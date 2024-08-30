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«Зачинщики»: Заставь дурака совершить ограбление

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30 августа 2024
На платформе Apple TV+ можно посмотреть «Зачинщиков» — новый фильм режиссера «Идентификации Борна» и «Мистера и миссис Смит» Дага Лаймана, в котором двое недопреступников идут на большое ограбление и превращают его в сущий фарс. В главных ролях — Мэтт Деймон и Кейси Аффлек, которых связывают довольно обширная фильмография и, очевидно, дружеские отношения в реальной жизни, так что определенная химия между героями возникает органически и становится одним из движков сюжета (над которым, к слову, работал в том числе и Аффлек). Остальное, как говорится, история, в которой бойкий экшен соседствует с непроходимой глупостью.

«Зачинщики»: Заставь дурака совершить ограбление

Недавно освободившийся из мест не столь отдаленных мелкий мошенник Кобби (Аффлек) просиживает штаны в баре, хозяин которого, при всем хорошем отношении, уже не может терпеть пьянство и безделье этого посетителя. И не он один — на работу Кобби не берут, а соседи жалуются, что он использует их детей, чтобы завести мотоцикл — на нем установлен датчик алкоголя, в который мужчина заставляет дуть ребятишек. Где тут же в Бостоне на столь же безрадостном перепутье мается бывший морпех Рори (Дэймон) — плачет в кресле у психотерапевта (Хонг Чау), жалуясь на лишенную смысла жизнь и выражая желание с ней покончить. Рори погряз в долгах и не может видеться с сыном, но доктор каждый раз из последних сил убеждает пациента повременить с суицидом. Два одиночества — Рори и Кобби — встречаются однажды в доках, где гангстер средней руки (Майкл Стулбарг) предлагает обоим подзаработать. В вечер по случаю очередной победы на выборах действующего коррумпированного мэра (Рон Перлман) они должны вскрыть сейф, в который складывают взятки. Однако все, конечно, идет не по плану. А потом еще раз, и еще.

«Зачинщики»: Заставь дурака совершить ограбление

Антураж зачинщиков с самого начала не слишком-то соответствует жанру фильма про ограбление — серый, буднично вялый Бостон, от которого ждешь скорее дождливой драмы, нежели авантюрного, да еще и комедийного кино. Впрочем, это не единственный контраст, который парадоксальным образом работает — главные персонажи тоже будто бы из другого кино. Вместо ловкости, сообразительности, опыта и профессионализма, здесь микс откровенной глупости, депрессии, алкоголизма, болтливости и тотального невезения. Минус на минус в итоге раз за разом дает плюс, конечно, не для заказчиков или тех, кого грабят, а для грабителей-неудачников, который с непосредственностью персонажей «Тупого и еще тупее» импровизируют и выкручиваются.

Броманс грустных клоунов, недалеких, неловких, коэно-тарантиновских, ламповых создает неожиданный эффект — будто кино это какое-то старое, родом из детства. Один идиот, второй — не меньше, но строит из себя циника с криминальным прошлым. Их диалоги — и вовсе как отдельный вид разговорного жанра и почти искусства, уморительные не столько по содержанию, сколько по своей структуре.

«Зачинщики»: Заставь дурака совершить ограбление

Своеобразным трикстером оказывается психотерапевт Рори, доктор Донна Ривера, которая не раз переворачивает ход игры своим поведением. По всем признакам положительный персонаж, которая должна встать в оппозицию к двум главным нарушителям как закона, так и беззаконья, она верна только своей линии — спасти рядового Рори от самоубийства. Попутно оказывается, что и Кобби — готовый пациент, без умолку болтающий невротик, прикрывающийся шуточками-прибауточками, а на деле не менее депрессивный, чем не скрывающий этого подельник.

Неожиданная романтическая линия окончательно выбивает почву из-под ног у любой адекватности — на буквальных и фигуральных обломках прежней жизни, которые оставляют после себя герои, восходят ростки ментального здоровья, лекарством к которому оказываются вовсе не деньги. Они — всего лишь проходящий красной нитью прикол. Начиная с того, что Рори не перестает маниакально твердить, что ему необходимо ровно 32,480$, ни центом меньше, ни центом больше, и заканчивая каноническим дождем из наворованных мэром у избирателей денег, который с библейской иронией над этими самыми избирателями проливается, замыкая круг алчности.

Смотрите «Зачинщиков» на Apple TV+.

«Зачинщики». Трейлер на английском языке

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«Зачинщики»: Заставь дурака совершить ограбление фотографии
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