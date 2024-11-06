«Любовь Советского Союза»: Империя чувств

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«В стране произошла тотальная КВНизация»: Геннадий Хазанов о «махровой самодеятельности» и эстраде

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Анна Кузнецова: «Кино как чашка Петри, ты просто добавляешь ингредиенты и надеешься, что начнет зарождаться жизнь»

Режиссер фильма «Каникулы» про победы и поражения, отпуск в ноябре и качества хорошего педагога