противостоять разгорающейся анархии и комично выходит обезоруживать врага, вооружившись бадминтонной ракеткой.
На первый план картины выходит классовая борьба, в которой оба противника – действующие из идейных соображений шарлатаны. Разоблачающий лицемера и берущий бразды правления над домом в свои руки Монк почти до конца остается человеком с темным прошлым. «Господь послал нам чуму, чтобы всех уравнять»
, — говорит он. От него исходит угроза, особенно, если не забывать, что, вероятно, он является убийцей настоящего повара, и его, несмотря на пандемию, разыскивает по острову шериф. Поведение наглеца и переход за все возможные красные линии способен даже вызвать проблеск сочувствия к Джею Хортону, хотя скорее это жалость к слабому. Однако, богатея не стоит недооценивать. Он слаб, но хитер, мстителен и не готов без боя отдавать свою власть и привилегии.
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Поединок между двумя интриганами выходит захватывающий, остроумный и актуальный для сегодняшнего дня, с аллюзиями на ковид и высокомерную позицию либеральных политиков, лишь на словах претворяющих идеи расового и социального равенства. Оба актера получают удовольствие от своих ролей, взвинчивая тон повествования до фарса. Сара Годон тоже хороша в роли беспринципной жены Хортона Джули, проявляющей то аристократизм, то гедонизм, в зависимости от ситуации. Просто она же мать, ей надо кормить детей, поэтому она всегда на стороне добытчика. У семьи не остается другого выбора, как перейти на добытое на охоте мясо. Для Хортона, все принципы которого попраны, отказ от вегетарианства может стать последней каплей самоуничижения. Но вы даже не представляете, на что люди готовы, чтобы выжить и победить.
«Идеальный лжец» в кинотеатрах с 22 августа.
«Идеальный лжец»
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