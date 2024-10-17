А теперь не храпи: «Спи» — корейский триллер, который разбудит ваши семейные страхи

В российском прокате раздается команда «Спи»: так называется эффектный южнокорейский триллер, снятый Ю Джэ Соном — протеже Пон Джун Хо, который очень хвалит дебют молодого коллеги. Премьера фильма состоялась полтора года назад в каннской секции «Неделя критики», а потом он объездил множество фестивалей — в том числе побывал на фантастическом смотре в испанском Ситжесе, который высоко ценят фанаты хоррора. Чем пугает история одной семьи, рассказывает Алексей Филиппов.
«Кто-то в доме
», — отчетливо произносит Хён Су (Ли Сон Гюн
из «Паразитов
»), сев на краю постели. Откровение мужа будит Су Джин (Чон Ю Ми
из «Поезда в Пусан
»), которой придется обследовать квартиру в одиночку, так как любимый вновь проваливается в сон. Вообще он и не пробуждался: типичная для хоррора фраза лишь предупреждает молодоженов о грядущих неприятностях — психологических, семейных и, возможно, мистических. Для начала — сомнамбулизм с отягчающими: не приходя в сознание Хён Су расчесывает до крови щеку, норовит выпасть из окна и даже покушается на любимого шпица Перчика. Дни — и особенно ночи — перестают быть томными.
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Дебютный триллер Ю Джэ Сона
, работавшего помрежем на «Окче
» Пон Джун Хо
, начинается как убедительная житейская драма: сегодня для повседневного стресса достаточно открыть глаза. Су Джин хорошо зарабатывает в качестве управляющей крупной фирмы, но финальный срок беременности грозит бюджету новыми статьями расходов. Вдобавок Хён Су, стремящийся покорить южнокорейскую теле- или киноиндустрию, пока снимается лишь в эпизодах — еще и нередко в ночные смены. Тревоги грядущего отцовства в паре с карьерной неустроенностью выглядят как убедительный предлог для ночных кошмаров.
За сюжетной меблировкой «Спи» проступает номинальное сходство с «Ребенком Розмари
»: беременность, муж-актер, возможное соседство нечистой силы. С той, правда, разницей, что Ю выписывает очень поддерживающую пару: он — встречает супругу с работы и будит по утрам, она — устраивает овации во время совместных просмотров шоу, где муж играет, например, телохранителя с одной репликой. «Вместе мы сможем всё преодолеть
», — гласит мотивирующая надпись на дощечке у входа, но мир снаружи как будто только и ждет, чтобы проверить союз на прочность. Пока Хён Су безуспешно лечит недуг медикаментозно, градус нервозности продолжает расти — и сказываться на обоих супругах. Даже закрадывается мысль, может, и правда дело не в психике, а злом духе?
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Стоит забрезжить трудностям, как Су Джин начнут советовать развод — и мама (Ли Гён Джин
), и подозрительная новая соседка из квартиры снизу Мин Джон (Ким Гук Хи
). Когда подключится эффектная пепельноволосая шаманка-мудан (Ким Гым Сун
), потенциально одержимого Хён Су даже станет жалко. В мире отсутствующих отцов и мужей он ходячий нонсенс — заботливый и незлобивый, искренне борющийся за семейное благополучие. Лишь в выходках сомнамбулы читается мачистский эгоизм: он даже метит территорию возле кроватки новорожденной дочери, по-кобелиному требуя исключительного внимания жены. Говорит ли в нем подсознательное, или потустороннее — вопрос, скорее, десятый.
В меру неожиданный и жестокий финал, позволяющий записать дебют Ю Джэ Сона в слоубернеры
, выглядит несколько искусственным, если не сказать — вынужденным. В «Спи» так ловно уплотнены психологическая точность и житейский абсурд, из-за которого фильм нередко записывают в черные комедии, что паранормальщине не находится место. И вот уже подмигивания классике хоррора — есть, например, проезд в духе открывающей сцены «Сияния
» — выглядят констатацией, что бытовые неурядицы страшнее призрачных аллегорий. В конце концов, любимый человек с ментальными сложностями — норма. А этот «злой дух», он сейчас с нами в одной комнате?
«Спи» в кинотеатрах с 17 октября
.
«Спи»
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