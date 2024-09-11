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Всё, что вы должны знать об «Игре киллера»

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11 сентября 2024
В российский прокат выходит комедийный экшен «Игра киллера» с Дэйвом Батистой в главной роли. Трейлер картины широко разошелся по сети и был тепло встречен придирчивыми критиками. Давайте узнаем, что делает этот проект особенным и почему стоит посмотреть его в кинотеатрах.

Всё, что вы должны знать об «Игре киллера»

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

Сюжет сосредоточен на Джо Флуде, профессиональном киллере с многолетним опытом. Во время одного из заданий он встречает молодую балерину по имени Мэйз. У них завязывается роман, но Джо, конечно, держит свою профессию в секрете, хотя понимает, что рано или поздно ему придется признаться, чем же он занимается. Однако тревожные новости о состоянии здоровья мешают ему это сделать. Как только Джо начинает ощущать настоящее счастье в жизни, он узнает, что жить ему осталось недолго. Частые головокружения оказываются симптомом смертельной болезни.

Джо решает уйти красиво – как подобает одному из лучших киллеров в мире. Он назначает награду за свою собственную голову, но при условии, что организация, курирующая киллеров по всему миру, обеспечит Мэйз беззаботную и обеспеченную жизнь. Киллеры со всего мира собираются, чтобы получить ценную награду – голову Джо Флуда. И в этот момент он получает неожиданный звонок из больницы: его результаты анализов ошибочно перепутали с результатами другого несчастного, а Джо здоров как бык. Но охота уже началась и отменить контракт невозможно. Теперь ему предстоит пройти через толпу «коллег», включая друзей и других легендарных киллеров.

Всё, что вы должны знать об «Игре киллера»

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФИЛЬМА

Книга «Игра киллера» – детище знаменитого американского драматурга Джея Бонансинга, в кино наиболее известного работой над франшизой «Ходячие мертвецы». Он внес свой вклад в сценарий телеадаптации и написал несколько книг, действие которых разворачивается во вселенной «Ходячих мертвецов», включая «The Walking Dead: Rise of the Governor» (2011) и «The Walking Dead: The Road to Woodbury» (2012).

Но «Игра киллера» – его самостоятельная работа. Бонансинга написал роман еще в 1997 году, и он стал хитом. Сразу начались разговоры о киноверсии, но Голливуд ждал подходящего момента. Около шести лет назад этот момент почти наступил – проект был одобрен, и актёрский состав даже был объявлен. Джейсон Стэтэм, истинный мастер жанра экшен, должен был сыграть главную роль вместе с Мореной Баккарин в качестве его напарницы. Однако из-за изменения прав на адаптацию фильм отложили и позже перезапустили с более современным подходом. Актёрский состав был изменен, а режиссером был выбран Джей Джей Перри, о котором стоит упомянуть отдельно.

Всё, что вы должны знать об «Игре киллера»

ОТ ТРЮКОВ К ФРОНТАМ

Это и забавно, и логично, что лучшие современные экшн-фильмы снимают настоящие профессионалы-трюкачи. Возможно, самый яркий пример – франшиза «Джон Уик». Как известно, Чад Стахелски многие годы работал каскадером и постановщиком трюков. Он стоял за всеми крутыми схватками в «Матрице», где познакомился и подружился с Киану Ривзом. Много лет спустя Стахелски решил сам снять фильм и пригласил своего старого друга, того самого Нео, на главную роль. Так родилась франшиза «Джон Уик», установившая стандарт, к которому теперь стремятся все.

Здесь разворачивается похожая история: Джей Джей Перри – мастер боевых искусств, один из самых уважаемых каскадеров и постановщиков трюков в Голливуде занимает кресло режиссера. Он принимал участие в самых громких блокбастерах, включая такие проекты как «Смертельная битва», «Блэйд», «Три икса», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Вспомнить всё», «Механик: Воскрешение», «Падение Олимпа», «Трансформеры», «Джон Уик», «Форсаж 8», «Форсаж 9», «Аватар», «Аватар: Путь воды».

Теперь, следуя по стопам Чада Стахелски, он становится режиссером, и «Игра киллера» будет его визитной карточкой. Будьте уверены, уровень экшена в этом фильме будет на высочайшем уровне: никакой тряски камеры, ленивых драк или рваного монтажа – только чистый, качественный и зрелищный экшен. Это гарантия Перри! «Игра киллера» – это не первый режиссерский проект Джей Джей Перри. Предыдущим был комедийный экшен «Дневная смена» для Netflix.

Всё, что вы должны знать об «Игре киллера»

ЖАНР

Тем не менее, важно отметить, что «Игра киллера» не пытается относиться к себе слишком серьезно или подражать «Джону Уику» в надежде на аналогичный успех. Эти фильмы могут быть похожи по качеству, но они абсолютно разные по жанру. Зрителей прежде всего ждет комедия. И стоит упомянуть, что сочетание экшена и комедии – одно из самых успешных в кинематографе. Эти фильмы буквально созданы для просмотра в кинотеатрах, поскольку зрители получают зрелищные визуальные эффекты и дозу хорошего юмора. Это также оправдывает просмотр фильма на большом экране.

Если сравнивать «Игру киллера» с другими известными фильмами, лучше всего подойдет сравнение с «Быстрее пули». Фильмы схожи по атмосфере, смелым стилистическим решениям и звёздному ансамблю актеров, каждый из которых изображает запоминающихся и очень харизматичных персонажей.

Всё, что вы должны знать об «Игре киллера»

МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ ДУЭТ

Многие крупные голливудские и экшн-звезды хотели стать частью этого проекта. Но, возможно, главным украшением фильма является воссоединение культовых «Стражей Галактики». Легендарного киллера Джо Флуда сыграл не менее легендарный Дэйв Батиста. Его карьера в реслинге более чем впечатляющая: он шестикратный чемпион мира WWE. Но и его актерская карьера оказалась достаточно успешной: он снимался в таких хитах как «Видеть», «Али, рули!», «Риддик», «Бегущий по лезвию 2049» и глобальной франшизе-блокбастере «Дюна: Часть вторая». Тем не менее, его самой культовой ролью остается Дракс Разрушитель – один из самых харизматичных и очаровательных стражей Галактики во вселенной Marvel. Как показывает его фильмография, Батиста отлично справляется как с комедийными ролями, так и с чистым экшеном, что делает его отличным выбором для «Игры киллера».

Вторым героем Marvel, присоединившимся к проекту, стала Пом Клементьефф – Мантис. Ещё одна незаменимая стражница Галактики, она прекрасно вписывается в новую экшн-комедию. И как мы помним, дуэт Дракса и Мантис стал одним из самых запоминающихся во франшизе Marvel. Интересно, что в «Игре киллера» этот обаятельный дуэт не находится в партнерских отношениях. Напротив, Клементьефф играет куратора организации киллеров и является главным антагонистом, желающим смерти Джо всем сердцем.

Всё, что вы должны знать об «Игре киллера»

КОМАНДА

Однако фильм не полагается только на двух звёзд золотой эпохи Marvel. Как упоминалось ранее, «Игра киллера» – настоящий парад знаменитостей. Например, роль возлюбленной главного героя исполняет София Бутелла, звезда таких блокбастеров как «Мумия», «Kingsman: Секретная служба», «Стартрек: Бесконечность», «Взрывная блондинка» и новой, хотя и спорной, эпичной и популярной саги Зака Снайдера «Мятежная Луна». Очевидно, что специализация Бутеллы – экшен-блокбастеры. Что касается её комедийных талантов, об этом мы узнаем позже.

Оскароносный Бен Кингсли также не смог устоять перед участием в проекте. Он играет наставника главного героя – бывшего киллера, который из-за преклонного возраста теперь только курирует работу своих подопечных. Однако его связь с Джо глубже профессиональных отношений: их связывает личная привязанность. Джо считает его своим единственным настоящим другом. Кингсли сыграл в таких фильмах как «Ганди», «Список Шиндлера», «Остров проклятых», «Счастливое число Слевина», «Железный человек 3», «Шан Чи» и многих других.

Терри Крюс – шоумен, актёр и выдающийся бодибилдер, также известен своим отличным чувством юмора. Он часто появляется как в экшенах, так и в комедийных ролях, и ему это всегда удается! Ранее они снимался в фильмах «Дэдпул 2», «Неудержимые 4», «Терминатор: да придет спаситель», «Короли улиц». В новой картине он исполняет роль киллера, который ценит стиль и традиции превыше всего. Когда-то был другом Джо, но все-таки лучшим другом его персонажа всегда были деньги.

Всё, что вы должны знать об «Игре киллера»

КАСКАДЕРЫ

В недавнем фильме «Каскадеры» с Эмили Блант и Райаном Гослингом отдали дань уважения настоящим каскадёрам и дублёрам. «Игра киллера» продолжает эту традицию, выводя на первый план многих закадровых профессионалов, чьи лица обычно скрыты от камеры, но которые выполняют опасные и зрелищные трюки. Каскадёры, мастера боевых искусств, дублёры и постановщики трюков теперь исполняют полноценные роли. Одним из них является Скотт Эдкинс, которому знакомы и трюки, и актёрская игра. Например, в прошлом году он сыграл запоминающуюся роль в «Джон Уик 4», изображая громоздкого гангстера Киллу, а также снялся в таких картинах как «Доктор Стрэндж», «Ультиматум Борна», «Люди Икс: Начало. Росомаха».

Среди других трюковых профессионалов, которые сыграли в фильме: Дэниэл Бернхард, сыгравший ранее в «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2», «Красное уведомление», «Видоизмененный углерод», «Логан», «Джон Уик», Дрю Макинтайр – известный рестлер WWE и Люси Корк, работавшая над многими фильмами из франшиз «Миссия невыполнима» и «Форсаж», а также над «Чудо-женщиной».

«Игра киллера» имеет все ингредиенты для успеха. Возможно, он не перевернёт жанр с ног на голову, но, похоже, предоставит возможность отлично провести время. Экшен, который не воспринимает себя слишком серьезно, и актёры с отличной репутацией – комедия, ради которой стоит пойти в кинотеатр.

«Игра киллера» в кинотеатрах с 12 сентября.

«Игра киллера»

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