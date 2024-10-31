«Вечная зима»: Здесь не начинается весна, не продолжается детство

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«Ромео и Джульетта»: Еще раз про любовь

Интервью

Гарик Петросян: «До какой бы высоты ты ни поднялся, падать очень больно»

Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем