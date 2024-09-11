Всё, что вы должны знать об «Игре киллера»

В российский прокат выходит комедийный экшен «Игра киллера» с Дэйвом Батистой в главной роли. Трейлер картины широко разошелся по сети и был тепло встречен придирчивыми критиками. Давайте узнаем, что делает этот проект особенным и почему стоит посмотреть его в кинотеатрах.
О ЧЕМ ФИЛЬМ?
Сюжет сосредоточен на Джо Флуде, профессиональном киллере с многолетним опытом. Во время одного из заданий он встречает молодую балерину по имени Мэйз. У них завязывается роман, но Джо, конечно, держит свою профессию в секрете, хотя понимает, что рано или поздно ему придется признаться, чем же он занимается. Однако тревожные новости о состоянии здоровья мешают ему это сделать. Как только Джо начинает ощущать настоящее счастье в жизни, он узнает, что жить ему осталось недолго. Частые головокружения оказываются симптомом смертельной болезни.
Джо решает уйти красиво – как подобает одному из лучших киллеров в мире. Он назначает награду за свою собственную голову, но при условии, что организация, курирующая киллеров по всему миру, обеспечит Мэйз беззаботную и обеспеченную жизнь. Киллеры со всего мира собираются, чтобы получить ценную награду – голову Джо Флуда. И в этот момент он получает неожиданный звонок из больницы: его результаты анализов ошибочно перепутали с результатами другого несчастного, а Джо здоров как бык. Но охота уже началась и отменить контракт невозможно. Теперь ему предстоит пройти через толпу «коллег», включая друзей и других легендарных киллеров.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФИЛЬМА
Книга «Игра киллера» – детище знаменитого американского драматурга Джея Бонансинга
, в кино наиболее известного работой над франшизой «Ходячие мертвецы
». Он внес свой вклад в сценарий телеадаптации и написал несколько книг, действие которых разворачивается во вселенной «Ходячих мертвецов», включая «The Walking Dead: Rise of the Governor» (2011) и «The Walking Dead: The Road to Woodbury» (2012).
Но «Игра киллера» – его самостоятельная работа. Бонансинга написал роман еще в 1997 году, и он стал хитом. Сразу начались разговоры о киноверсии, но Голливуд ждал подходящего момента. Около шести лет назад этот момент почти наступил – проект был одобрен, и актёрский состав даже был объявлен. Джейсон Стэтэм
, истинный мастер жанра экшен, должен был сыграть главную роль вместе с Мореной Баккарин
в качестве его напарницы. Однако из-за изменения прав на адаптацию фильм отложили и позже перезапустили с более современным подходом. Актёрский состав был изменен, а режиссером был выбран Джей Джей Перри
, о котором стоит упомянуть отдельно.
ОТ ТРЮКОВ К ФРОНТАМ
Это и забавно, и логично, что лучшие современные экшн-фильмы снимают настоящие профессионалы-трюкачи. Возможно, самый яркий пример – франшиза «Джон Уик
». Как известно, Чад Стахелски
многие годы работал каскадером и постановщиком трюков. Он стоял за всеми крутыми схватками в «Матрице
», где познакомился и подружился с Киану Ривзом
. Много лет спустя Стахелски решил сам снять фильм и пригласил своего старого друга, того самого Нео, на главную роль. Так родилась франшиза «Джон Уик», установившая стандарт, к которому теперь стремятся все.
Здесь разворачивается похожая история: Джей Джей Перри – мастер боевых искусств, один из самых уважаемых каскадеров и постановщиков трюков в Голливуде занимает кресло режиссера. Он принимал участие в самых громких блокбастерах, включая такие проекты как «Смертельная битва
», «Блэйд
», «Три икса
», «Люди Икс: Начало. Росомаха
», «Вспомнить всё
», «Механик: Воскрешение
», «Падение Олимпа
», «Трансформеры
», «Джон Уик», «Форсаж 8
», «Форсаж 9
», «Аватар
», «Аватар: Путь воды
».
Теперь, следуя по стопам Чада Стахелски, он становится режиссером, и «Игра киллера» будет его визитной карточкой. Будьте уверены, уровень экшена в этом фильме будет на высочайшем уровне: никакой тряски камеры, ленивых драк или рваного монтажа – только чистый, качественный и зрелищный экшен. Это гарантия Перри! «Игра киллера» – это не первый режиссерский проект Джей Джей Перри. Предыдущим был комедийный экшен «Дневная смена
» для Netflix.
ЖАНР
Тем не менее, важно отметить, что «Игра киллера» не пытается относиться к себе слишком серьезно или подражать «Джону Уику» в надежде на аналогичный успех. Эти фильмы могут быть похожи по качеству, но они абсолютно разные по жанру. Зрителей прежде всего ждет комедия. И стоит упомянуть, что сочетание экшена и комедии – одно из самых успешных в кинематографе. Эти фильмы буквально созданы для просмотра в кинотеатрах, поскольку зрители получают зрелищные визуальные эффекты и дозу хорошего юмора. Это также оправдывает просмотр фильма на большом экране.
Если сравнивать «Игру киллера» с другими известными фильмами, лучше всего подойдет сравнение с «Быстрее пули
». Фильмы схожи по атмосфере, смелым стилистическим решениям и звёздному ансамблю актеров, каждый из которых изображает запоминающихся и очень харизматичных персонажей.
МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ ДУЭТ
Многие крупные голливудские и экшн-звезды хотели стать частью этого проекта. Но, возможно, главным украшением фильма является воссоединение культовых «Стражей Галактики
». Легендарного киллера Джо Флуда сыграл не менее легендарный Дэйв Батиста
. Его карьера в реслинге более чем впечатляющая: он шестикратный чемпион мира WWE. Но и его актерская карьера оказалась достаточно успешной: он снимался в таких хитах как «Видеть
», «Али, рули!
», «Риддик
», «Бегущий по лезвию 2049
» и глобальной франшизе-блокбастере «Дюна: Часть вторая
». Тем не менее, его самой культовой ролью остается Дракс Разрушитель – один из самых харизматичных и очаровательных стражей Галактики во вселенной Marvel. Как показывает его фильмография, Батиста отлично справляется как с комедийными ролями, так и с чистым экшеном, что делает его отличным выбором для «Игры киллера».
Вторым героем Marvel, присоединившимся к проекту, стала Пом Клементьефф
– Мантис. Ещё одна незаменимая стражница Галактики, она прекрасно вписывается в новую экшн-комедию. И как мы помним, дуэт Дракса и Мантис стал одним из самых запоминающихся во франшизе Marvel. Интересно, что в «Игре киллера» этот обаятельный дуэт не находится в партнерских отношениях. Напротив, Клементьефф играет куратора организации киллеров и является главным антагонистом, желающим смерти Джо всем сердцем.
КОМАНДА
Однако фильм не полагается только на двух звёзд золотой эпохи Marvel. Как упоминалось ранее, «Игра киллера» – настоящий парад знаменитостей. Например, роль возлюбленной главного героя исполняет София Бутелла
, звезда таких блокбастеров как «Мумия
», «Kingsman: Секретная служба
», «Стартрек: Бесконечность
», «Взрывная блондинка
» и новой, хотя и спорной, эпичной и популярной саги Зака Снайдера
«Мятежная Луна
». Очевидно, что специализация Бутеллы – экшен-блокбастеры. Что касается её комедийных талантов, об этом мы узнаем позже.
Оскароносный Бен Кингсли
также не смог устоять перед участием в проекте. Он играет наставника главного героя – бывшего киллера, который из-за преклонного возраста теперь только курирует работу своих подопечных. Однако его связь с Джо глубже профессиональных отношений: их связывает личная привязанность. Джо считает его своим единственным настоящим другом. Кингсли сыграл в таких фильмах как «Ганди
», «Список Шиндлера
», «Остров проклятых
», «Счастливое число Слевина
», «Железный человек 3
», «Шан Чи
» и многих других.
Терри Крюс
– шоумен, актёр и выдающийся бодибилдер, также известен своим отличным чувством юмора. Он часто появляется как в экшенах, так и в комедийных ролях, и ему это всегда удается! Ранее они снимался в фильмах «Дэдпул 2
», «Неудержимые 4
», «Терминатор: да придет спаситель
», «Короли улиц
». В новой картине он исполняет роль киллера, который ценит стиль и традиции превыше всего. Когда-то был другом Джо, но все-таки лучшим другом его персонажа всегда были деньги.
КАСКАДЕРЫ
В недавнем фильме «Каскадеры
» с Эмили Блант
и Райаном Гослингом
отдали дань уважения настоящим каскадёрам и дублёрам. «Игра киллера» продолжает эту традицию, выводя на первый план многих закадровых профессионалов, чьи лица обычно скрыты от камеры, но которые выполняют опасные и зрелищные трюки. Каскадёры, мастера боевых искусств, дублёры и постановщики трюков теперь исполняют полноценные роли. Одним из них является Скотт Эдкинс
, которому знакомы и трюки, и актёрская игра. Например, в прошлом году он сыграл запоминающуюся роль в «Джон Уик 4
», изображая громоздкого гангстера Киллу, а также снялся в таких картинах как «Доктор Стрэндж
», «Ультиматум Борна
», «Люди Икс: Начало. Росомаха».
Среди других трюковых профессионалов, которые сыграли в фильме: Дэниэл Бернхард
, сыгравший ранее в «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
», «Красное уведомление
», «Видоизмененный углерод
», «Логан
», «Джон Уик», Дрю Макинтайр
– известный рестлер WWE и Люси Корк
, работавшая над многими фильмами из франшиз «Миссия невыполнима» и «Форсаж», а также над «Чудо-женщиной
».
«Игра киллера» имеет все ингредиенты для успеха. Возможно, он не перевернёт жанр с ног на голову, но, похоже, предоставит возможность отлично провести время. Экшен, который не воспринимает себя слишком серьезно, и актёры с отличной репутацией – комедия, ради которой стоит пойти в кинотеатр.
«Игра киллера» в кинотеатрах с 12 сентября.
«Игра киллера»
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