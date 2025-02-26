Брат ты мне или не брат: «Кончится лето» — фильм с двумя оскаровскими номинантами

анонс

Медленно и неправильно: «Мемуары улитки» — самый грустный номинант на «Оскар»

Уборка в одном здании: «Клинер» — экологический триллер с Дейзи Ридли

Рэйв Файнс в полной заговоров истории о выборах нового Папы

На бога надейся: «Конклав» — очень ватиканский детектив, претендующий на «Оскар»

23 февраля

Свидание со Сталиным: «Компаньон» — первый хоррор-хит года

Фильм с Софи Тэтчер настолько пытается удивить, что запутывает сам себя