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«Руки вверх!»: Потому что есть Сережка у тебя

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12 октября 2024
Российские кинотеатры поднимают «Руки вверх!»: в прокат вышел музыкальный байопик создателя одной из самых популярных российских групп Сергее Жукове. Сам герой фильма также выступил продюсером, одним из авторов сценария и исполнителем главной роли. Творческая и личная биография в кинематографическом изложении получилась небезыинтересной, хотя и не без художественных допущений.

«Руки вверх!»: Потому что есть Сережка у тебя

В 2018-м Сергей Жуков попадает в больницу в разгар тура («Руки вверх!» по-прежнему считается самой гастролирующей группой). Врач (Леонид Ярмольник) настоятельно рекомендует заняться здоровьем и отдохнуть, но Жуков только и повторяет, что у него тур, а при очередном приступе боли начинает вспоминать детство и юность, из которых и складывается фильм.

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1988 год, в Димитровграде маленький Сергей (сын Жукова – Энджел) влюблен в симпатичную девочку Свету (Валентина Ляпина), которая дружит с мальчиками постарше, а Сережке говорит разве что: «Жуков, ты дебил!» Пацана слова не ранят, а делают лишь сильнее: так и начинаются робкие лирические шаги автора будущих хитов. «Не забуду я тебя никогда», – напевает Сережа своему дяде (Артем Осипов), который иронично признает, что племянник, конечно, не The Beatles, но дарит ему модную кожаную куртку, которая и станет своеобразным талисманом на пути к будущей славе. Спустя четыре года Жуков в исполнении уже Влада Прохорова выступает в местном ДК, но готовится уехать в Самару, грезит собирать стадионы, хотя и слышит лишь издевки, мол, он колхозник — и ничего у него не получится. Уже в 1993-м на самарской радиостанции Сережа встречает Алексея Потехина (Илья Русь), с которым и создаст группу «Руки вверх!».

«Руки вверх!»: Потому что есть Сережка у тебя

«Руки вверх!», конечно, не о группе, а именно о Сергее Жукове – мальчике, в которого никто не верил, но тот, несмотря ни на что, верил в себя. История страны, кстати, дана в фильме хоть и фоном, но тем не менее отражает главные вехи на пути Жукова к музыкальному Олимпу. Тут упоминаются и гибель Цоя, и путч, и бандитские 90-е, и дефолт, который чуть ли не спасает Жукова от проклятья, якобы наложенное фанаткой. «Господи, спасибо, что взял деньгами», – радуется всегда позитивный музыкант.

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Собственно музыки в картине при этом как-то до обидного мало. Да, история создания самых популярных треков – «Студента», «Песенки про меня», «Чужие губы», «Алешка» – художественно встраиваются в сюжет, однако звучат совсем короткими отрывками. С другой стороны, эти композиции всегда можно послушать отдельно, в том числе и на концерте, которые продолжает давать Сергей Жуков. Уже не один стадион, как мечтал когда-то, а множество – сцена на недавнем концерте в «Лужниках» – финализирует непростой путь к популярности.

«Руки вверх!»: Потому что есть Сережка у тебя

Если Жуков никогда не сдавался и верил именно в мечту, то Алексей Потехин, пропавший с радаров после распада группы, судя по фильму, изначально пришел лишь за деньгами и легкой славой, сопровождающейся вниманием девчонок. Однако несмотря противоречивый кинообраз, реальный Потехин тоже появляется в ключевой драматический момент: практически спасает жизнь Жукову, оставляя позади давние конфликты и возможные обиды. В этом, наверное, и есть главная сила Сергея Жукова – уже не мальчишки, который всегда хотел петь, а продюсера, прошедшего через трудности музыкальной индустрии на стыке веков и теперь успешно сочетающего выступления в «Лужниках» с работой в кино. Причем не только над собственным байопиком.

«Руки вверх». Трейлер №2

«Руки вверх!» в кинотеатрах с 10 октября.

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