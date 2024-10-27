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Утиные крылышки Миядзаки: «Дикий робот» — добрый мультфильм, который бессовестно обманывает зрителей

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27 октября 2024
В международном цифровом прокате можно встретить «Дикого робота» — мультфильм DreamWorks, который сравнивают с работами Хаяо Миядзаки, как и недавний китайский «Шторм», где также затрагивается тема родительства. Насколько ИИ справляется с материнством и жизнью в лесу, рассказывает Алексей Филиппов.

Утиные крылышки Миядзаки: «Дикий робот» — добрый мультфильм, который бессовестно обманывает зрителей

На диком острове терпит бедствие космический челнок, перевозивший несколько роботов-ассистентов класса ROZZUM. Модель №7134 (Лупита Нионго) ждет не самая мягкая посадка в скалистом заливе, однако обстоятельства «активации» её не смущают. Созданная для выполнения любых человеческих запросов киберпомощница отправляется на поиски, собственно, владельцев, которые могли бы озадачить чем-нибудь эдаким. Местная фауна ожидаемо в ужасе от вторжения «монстра», хотя 7134 нацелена исключительно помогать. Даже осваивает язык (всех?) зверей. Миссия, однако, появляется, только когда ROZZUM уже хочет вернуться на фабрику: ей предстоит воспитать крохотного утенка, чье гнездо и родителей уничтожило дерево, рухнувшее во время драки робота и медведя (Марк Хэмилл). Теперь №7134 зовут Роз — и она неопытная «мама» создания, о котором ничего не знает, в среде, где ей никто не рад. Разве что лис-изгой Финк (Педро Паскаль) или многодетная оппосумиха Пинктейл (Кэтрин О’Хара) готовы помочь советом.

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«Дикий робот» сразу подкупает остроумным концептом: самообучающийся ИИ не просто осваивается в лесу, но примеряет на себя материнскую роль, что и в условиях цивилизации — задачка со звездочкой. Неудивительно, что у мультфильма хороший «сарафан», а разговорам о сиквеле не мешают умеренные сборы (чуть меньше $202 миллионов при бюджете в 78). Материала точно хватит: у автора оригинальной детской книги Питера Брауна есть как раз два продолжения, а сегодня плоха та корпорация, что не мыслит трилогиями и франшизами. Тем более режиссер Крис Сандерс — дока их запускать: в его послужном списке — первые «Лило и Стич» с «Как приручить дракона», а также работа над сценариями «Красавицы и чудовища», «Аладдина», «Короля льва» и «Мулан» — в общем, почти всей диснеевской классики 90-х.

Утиные крылышки Миядзаки: «Дикий робот» — добрый мультфильм, который бессовестно обманывает зрителей

Всё выглядит красиво, но, увы, только на дистанции. «Дикого робота» не совсем корректно называть хитом проката: с учетом доли кинотеатров и рекламных трат, чтобы ему гарантированно окупился, нужно перекрыть бюджет хотя бы в три раза (то есть собрать $234 миллиона). Как бы тепло работу Сандерса ни встречали критика и пресса — это последний самостоятельный мультфильм студии DreamWorks, которая отмечает 30-летие массовым сокращением аниматоров, под предлогом минимизации расходов (и истечения контрактов). Если и будет сиквел, то уже с привлечением фрилансеров или сторонних команд, что практика распространенная, но не вселяющая особого оптимизма для компании и индустрии. Особенно на фоне увольнений в Pixar, чья «Головоломка 2» в похожей ситуации заработала всё-таки больше полутора миллиардов. Наконец, это противоречие — «хорошая мина при плохой игре» — зашито в самом «Диком роботе», который излучает надежду с таким нахрапом, словно баллотируется в президенты.

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Поначалу мультфильм напоминает очаровательный сборник анекдотов: забавные ситуации в исполнении Роз и животных нарисованы в равной степени реалистично и сказочно. Вероятно, этот баланс подразумевает Сандерс, сравнивая результат с «полотном Моне в лесу Миядзаки». Импрессионистская кисть преображает и стиль коммерческой анимации, и футуристический дизайн роботов, и гуманистический посыл, с которым не в последнюю очередь ассоциируется японский классик. Правда, режиссер «Небесного замка Лапута» и «Принцессы Мононоке», с которыми проект DreamWorks роднит экологический пафос и рободизайн, очень внимателен к тем установкам и обещаниям, которые направляет (юным) зрителям с экрана. Даже наиболее счастливые финалы у него не гарантируют миру хеппи-энда или триумфа всего хорошего над всем плохим. Вдобавок монолитно отрицательных персонажей у Миядзаки практически не бывает.

Утиные крылышки Миядзаки: «Дикий робот» — добрый мультфильм, который бессовестно обманывает зрителей

«Дикий робот» сконструирован несколько иначе. С непробиваемостью титульной героини в нем призывают довериться сердцу, рифмуя кибернетическое и биологическое «программирование», то есть (социальные) установки и инстинкты. Сама идея довольно безобидная, но ради подтверждения этой максимы Сандерс и Браун скатываются в какой-то совсем уж бессовестный популизм. Начать хотя бы с того, что противопоставление зверей и Роз исключительно символическое, учитывая мультипликационный антропоцентризм. Персонажи с самого начала наделены человеческими характеристиками, что делает эволюцию характеров — игрой в поддавки.

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Дальше на волне духоподъемных намерений в сюжете возникают мессианские нотки: например, Роз спасает большинство (!) обитателей острова от жуткой зимы, к которой они оказались не готовы (!!). Не отвлекаясь на размышления об экологических последствиях человеческой деятельности, из этого делается вывод, что иногда хищникам и травоядным стоит поставить во главу угла «доброту», а не «инстинкты». Или в ключевой момент Роз, уже несколько раз принимавшая позу Иисуса, жертвует, по сути, компонентом, без которого не должна функционировать, и всё обходится: ведь она научилась доверять сердцу. Безусловно, верить в себя и примат милосердия — полезные установки, которые дают плоды и позволяют человечеству становиться лучше. И всё же сводить к этому решение практически всех проблем — включая смерть и природные катаклизмы — апофеоз инфантилизма. Тем более зыбкая почва для культа личности, который воцарится на острове.

«Дикий робот». Тизер на английском языке

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№ 1
Андрей (Омск)   27.10.2024 - 22:16
Пока не буду смотреть. Почти не сомневаюсь, аниме с вишенкой. читать далее>>
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Утиные крылышки Миядзаки: «Дикий робот» — добрый мультфильм, который бессовестно обманывает зрителей фотографии
Утиные крылышки Миядзаки: «Дикий робот» — добрый мультфильм, который бессовестно обманывает зрителей фотографии
Утиные крылышки Миядзаки: «Дикий робот» — добрый мультфильм, который бессовестно обманывает зрителей фотографии
Утиные крылышки Миядзаки: «Дикий робот» — добрый мультфильм, который бессовестно обманывает зрителей фотографии
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