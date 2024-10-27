Утиные крылышки Миядзаки: «Дикий робот» — добрый мультфильм, который бессовестно обманывает зрителей

что почитать?

«Два, три, демон, приди!»: И отведи за ручку в мир мертвых

Сценарист сериала «Нинель о внушенной ностальгии по советскому времени, настоящих «совках» и порочной системе звездности

Игорь Тер-Карапетов: «Российским кинематографистам надо ориентироваться только на собственные интересы»

Навязчивая галлюцинация: Как поссорились Иван Янковский и Алёна Михайлова

Интервью

Павел Рассомахин: «Приезд родственников всегда дискомфорт, особенно если родственник — гусар»

Известный актер — о новом сезоне «Гусара», путешествиях российского кино в прошлое и первом в жизни «фильме для взрослых»