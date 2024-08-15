«Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод с Наги»: Величий нехочуха

Вслед за Японией и некоторыми другими странами сольный фильм «Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод с Наги» добрался до российских кинотеатрах. За четыре месяца международного проката история гениального Сэйсиро Наги собрала порядка $13 миллионов (из них только один — на родине). Для сравнения другие полнометражные споконы, вышедшие недавно, — «Волейбол!! Решающая игра на свалке» и «Коронный бросок. Фильм» — примерно за полгода наколотили по $92 миллиона и $279 миллионов соответственно. Вина ли в этом самого аниме и студии 8bit («О моем перерождении в слизь», новый «Лагерь на свежем воздухе»), рассказывает Алексей Филиппов.
Сэйсиро Наги мечтает не ходить в школу и даже не есть, чтобы не тратить лишнюю энергию. Будь его воля — лежал бы целыми днями и рубился в шутер на смартфоне. Только судьбоносная встреча делает юношу на шаг дальше от идеальной жизни. Однажды увлеченного игрой Наги случайно толкает мажор Рэо Микагэ, телефон отправляется в полет, а парень, неожиданно для себя, совершает грандиозный прыжок через несколько ступенек — и ловит девайс мыском туфли. Цирковой номер так поражает наследника корпорации, что Рэо мгновенно распознает в сверстнике футбольного гения. Как раз такой ему и нужен в команде по покорению Японии.
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Дальнейшее более-менее известно из сериала «Блю Лок
». Рэо и Наги попадают в экспериментальный проект Дзимпати Эго, который хочет отобрать среди 300 талантливых подростков гениального голеадора, чтобы тот привел национальную сборную к победе на Чемпионате мира. Дело у тандема спорится: Рэо заставляет Наги играть, таскает его на тренировки и обратно, снабжает ассистами, пудрит голову речами, а тот нехотя забивает пачками голы, попутно задаваясь вопросом, какой вообще в этом смысл. Глядя на самоотдачу куда менее талантливых ребят, он и правда проникается спортивным куражом, а после встречи с монструозно прогрессирующим Ёити Исаги и вовсе загорается страстью. Конец.
Самое восхитительное в «Эпизоде с Наги
» — полнометражном аниме и, вероятно, манге Мунэюки Канэсиро
с рисунком Коты Санномии
— разрыв между «планом на игру» и «ходом матча». Для сольного сюжета выбран один из самых сложных в раскрытии персонажей — и возникает ощущение, что его историю даже не попытались сделать внятной или хотя бы захватывающей. Одаренный бездельник, сохраняющий пластичность и тонус при малоподвижном образе жизни, выбирает не сопротивляться чужому напору (что в итоге более энергозатратно, чем пассивность), а затем проникается азартом, ощутив пламя неудовлетворенности от поражений. То, что еле-еле складывается в психологический портрет на бумаге, в динамике выглядит еще менее убедительно за счет монотонного повествования с утомительным повторением сцен и фраз. Кажется, что и Таку Кисимото
(«Гинтама
», «Буттигири?!
», «Великий притворщик
») интереснее работать с любым эпизодическим персонажем, чем с Наги и Рэо, чьи натура и совместная динамика не углубляются ни на йоту.
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Тандем одаренных, заряженного и пассивного, сохраняет характер символического противопоставления, чья стабильность как раз подсвечивает малейшую заурядность. Словно борясь с этой побочкой, в «Эпизоде» решили практически не добавлять новых персонажей, ограничившись эффектным выходом прислужницы Мами Коямы и мимолетным полупрофи Рё Намэокой. Дополнительную краску из «статистов» получил разве что Дзантэцу Цуруги. Быстроногий дурень, невпопад бросающийся словами, зачастую не зная их значения, хотя бы пытается убежать от фамильной трагедии. Шутка ли — быть простаком в семье эрудитов.
В случае Наги преодолеть нужно не физическое или психологические препятствие, но необъяснимую инерцию. Нащупать, назвать — и потом превзойти. За полтора часа Кисимото в этом не особо преуспевает, лишь собирая в совок всё, что про белобрысого гения было сказано за первый сезон. Выискивать новые фразы и кадры приходится с лупой и миллиметровкой: где-то даже остались неказистые сценки с 3D-графикой, в которых таланты «Блю Лок» похожи на фигурки из следственного эксперимента. Полнометражный дебют Сюнсукэ Исикавы
, помрежа на сериале, больше напоминает короткую спичку, чем счастливый билет: сделать фильм-компиляцию под видом спин-оффа — то еще удовольствие. Кажется, неслучайно его фамилии (пока?) нет среди тех, кто работает над вторым сезоном.
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Наконец, на большом экране недостатки продакшна видны буквально в полный рост: это очень статичный фильм о футболе. В некоторых сценах — просто экспрессивная презентация на тему, где повышение ставок, эмоциональные качели и закадровые монологи необходимы, чтобы никто не заснул. Сериальной версии материала хватало, чтобы интрига не гасла все 20 минут, а потом сменялась новой. Пройтись еще раз по тому же маршруту, но в режиме «самых зрелищных моментов» — идея не то чтобы захватывающая. Учитывая, что эпизоды с Наги вдобавок лишены турнирного и сюжетного значения, — смысл предприятия теряется вовсе. Если цель была заработать на фанат(к)ах персонажа или их шипперинга с Рэо, то продавать дакимакуры
с ним(и) кажется более стройной бизнес-моделью. Возможно — и более прибыльной.
«Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод с Наги». Тизер на японском языке
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