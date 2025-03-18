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Время прощания: «Папа умер в субботу» — мощный дебют о семье и отчуждении

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18 марта 2025
В российский прокат выходит драма «Папа умер в субботу» — игровой дебют Заки Абдрахмановой, отмеченный соответствующим призом фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике. Продюсером фильма выступила Наталья Дрозд, работавшая над другим призером смотра — и ярким отечественным проектом — «Каникулами». Рассказываем, чем так трогает работа Абдрахмановой, которую не стоит пропускать в прокате.

Время прощания: «Папа умер в субботу» — мощный дебют о семье и отчуждении

30-летняя москвичка Айко (Лаура Турсунканова), работающая в кино художником по гриму, едет в родное казахстанское село на похороны отца. Там собирается вся ее большая семья – нынешняя и прошлая жены отца, его братья и сестры, прочие родственники. Айко – старшая дочь покойного от первого брака, распавшегося примерно 16 лет назад. Ей предстоит не просто похоронить усопшего по традиционному обряду, но и преодолеть глубокую внутреннюю обиду на родителя, с которым у нее были непростые отношения. В доме папы и его молодой жены Венеры (Самал Еслямова) ее встречают прохладно, а сводная сестра, 15-летняя Кука (Амина Оразбай) прямо говорит ей, что у отца из-за нее были проблемы с сердцем. Из всей родни тепло к Айко относится только бабушка, старая и сморщенная казашка, ласково уверяющая внучку, что всё пройдет и наладится.

Смотреть онлайн Сериал «Пингвины моей мамы»
Ясная и крепкая, как морозный день, картина режиссера документального кино Заки Абдрахмановой, выпускницы школы Марины Разбежкиной и сценаристки сериала «Пингвины моей мамы», снята красиво, даже изысканно. Время действия – зима – очень необычно, такого Казахстана в кино мы почти не видели. Невероятно искусно и ненарочито показана поминальная традиция: в доме, где после кончины лежит тело покойника, протяжно завывают плакальщицы, а на московскую родственницу моментально навязывают платок. «До погребения человек лежит и все слышит», — говорит родственникам мулла, но Айко не спешит зайти в комнату и попрощаться с папой. Сбегает она и с самих похорон, когда тело, завернутое в ковер, выносят на улицу для впечатляющей и мудрой церемонии прощания. Мулла говорит собравшимся, что все долги покойного оплатят его наследники, после чего спрашивает трижды, есть ли здесь кто-то, кому он остался должен. Никто не вызывается. После этого духовное лицо призывает забыть все когда-либо нанесенные обиды. Стоящие в ряды люди произносят «Прощаем». Но способна ли смерть примирить отца и дочь, если между ними стояла стена отчуждения?

Время прощания: «Папа умер в субботу» — мощный дебют о семье и отчуждении

Убежав, Айко встречает в поселке бывшего одноклассника Даника (Шарифбек Закиров), который был в нее безответно влюблен в школьные годы. За несколько коротких встреч улыбчивому парню почти удается разрушить защитный барьер девушки, не приученной к любви, но, привыкшая держать чувства под контролем, она долго не позволяет себе быть мягкой и проявлять тем самым внутреннюю уязвимость. Айко привыкла быть супергероиней, а их удел – одиночество. Для Лауры Турсункановой работа в картине – первая главная роль, и ее существование в кадре органично и выразительно. Весь фильм построен вокруг Айко, камера настолько влюблена в героиню, что не покидает ее ни на минуту. Остальные герои будто находятся на периферии нашего зрения. Такая соредоточенность продиктована в том числе и тем, что сама Айко ярко эгоцентрична и смотрит на родню свысока. Мы начинаем видеть и различать других сельчан, только когда Айко сближается с ними, думает о них. Открывается волнующий и прекрасный образ звезды казахстанского кино Салман Еслямовой, обладательницы Каннской премии за лучшую женскую роль в фильме Сергея Дворцевого «Айка». Ее Венера, вторая жена отца, всего на пять лет старше Айко. В начале фильма она кажется традиционной мусульманской женой, немногословной, послушно живущей под властным началом мужа-военного, но постепенно раскрывается, проявляя сильный и цельный характер и истинную способность к любви, на которой стоит настоящая семья.

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Порой вслух проговаривается больше, чем надо для понимания, и финалу произведения не достает концентрации, однако фильм сложно не полюбить: подкупает и визуальная свежесть, и изящество истории, и выбранная интонация — без надрыва. Вроде бы грустное название обещает тоскливую драму, но нет, Абдрахманова не силится впечатлить, не выкручивает громкость и даже вносит в происходящее толику мягкого юмора. Именно такой бережный и чуткий разговор на глубокую тему семьи, идентичности человека, его переживаний внутренней оторванности от близких по крови делает фильм и его автора особенными. Зака Абдрахманова – запомните это имя.

«Папа умер в субботу» в кинотеатрах с 20 марта.

«Папа умер в субботу»

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обсуждение >>
№ 4
Homa   21.03.2025 - 04:08
Ну и для чего нам эти чуждые традиции и совершенно не нужные обряды? Вопрос риторический. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   19.03.2025 - 16:15
... а мне не очень. возвращать болезненные воспоминания с которыми и так тяжело жить, освежать по-новой. кино сделано, чтобы больше людей пошли к психологам и начали покупать лекарство. читать далее>>
№ 2
Angelika77   18.03.2025 - 22:55
Айко совсем не поход на 30-летнюю женщину, максимум 22 года. Да и с головой у неё явно что-то не то. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   12.10.2024 - 19:30
Тема потери близкого очень знакома, поэтому фильм было бы интересно увидеть. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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фотографии >>
Время прощания: «Папа умер в субботу» — мощный дебют о семье и отчуждении фотографии
Время прощания: «Папа умер в субботу» — мощный дебют о семье и отчуждении фотографии
Время прощания: «Папа умер в субботу» — мощный дебют о семье и отчуждении фотографии
Время прощания: «Папа умер в субботу» — мощный дебют о семье и отчуждении фотографии
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