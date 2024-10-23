У кого-то зажжется: «Огниво» - новая старая сказка, продолжающая популярный тренд

анонс

Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний

Сто дней без конфет: «Смотри на меня» - сентиментальное роуд-муви о важности семьи

Изабель Юппер и призрачный Аугуст Диль бродят по Стране восходящего солнца

Развод с привидением: «Сидони в Японии» — мелодрама о спасительной силе фатализма и цветущей сакуры

17 октября

А теперь не храпи: «Спи» — корейский триллер, который разбудит ваши семейные страхи

Что сводит с ума звезд «Паразитов» и «Поезда в Пусан»