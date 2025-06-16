Раненое сердце весит тяжелее: философский «Белый пароход» — драма, которая тоньше льда

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Постановщица «Белого парохода» — о 90-х, силе музыки и якутской природе

Инга Шепелёва: «Нет личного без социального, нет настоящего без прошлого, нет счастья без драмы»

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«Не цепляйся за тех, кто отвернулся от тебя»: Андрей Мерзликин прокомментировал развод с женой

Актер разводится с супругой после 20 лет брака