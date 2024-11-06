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«Любовь Советского Союза»: Империя чувств

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6 ноября 2024
В российский прокат выходит «Любовь Советского Союза» — историческая мелодрама Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева с Ангелиной Стречиной в роли актрисы Галины Ковровой. В экранной биографии вымышленной героини нетрудно разглядеть, несмотря на измененные имена и прочие художественные допущения, историю реальной — Валентины Серовой. Настоящей дивы, прославившейся в 30-40-х годах в театре и кино, а также запомнившейся своими романами. О них и рассказывают авторы фильма, не забывая о том, на какой непростой и трагический исторический период выпали молодые годы персонажей.

«Любовь Советского Союза»: Империя чувств

Девочка Галя выросла в тесной московской коммуналке, где ее постель отделяла от кухни лишь шторка, так что, притворяясь спящей, он слушала, как мама-актриса (Алена Бабенко) хвалится соседкам успехами девочки и прочит ей славу. Помог и мамин роман с важным партийным деятелем, который стал покровителем их маленькой семьи. Свою карьеру Галя начала в том же театре, где служила мама, а вскоре попробовала силы в кино – и вот уже афишами с ее лицом украшена вся Москва. Но на дворе 30-е годы, и любое покровительство свыше недолговечнее букета цветов, подаренного на премьере – и вот уже арестован мамин любовник, Галине грозит увольнение не просто с позором, но и с риском для жизни. К счастью, волею случая буквально накануне линчевания в родном театре, девушка знакомится с летчиком Ковровым (Кирилл Кузнецов), на тот момент не просто героем, а звездой СССР, любимцем народа, а главное – Сталина. Его ухаживания спасают актрису, вспыхнувшее между молодыми людьми чувство приводит к скорой свадьбе, романтическим полетам над Кремлем, новенькой квартире в элитном советском доме и приеме у вождя (Александр Устюгов), который сперва журит – так что душа уходит в пятки и у них, и у зрителя – а потом хвалит молодоженов за создание новой ячейки общества.

Но счастье длится не долго, Ковров погибает на боевом вылете – времена все более неспокойные. Накануне войны Галя остается вдовой. В то же время в театре появляется молодой драматург с актуальными пьесами – Кирилл Туманов (Роман Васильев) тут же влюбляется в Галину, но их отношениям предстоит пройти испытание Великой отечественной, разлукой и ухаживаниями генерала Павловского (Игорь Петренко).

«Любовь Советского Союза»: Империя чувств

Масштабное, с точки зрения охваченного периода, декораций и костюмов, но прежде всего – чувств, полотно рассказывает во многом трагическую, но в то же время и романтическую, и даже героическую историю женщины, чьей жизни хватило бы на нескольких. Тут и слава, и лишения, и боль потери, и страх смерти, но любовь, конечно, победит. Реальная биография Серовой угадывается и через личный путь героини, и через мужчин, сыгравших важную роль в ее жизни – Коврова (он же летчик Серов), Туманова (он же писатель и журналист Константин Симонов), даже Павловского, в котором самые въедливые узнают маршала Рокоссовского, предположительно ухаживавшего за актрисой. Впрочем, последнее – не более чем слухи, и авторы фильма обращаются с этой спорной деталью биографии максимально бережно и деликатно, как и с остальным, общеизвестным.

Актерский состав под стать – помимо уже упомянутых исполнителей главных ролей, в эпизодических появляются, например, Елена Морозова (медиум, на прием к которой уже в отчаянии приходит Галина), Софья Эрнст (в чьем облике и имени Любовь Соколова легко угадывается другая кинозвезда той эпохи), Екатерина Стеблина и Роман Мадянов, для которого эта роль стала одной из последних. Понятно, что самая сложная партия, — у Стречиной, которой приходится играть вынужденную трансформацию персонажа из порхающей по подмосткам любимицы публики, выросшей с уверенностью в своей уникальности, в женщину, испытавшую тяготы и ранней потери любимого, и скитаний в эвакуации, и болезни, едва не унесшей ее жизнь, и многочисленных страхов – как смерти, так и предательства, которое, возможно, еще страшней.

«Любовь Советского Союза»: Империя чувств

Создатели «Любви Советского союза» поработали не только над образами персонажей, но и над декорациями – больше всего впечатляет Москва 30-х, с ее архитектурными экспериментами, примером которых выступает дом и квартира молодоженов Ковровых. Поля сражений авторы оставляют по большей части за кадром, но вместе с тем стараются передать всю гнетущую и давящую атмосферу времени, в том числе и предшествующего боям. То, что картина только условно биографическая, дает большую свободу, но распоряжаются ею в данном случае сдержанно при всем внешнем размахе. Рисуя хоть и основанную на реальных событиях, но все-таки выдуманную, а оттого универсальную историю любви – хоть Советского Союза, хоть дня сегодняшнего.

«Любовь Советского Союза» в кинотеатрах с 7 ноября.

«Любовь Советского Союза»

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обсуждение >>
№ 1
Егор Ш. (Москва)   6.11.2024 - 23:55
Решили наступить на те же грабли , что и 19 лет назад ("Звезда эпохи")? читать далее>>
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