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Тушите склеп: «Битлджус Битлджус» — неудачная попытка Тима Бёртона войти в один дом с привидениями дважды

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8 сентября 2024
В международном прокате идет фильм открытия Венецианского кинофестиваля«Битлджус Битлджус» Тима Бёртона. Это запоздалое продолжение культовой черной комедии 1988 года, куда вернулись почти все ключевые актеры, а также добавились новые — в том числе Моника Белуччи, нынешняя пассия режиссера. Насколько радостно проходит встреча с Бёртоном и его персонажами, рассказывает Алексей Филиппов.

Тушите склеп: «Битлджус Битлджус» — неудачная попытка Тима Бёртона войти в один дом с привидениями дважды

С тех пор, как юная Лидия Дитц (Вайнона Райдер) чуть не оказалась замужем за биоэкзорцистом с того света Битлджусом (Майкл Китон), прошло почти 40 лет. Девушка выросла, стала звездой программы о паранормальном (благодаря способности видеть мертвых), вступила в брак с простым смертным и родила дочь Астрид (Дженна Ортега). Кстати, мужчинам в роду Дитцев катастрофически не везет: супруг Лидии, обожающий путешествовать, пропал навсегда во время странствий по Амазонке, а намедни в пасти акулы погиб и ее отец Чарльз (Джеффри Джонс), отправившийся в Австралии на поиски редкой птицы. Семья устраивает похороны в том самом проклятом доме, который так нравился усопшему, и возвращение в Коннектикут будит многочисленных призраков. Правда, иносказательных — фамильных.

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Первому бертоновскому хиту понадобилось 36 лет для выхода продолжения: можно сказать, режиссер к этому фильму шел всю карьеру. Не то чтобы лез прям из кожи вон, но никогда не отказывался — просто то одно, то другое. Символично, что двойным «битлджусом» он отмечает прощание с диснеевской каторгой, окончившейся полным «Дамбо». Если не считать за свободу причастность к сериалу «Уэнсдэй»: давняя мечта Тима Бёртона экранизировать «Семейку Аддамс» оборачивается фанфиком о нелюдимой старшей дочери, которую занесло в плохо продуманный «Хогвартс», где вдобавок лютует оборотень. Противоречивая, но ненапряжная залипуха стала хитом Netflix, а готический гуру открыл для себя Ортегу, ставшую одной из центральных героинь «Битлджуса Битлджуса». Очень похожей на Уэнсдэй, но всё же с эмоциональным и мимическим диапазоном побогаче.

Тушите склеп: «Битлджус Битлджус» — неудачная попытка Тима Бёртона войти в один дом с привидениями дважды

Именно Астрид теперь связывается с Битлджусом, расширившим бизнес за счет персонала с высушенными головами, а юную особу загробный мир привлекает встречей с отцом — единственным человеком на этой безумной планете, который её понимал. Параллельно Лидия борется с тревожностью, эксцентричной матерью-художницей Делией (Кэтрин О’Хара), решившей сделать из поминок перфоманс, и бойфрендом-продюсером Рори (Джастин Теру), который торопится взять телезвезду в жены на самый Хэллоуин. Тем временем Битлджуса начинает преследовать бывшая — первая и единственная жена — Делорес (Моника Беллуччи), чей яд и отправил его на тот свет. В общем, экранизация поговорки, что «хорошее дело браком не назовут».

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Хаотичность сюжета заметна даже в пересказе — на практике «Би-2» еще более сумбурен и неусидчив, что выдает среди авторов Сета Грэма-Смита, прославившегося мэшап-романом «Гордость и предубеждение и зомби». Неинтересный пересказ Джейн Остин с не слишком изобретательными вкраплениями ходячих мертвецов довольно исчерпывающе характеризует авторский метод. В большом кино он отметился сценариями к «Мрачным теням» (бертоновский ремейк популярного в 1960-е шоу) и «Лего Фильму: Бэтмен», где торжество гэга возведено в абсолют. Здесь же не оказалось ни истории, которую можно повторить с нагромождением отсылок и приколов, ни, собственно, уморительных находок.

Тушите склеп: «Битлджус Битлджус» — неудачная попытка Тима Бёртона войти в один дом с привидениями дважды

За редкими исключениями фильм паразитирует на первой части, разбавляя парад заимствований за счет брюзжания в адрес всего современного (походя достается совриску и экоактивизму), звездных эпизодов (ДеВито, Дефо, Белуччи) и не вытекающего из общей логики примирения трех поколений женщин по фамилии Дитц. Если в 1980-е прикол Бёртона заключался в том, что за гробовой доской всех ждет нечеловеческая бюрократия, а не вечный покой, то теперь он пытается помирить макабрическую готику с семейной психотерапией, заодно высмеивая последнюю. Выходит вполне диснеевская сказочка с вкраплениями культовой интеллектуальной собственности и наспех пришитой моралью.

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Особенно грустно, что сам Тим Бёртон, кажется, застрял между этими мирами. Ему не удается расширить пространство загробной жизни, если не считать нелепых танцев на перроне, а современность для него такая же далекая и непонятная, как Меркурий, где обитает местный песчаный червь. Вероятно, от готического капустника заслуженных артистов можно получить удовольствие, но вряд ли через 40 лет о нем захочется вспомнить. Впрочем, чтобы по-настоящему призвать биоэкзорциста, как известно, нужно трижды назвать его имя, так, вероятно, и продолжения не избежать. Битлджус, Битлджус, Битлджус.

«Битлджюс 2». Трейлер на английском языке

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Тушите склеп: «Битлджус Битлджус» — неудачная попытка Тима Бёртона войти в один дом с привидениями дважды фотографии
Тушите склеп: «Битлджус Битлджус» — неудачная попытка Тима Бёртона войти в один дом с привидениями дважды фотографии
Тушите склеп: «Битлджус Битлджус» — неудачная попытка Тима Бёртона войти в один дом с привидениями дважды фотографии
Тушите склеп: «Битлджус Битлджус» — неудачная попытка Тима Бёртона войти в один дом с привидениями дважды фотографии
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