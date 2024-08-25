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«Как приручить бизона»: Слово брата

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25 августа 2024
В российский прокат вышел мультфильм «Как приручить бизона» – о путешествии брата и сестры по Америке. В российской версии рассудительного подростка Тома и сообразительную непоседу Мэри озвучили Ева Смирнова из «Чебурашки» и новых «Папиных дочек» с Рузилем Минекаевым — звездой сериала «Слово пацана».

«Как приручить бизона»: Слово брата

Оставшиеся без родителей Том и Мэри в конце XIX века на большом лайнере приплывают в Америку, где должны познакомиться с дядей. Однако дети причаливают в Нью-Йорке, а вовсе не в Калифорнии, где живет родственник. Так и начинается путешествие ребят к пункту назначения – увлекательное и захватывающее, а главное — очень трогательное. «Как приручить бизона» – это не просто детское роуд-муви, а вполне осознанная история принятия себя и других людей: вне зависимости от их возраста, социального статуса или физических данных.

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Мэри и Том примыкают к группе детей, среди которых есть мальчик Ник с ДЦП: он на инвалидной коляске и не разговаривает, однако его эмоциональный взгляд оказывается порой красноречивее любых слов. Мэри сразу же проникается к Нику симпатией, хотя старший брат немного смущается активности сестры. Уж слишком хорошо он знает взбалмошный характер острой на язык Мэри, которую Том искренне оберегает и чувствует не по годам серьезную ответственность за нее. Путешествие тоже простым не назовешь, особенно когда дети – уже вместе с Ником – отстают от поезда. Как раз из-за бизона, вынесенного в русскоязычное название мультфильма (в оригинале – просто «Дети Буффало»). Животного, безусловно, доброго внутри, но способного напугать природной мощью.

«Как приручить бизона»: Слово брата

«Как приручить бизона» снял режиссерский дуэт Хуан Хесус Гарсия ГалочаПедро Солис Гарсия, которые десять лет назад вместе работали над анимационной короткометражкой «Веревки», очевидно послужившей основой и для нынешнего полного метра. Там девочка Мария единственная из всей школы обратила внимание на новенького мальчика на инвалидной коляске, здесь приехавшая в Америку Мэри оказывается более эмпатична к Нику, которого многие стараются просто не замечать. Галоча также был художником на испанской анимационной франшизе про Тэда-путешественника, изобилующей отсылками к приключенческим блокбастерам в духе «Индианы Джонса». Так что неудивительно, что и «Как приручить бизона» превращается именно в захватывающий детский вестерн, а не сахарное роуд-муви для малышей.

«Как приручить бизона»: Слово брата

Полный метр испанского дуэта в каком-то смысле отражает переходный период: от мрачных литературных произведений Чарльза Диккенса до красочных комиксов про Тинтина (даже открывающие титры сделаны в стилистике последнего). Так что неслучайно местом действия становится Америка – как территория неограниченных возможностей и удивительных судьбоносных знакомств. Этот путь режиссеры осмысляют ярко и по-киномански, отдавая дань уважения классическим вестернам и не забывая о коренном североамериканском населении. Однако «Как приручить бизона» не очередной рассказ о пути к (американской) мечте: это история о поиске по-настоящему родных людей (и животных), которые тебя всегда поймут и поддержат в любых обстоятельствах. В общем, как у Балабанова: «Главное – найти своих и успокоиться».

Мультфильм «Как приручить бизона» в кинотеатрах с 22 августа.

«Как приручить бизона»

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