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Два мира — два вампира: Дамиан Льюис против самого себя в фильме «Вампиры легкого поведения»

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13 ноября 2024
В прокат выходят «Вампиры легкого поведения» — британская комедийная драма, одновременно мрачная, чувственная и забавная, нетривиально рассказывающая о семейных ценностях, поиске смысла жизни и преодолении личностных кризисов. Главные роли в картине Юроса Лина исполнили Келли Макдональд и Дамиан Льюис, причем последнему довелось сыграть сразу двух персонажей-антиподов. Рассказываем, как фильму о мистических бессмертных существах удается быть одновременно абсурдным и назидательным.

Два мира — два вампира: Дамиан Льюис против самого себя в фильме «Вампиры легкого поведения»

Семья Рэдли – обычная, даже тривиальная и скучная на вид – живет в уютном и живописном городке у северного моря. Питер (Льюис) – врач, Хеллен (Макдональд) – домохозяйка, в плотном расписании которой литературный клуб, тренировки, родительские собрания и кондитерские курсы. Их сын Роуэн (Гарри Баксендейл) – невысокий, бледный, тощий подросток, изгой седи одноклассников, наблюдающий за жизнью через объектив фотоаппарата и задающийся вопросом, «почему я родился именно здесь и в эту эпоху». Его сестра Клара (Бо Брагасон) – тоже бледная, скромная девушка, решившая быть веганкой, от чего ее постоянно тошнит. У старших Рэдли есть один секрет, о котором они еще не рассказали детям: они «вампиры в ремиссии», избравшие путь воздержания ради того, чтобы не вести аморальную жизнь, как это делает большинство им подобных.

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Во время одной из вечеринок на Клару нападает в лесу одноклассник, высвобождая истинную природу девушки: она применяет клыки и убивает насильника. Тогда родителям приходится открыть тайну, объяснив, что вампиризм – их семейное заболевание. Будьте осторожны, дети, вот руководство для воздерживающихся, телефон поддержки, программа «13 шагов» и приложение с аффирмациями. Однако на следующий день Клара, отведавшая впервые крови, преображается: она обретает несвойственные ей ранее раскованность, сексуальность и уверенность в себе. Дочь покидает завтрак, не желая общаться с родителями, которые ей всю жизнь врали, а те пока решают, как избавиться от следов преступления и растерзанного трупа.

Два мира — два вампира: Дамиан Льюис против самого себя в фильме «Вампиры легкого поведения»

Глава Рэдли обращается за помощью к брату-близнецу Уиллу (тоже Льюис). Дядя, выглядящий как рок-звезда, — полная противоположность добропорядочного Питера, как внешне, так и по поведению. Он – тот самый вампир, который не отказывает себе в удовольствии пить кровь, считая людей едой, а себя – противником буржуазного существования. Вампиризм позволяет ему также управлять мыслями собеседников. Конечно, Уилл может решить возникшие проблемы, но и научить детей плохому — тоже. Кстати, он работает преподавателем английской литературы.

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Как и одноименный роман Мэтта Хейга, вышедший в 2010 году, фильм Юроса Лина предлагают необычный взгляд на вампиризм. Абсурдная истории, в которой кровопийцы пытаются вести нормальную жизнь, уравновешивается серьезностью намерений как первоисточника, так и сценария, где фокус не столько на кровавых ужасах, сколько на сущностных темах. Вроде преодоление депрессии, сопряженной с кризисом среднего возраста и поиском новой крови, принятия истинного «я», пробуждения сексуальности и других экзистенциальных проблем, взрослых и подростковых. «Вампиры легкого поведения» получились более чувственными, нежели энергичными или страшными: в центре повествования — внутренняя борьба персонажей и трудности их взаимоотношений. Вампиризм здесь рассматривается как метафора подавляемой одержимости и напоминает наркотическую зависимость: члены семьи тайком друг от друга пьют кровь и в одиночку пытаются ответить себе на вопрос – стоит ли скрывать истинное лицо, живя в притворстве и противоречии с собственной природой.

Два мира — два вампира: Дамиан Льюис против самого себя в фильме «Вампиры легкого поведения»

Раздвоение человеческой сущностей лучше всего демонстрирует контрастные персонажи Дамиана Льюиса, чья игра затмевают остальные актерские работы, а также служит центром притяжения и главной интригой фильма. В роли Уилла, находящегося на темной стороне и выбирающего свободу инстинктов, артист ярок и динамичен. Его зеркальному отражению Питеру, поборнику моральных устоев, достаются поочередно и вместе напряженная сдержанность, срыв, страдания, муки совести, чувство вины за разлад семейных отношений. Келли Макдональд остается в тени партнера, хотя ее героине тоже выпадают сильные эмоции от встречи с искусителем Уиллом, когда-то имевшим с ней связь и обратившим ее. Актерский ансамбль гармонично дополняет Шон Паркс, умело создающий трагикомичный образ параноидального соседа Роуэнов — бывшего полицейского, убежденного, что кругом притаились вампиры. Этому герою, как и семейке кровопийц, тоже предстоит совершить непростой выбор и даже принести в жертву принципы.

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«Вампиры легкого поведения», не уклоняясь от жанра, создают атмосферу легкой меланхолии, хотя рисуют при этом картину сложного мира — неоднозначного, полного вопросов, на которые мы порой не знаем ответы. Самый важный из них касается баланса между привычным заветом «быть собой» и умением управлять своими чувствами. Здесь каждый выбирает по себе. Единственное, что не подвергается сомнениям, — семья превыше всего.

«Вампиры легкого поведения» в кинотеатрах с 14 ноября

«Вампиры лёгкого поведения». Трейлер №2

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Два мира — два вампира: Дамиан Льюис против самого себя в фильме «Вампиры легкого поведения» фотографии
Два мира — два вампира: Дамиан Льюис против самого себя в фильме «Вампиры легкого поведения» фотографии
Два мира — два вампира: Дамиан Льюис против самого себя в фильме «Вампиры легкого поведения» фотографии
Два мира — два вампира: Дамиан Льюис против самого себя в фильме «Вампиры легкого поведения» фотографии
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