Буйная молодость: «Одним днем» — щемящая драма о возвращении в город детства

В онлайн-кинотеатре KION выходит драма «Одним днем», в которой герой Антона Васильева предается романтическим воспоминаниям о юности, а потом решает загладить вину перед гипотетической дочерью. Премьера фильма состоялась на фестивале «Окно в Европу», где он получил две значимые награды: спецприз жюри и приз критиков. Рассказываем, как фильм Стаса Иванова ломает ожидания, превращаясь из комедии в экзистенциональную драму.
Москвич Семен (Антон Васильев
), человек семейный, владелец небольшого бизнеса по торговле икрой, приезжает на родину в город Буй, чтобы навестить заболевшего отца (Сергей Колесников
). Не собираясь надолго задерживаться (электричкой туда — и сразу обратно), он вынуждено, по просьбе матери (Ольга Лапшина
), едет на мотоцикле починить дачный насос. Воздух свободы, летняя жара и воспоминания юности ожидаемо кружат голову: на природе Семен встречает симпатичных нимфеток и с ветерком подвозит их до дома. Одна из девушек оказывается дочерью его школьного друга Эдика (Антон Кузнецов
), а тот в порыве буйной нечаянной радости валит Сему на землю и тащит на день рождения к Капусте, которая — нет, ну ты прикинь — стала мэром Иринсанной (Янина Лакоба
). Буй в её руках растет и крепнет, хотя сама мэрша, разомлев от выпивки, жалуется Семушке, что задолбалась она тут: работать не с кем, все поразъехались — одни алкаши, старики и менты остались. Сема и сам тепленький, и у него электричка на подходе, но как уедешь от друзей детства. Тем более что открываются новые вести: Лена, бывшая девушка Семена, к которой он не вернулся после армии 20 лет назад, не то случайно попала под поезд, не то с собой покончила. У нее осталась дочь — может даже статься, что его. Зовут Майей (Елизавета Струнина
). Поездка откладывается сначала до утра, потом на сутки, а затем и вовсе на неопределенный срок.
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Съемки фильма Стаса Иванова
(сериалы «Немцы
» и «ЮЗЗЗ
») начались в 2022-м — и уже во время работы проект получил небольшую субсидию Министерства культуры на производство, запомнившись очень скромным относительно общего бюджета запросом: всего семь миллионов рублей (~10%). Остальное - деньги студии. Возможно, лучше этого не знать, но на стадии питчинга проект назывался «Тяжкие внутренние повреждения», затем — «Дембель», а и итоге благоразумные продюсеры пришли к нейтральному «Одним днем». Такой заголовок ничего особенного не обещает, зато тонко подчеркивает дистанцию между намерениями героя и его дальнейшим извилистым маршрутом.
Сценарий писал Дмитрий Соболев
, когда-то сочинивший хорошую драму «20 сигарет
» и целый «Остров
», но потом хлебнувший бед со «Стартапом
» (с которого режиссер Роман Каримов
попросил убрать свое имя). Десять лет он не напоминал о себе, и «Одним днем» - достойное возвращение в профессию. В начале фильм прикидывается комедией вроде «Горько!
» или даже ранних работ Кустурицы
, с шутками про ковры, водку и надежду России. Однако первое впечатление, как и в жизни, оказывается обманчиво. Одно дело сгонять в Буй на день, подышать воздухом, сожрать на привокзальном рынке сочный беляш-блеваш, прыгнуть в реку с высокого обрыва и умчаться домой. Совсем другое – жить здесь, общаться с повзрослевшими корешами, которые давно не дети — да и не друзья: если нарушаешь их привычный порядок кулаками и суждениями – жди беды.
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Интервью с Антоном Васильевым
Зрителю тоже приходится испытать сперва почти туристическое или отпускное умиление от незатейливости провинциальной жизни (Буй, реальный город Костромской области здесь сыграл Елец, находящийся в Липецкой области). Затем — вглядевшись более пристально в глаза героев — отпрянуть, захотев сесть в электричку и уехать, чтобы больше никогда этих людей не встречать. Семен уехать не может: его держат чувство вины и намерение его загладить, совершив если не геройский, то какой-то значительный, возвышенный поступок. Конкретно - защитить дочь бывшей возлюбленной, спасти от мрачной участи. От водки желание учинить справедливость крепнет — и в Семе просыпается что-то первобытное, дикое, глубинное. Его движения, взгляд, майка-алкоголичка, на которую он сходу меняет московскую рубашку, вопят о серьезности намерений, но не могут скрыть чувствительность, ранимость и растерянность. Антон Васильев – просто метущийся ураган в этой роли, предельно заряжен и играет на полных оборотах: как в солирующих сценах, так и в парных – с тоже отличными Лапшиной, Кузнецовым и другими.
Помимо ярких актерских работ в «Одним днем» есть все составляющие хорошего кино: драматизм, болезненные точки, юмор, драйв, блестящая операторская работа Батыра Моргачева
, снимавшего «Химеру
» и «Хрустальный
» с тем же Антоном Васильевым. Благодаря этому лента задевает душевные струны и оставляет долгое послевкусие. В конце концов, у многих из нас есть такой город детства, куда спустя годы и возвращаться совершенно не хочется. Что было, то прошло.
Смотрите «Одним днем» в онлайн-кинотеатре KION с 9 cентября
.
«Одним днём»
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