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«Ворон»: Сумерки зумеров

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28 августа 2024
В российский прокат вышел «Ворон» — новый фильм режиссера «Призрака в доспехах» Руперта Сандерса, снятый по мотивам одноименного фильма 90-х. Экранизации комикса, получившей культовый статус из-за того, что на съемках погиб исполнитель главной роли, сын Брюса ЛиБрэндон Ли. Тогда халатность реквизиторов закончилась смертью актера, и с тех пор картина приобрела репутацию чуть ли не проклятой. Что, впрочем, не помешало ее переснять — на этот раз с Биллом Скарсгардом, который получает шанс восстать из мертвых и отомстить за смерть любимой.

«Ворон»: Сумерки зумеров

Эрик (Скарсгард) и Шелли (певица FKA twigs) встретились в исправительном заведении — он, дитя трудного детства, и она, преследуемая бандитами, тут же сошлись на почве презрения к обществу и любви к творчеству. Сбежав через окно в туалете, молодые люди начинают вести богемный образ жизни. Сперва развлекаются в шикарных апартаментах матери Шелли (весьма непростой женщины, как выяснится позже), после чего перебираются в свое собственное логово, этакие артистические трущобы, где предаются любви, искусству и прочим развлечениям — ходят на вечеринки и мечтают создать группу. Все это время девушку разыскивают таинственные и могущественные злодеи с паранормальными способностями, на которых у нее есть компромат. И однажды-таки добираются до парочки — оба погибают в ходе жестокой расправы, однако Эрик попадает в некое подобие чистилища, где кружат вороны и где ему обещают воскрешение и неуязвимость, дабы он мог отомстить за смерть возлюбленной. С одним лишь условием — не усомниться в своих чувствах. Звучит проще простого, но до момента, пока Эрик не узнает всю правду о Шелли.

«Ворон»: Сумерки зумеров

«Вороны» — и старый, и новый, а также несколько сиквелов оригинального фильма — являются экранизациями комиксов Джеймса О’Барра, и на эту эстетику, несомненно, делают ставку режиссеры. Руперт Сандерс — в большей степени, следуя нелинейной структуре литературного источника и в целом визуальному ряду графического романа, наполненного отступлениями и вставками. В этом «Вороне» куда больше предыстории обоих главных персонажей — отрывки из неблагополучного детства Эрика и, наоборот, обеспеченной жизни Шелли. Разные вводные удивительным образом сформировали родственные души. Из комикса же — бесконечное цитирование поэта Рембо. Приправленное постпанковским саудтреком, связывающим, как и вороний грим Эрика, обе экранизации не только с комиксом, но и друг с другом.

«Ворон»: Сумерки зумеров

Хотя различий куда больше. «Ворон» 94-го — под стать времени, динамичный готический боевик, авторы которого не слишком копаются в чувствах героев и в их характерах. Новое же время требует большего психологизма (но явно не более глубокой актерской игры), и фильм Сандерса изобилует не только флэшбеками, но и томными взглядами, рыданиями под дождем, псевдопоэтическими диалогами и прочей, хоть и окрашенной в преобладающий в стиле героев черный, но все же отдающей розовым цветом – совсем как униформа заключенных в исправительном учреждении, где знакомятся Эрик и Шелли – сентиментальностью. На ум тут же приходит франшиза «Сумерки», с которой у этого «Ворона» схожий вайб — однозначно рассчитанная на юную, подростковую аудиторию картина, рифмующая кровь и любовь и воспевающая весь спектр эмоций, сопутствующих первым серьезным чувствами (кажется, что навечно, но расстаешься навсегда).

«Ворон»: Сумерки зумеров

Отсюда же и мистика, усиленная Сандерсом. Если в первом фильме из потустороннего было разве что бессмертие восставшего из мертвых героя, то тут появляется и новое измерение, где Эрик получает свою силу, и враги — не просто уличные бандиты, а жуткие колдуны во главе с Дэнни Хьюстоном, которые способны гипнотизировать людей и подчинять себе их волю и разум. Впрочем, и экшена вдоволь, еще и снятого куда более технично, эпично и эстетично – но на этом, пожалуй, и все. В общем настоящий документ эпохи, как и его предшественник. И столь же не дотягивающий, без каких-либо внешних обстоятельств, до статуса шедевра и классики — да и не надо, пусть лучше все будут живы.

«Ворон» в прокате с 22 августа.

«Ворон»

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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   28.08.2024 - 18:09
В ремейк взяли забитую татухами певицу..... Все, что надо знать о фильме...... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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