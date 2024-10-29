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«Право на лево»: Когда Конников борозды не портит

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29 октября 2024

В российский прокат 31 октября выходит отечественная комедия-тренинг, как ее называют создатели, «Право на лево» режиссера Гарика Петросяна, пару лет назад дебютировавшего с монодрамой «Слон», где мужчина в исполнении Павла Прилучного пытался буквально уехать от своих проблем. В «Право на лево» герою тоже грозит поворот не туда, но это влечет еще больше недопонимания.

«Право на лево»: Когда Конников борозды не портит

Адвокат Иван Конников (Роман Маякин), чью фамилию почему-то не могут произнести журналисты, защищает в суде (в роли судьи – Елена Бирюкова) прославленного пианиста Петрова (Кирилл Жандров), мужа алмазной принцессы, обвиняемого в хищении в особо крупном размере. Дело резонансное, и поэтому адвокат сразу находит компромисс – лучше потерять жену из-за измены, чем присесть в тюрьму. Да, бунт тестя и жены подсудимого, наверняка, будет еще хуже, чем миллионы якобы украденных денег. Но это не единственная преграда, встающая на пути Конникова, чтобы он наконец выиграл дело и почувствовал себя на коне. Или, может быть, на иКОНе – каламбурами с фамилией то и дело ублажаются герои комедии.

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Измена, на которую сподобился Петров — главный аргумент защиты. Адвокат произносит в суде речь, разделяющую всех людей на две неравные группы — 80% тех, кто изменял хоть раз, и 20% тех, кто никогда не ходил налево, и Петров, по его словам, из большинства. А вот сам Конников не ходит на сторону из тихой семейной гавани, с женой (Ирина Темичева) и дочкой (София Мартынова). И даже привлекательной помощнице Марине (Янина Студилина) дает «от ворот-поворот». Только семейная лодка так или иначе разбивается о быт и внутрисемейные конфликты, инициированные тестем-бандитом (Владимир Сычев). Тот чувствует в зяте червоточинку и, возможно, из-за этого приучает внучку не только к музыке, которую ненавидит ее отец, но и к ружью, которое обожает дед.

«Право на лево»: Когда Конников борозды не портит

Фильм «Право на лево» – вовсе не сиквел проекта с Жаном Дюжарденом, однако монтаж как будто подпитывается этим комедийным скетчем. Энергичная смена сцен в прямом смысле ответственна за комедию изменчивых положений, в которую по итогу и превращается фильм. «Право на лево» драматургически и сам всю дорогу мечется то враво, то влево, не отдавая предпочтений ни 80% изменщиков, ни 20% примерных семьянинов.

Однако в финале все-же выбирается хрестоматийно-семейный путь, на котором, к счастью, нет униженных и оскорбленных, и никто не вспоминает указанные выше проценты. Где все перманентно существуют семьей, несмотря ни на что. Потенциальная любовница, она же лучшая подруга жены, сумасшедший тесть, из-за которого ты стараешься поддерживать связь с дочерью, тихая жена, которая уже давно ведет другую жизнь, но главное – ты сам. Как правило, униженный и оскорбленный, но вдруг воспользовавшийся тем, что ты сегодня и сейчас — на коне.

«Право на лево» в кинотеатрах с 31 октября.

«Право на лево»

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