У кого-то зажжется: «Огниво» - новая старая сказка, продолжающая популярный тренд

24 октября в российском прокате загорится «Огниво» — масштабный проект, в котором приняли участие СТВ, телеканал «Россия», компании CGF и «Глобус – фильм», а также Фонд кино и продолжающий тренд на киноадаптации сказок. Создатели «Огнива» не первый раз снимают фантастические блокбастеры. За плечами продюсеров Сергея Сельянова, Антона Златопольского и Александра Горохова уже есть «Конёк-горбунок», а также фильм «По щучьему велению», где Никита Кологривый сыграл гоняющего на печи Емелю. Важно подчеркнуть, что на новый фильм авторов вдохновила не советская «Старая старая сказка», а оригинальное произведение Ганса Христиана Андерсена.
Однако фильм напоминает одноименную сказку лишь отчасти: местом действия — североевропейской деревней — да наличием среди перонажей солдата и принцессы. В истории режиссера Александра Войтинского
главным героем становится Ваня (Роман Евдокимов
) — парень, с одной стороны, хитрый и умеющий врать, а с другой стороны, настолько непутевый, что так и хочется добавить к его имени слово «дурачок». В царстве, куда он приезжает, происходит несчастье за несчастием. Причиной всему — злодей Лиходей (Виталий Хаев
), в руках которого после смерти царя оказывается книга заклинаний. Благодаря ей он и присваивает себе королевство, околдовывает прекрасную царицу (Ирина Старшенбаум
), подчиняя себе её волю, и заточает неугодную маленькую царевну Дашу (Антонина Бойко
) в огниво. Именно Ваня находит волшебный предмет и освобождает слепую принцессу. Вместе с ней герой отправляется в сказочное путешествие, помогая девочке восстановить справедливость и вернуться в родной замок.
Попытку осовременить сюжет и подогнать её под русский менталитет нельзя назвать удачной. Пропала изящная простота, которая и делает сказку сказкой. В персонажах, конечно, не запутаешься, но мир, в котором живут герои, огорчает непроработанностью. Яркие второстепенные герои не делают его содержательней. С одной стороны, необычно видеть Ирину Горбачеву
, которая с чувством играет двух райских птиц Алконоста и Гамаюна (костюмы из перьев и впрямь очень идут актрисе), Яна Цапника
в качестве милого и неловкого французского воздухоплавателя, маленьких актеров, которые сыграли жителей подземного царства, механическую лошадь с непростым характером и голосом навигатора. С другой стороны, их появление рождает неисчисляемое количество риторических вопросов к происходящему. Почему Алконост и Гамаюн стали сестрами? Как гномы превратились в «гмуров»? Почему механическая лошадь говорит, что вездеходная, а потом жалуется, что не может идти в горы из-за страха высоты и «панических атак»?
Пространство фильма трудно поддается осмыслению. Где же происходит действие, если костюмы и антураж присущи отдаленному округу датского королевства, а имена и характеры прямо отсылают к русскому Тридевятому царству? В каком веке живут герои, раз Ваня, сидя в мундире, выдает современные шутки, нечто вроде «дерзкая, как пуля резкая»? Смешение стилей речи, игра в безвременье и небытие была понятна в «Последнем богатыре
», герой которого вышел из современности, но в «Огниве» смотрится нелогичным и несмешным. Вообще в фильме, обращенному к детской аудитории, преступно мало забавных моментов — всего два. Первый связан с образом Валентины Мазуниной
. Её героиня хочет выйти замуж за Ивана — тот наврал, что влюблен в кухарку, дабы объяснить своё присутствие в замке. Второй раз смех вызывает воздухоплаватель Жан, который, застряв высоко на снежных склонах, в качестве угощения смог предложить героям лишь «сорбет со вкусом горного льда».
Зрителям потребуется немало времени, чтобы понять правила игры и не задаваться лишними вопросами, но это произойдет ближе к концу фильма. В какой-то момент в жанровую структуру добавится роуд-муви, и некоторая динамика сюжета и красивые пейзажи несколько уравновесят происходящий абсурд. Съемки проекта проходили на территории Новгородского Кремля, музея-заповедника Витославлицы, а также в республике Карелия и в Санкт-Петербурге. Волны шумят, а от заснеженных гор так и веет холодом. Все бы ничего, но с толку сбивает саундтрек — пока Ваня с Дашей на механической лошади плывут по водной глади, звучит «Ты погляди, не осталось ли что-нибудь после меня» из «Вам и не снилось
». Но несмотря на то, что «Огниво» как лоскутное одеяло согреет лишь любителя загадок и эклектичности, финал способен растрогать. Все случается благодаря актерской работе Сергея Марина
и Романа Евдокимова. Братская любовь, готовность к самопожертвованию и, конечно, торжество справедливости оставляют приятное ощущение завершенности. Всё-таки не зря Ваня боролся за царевну Дашу, за правду, надежду и любовь.
«Огниво» в кинотеатрах с 24 октября.
«Огниво»
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