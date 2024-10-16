«Анора»: Этот безумный, безумный, безумный русский мир

что почитать?

«Там находится некая сущность»: Сергей Гилев и Ирина Старшенбаум в тизер-сцене из сериала «13 Клиническая. Начало»

«Джуманджи: Зов джунглей» // Когда проблемы с доступом к настоящим приключениям

В кино с 7 ноября

«Как-то я оказался не готов к такой встрече»: Ангелина Стречина, Кирилл Кузнецов и Роман Васильев в трейлере фильма «Любовь Советского Союза»

Длинноногий психо: «Собиратель душ» — главный хоррор года с Николасом Кейджем в роли маньяка

Интервью

Антон Федотов: «Уверен, что нет человека, который не мечтал бы стать невидимкой, ходить сквозь стены или читать мысли»

Режиссер фэнтези-сериала «Наследники. Дар крови» – о любви к фантастике, артефактах, двигающих сюжет, и актерах, почувствовавших себя волшебниками