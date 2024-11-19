Здравствуй, я вернулся: «Воплощение» — притча о любви, верности и ожидании счастья

21 ноября в российский прокат выходит психологическая драма «Воплощение» — редкое отечественное кино, которое отличается свежестью и поэтичностью, но вместе с тем отваживается говорить на актуальную тематику. Особое место фильм занимает и в творчестве Михаила Шевчука — сценариста, режиссера и продюсера, известного прежде всего адаптацией на современный лад Лермонтова («Маскерад») и вольным ремейком «Кавказской пленницы» («Убежать, догнать, влюбиться»). «Воплощение» в необычном разрезе показывает жизнь семьи, затронутую войной. Главную роль, как и в предыдущей работе автора, сыграла его жена, актриса Анастасия Шевчук.
В симпатичном голубом домике на Балтийском море, расположенном у самой кромки воды, живет молодая учительница Анна Сергеевна Щеглова (Анастасия Шевчук). Белые ночи она коротает одна, поскольку некоторое время назад проводила на неназванную войну мужа Артема, где тот пропал без вести. Женщина устала безрезультатно обивать пороги военкоматов, где её раз за разом уверяют: «Ищем, запрашиваем». И так тяжело, что выть хочется, так еще и бывшие друзья Артема (Сергей Бесхлебнов
, Дмитрий Иванюгин
), каждый день трутся на пороге — выпрашивают стольник на выпивку, устраивают концерты, бездарно растрачивая время. В момент беспросветного отчаяния к Анне является незнакомый молодой человек в рубище, который говорит, что он Артем (Илья Черныш
). «Вам кого?
» — не узнает его Анна Сергеевна. — «Может вам нужна помощь?
» Однако тот настойчиво повторяет, что он муж, называет по имени общих знакомых и родственников, интересуется, как поживает мать. Даже лезет в ящик с документами и предъявляет свидетельство о браке: «Ты что, сбрендила, не узнаешь меня?
» Та показывает фото — вот мой муж. «Всё правильно, это я в парадной форме
», — отвечает незнакомец. Что за злая шутка?
Завязка «Воплощения» напоминает о фильме Владимира Битокова
«Мама, я дома
», который вышел в 2021 году и во многом оказался пророческим. Там к матери, разыскивающей пропавшего без вести сына, возвращался домой незнакомый парень, и, хотя власти признавали достоверность документов, она не могла его принять. Сюжетные сходства на этом заканчиваются, хотя в обоих фильмах нас преследует тема изменения личности человека, прошедшего войну. Вплоть до развязок – совершенно разных. Измученная ожиданием героиня Шевчук сперва начинает сомневаться в собственной адекватности: может, и впрямь от горя помутился рассудок? Уж больно убедительно говорит неузнаваемый Артем, озвучивает такие вещи, которые не может знать кто-то еще: и про свадьбу, и где рубашки покупали. На помощь Анне приходят брат Гена (Александр Новиков
), служащий в полиции, и те самые друзья-алкаши, которые, прознав про возвращение, приходят ручкаться с героем и тоже его не узнают. Он-то зато их прекрасно знает: «Леха, Димон, вы совсем спились, да?
»
И всё же окружающие помогают учительнице признать в незнакомце Артема. С одной стороны – она устала от навязываемого ей образа святой, с другой – наглый ученик в школе анонимно обвиняет Анну Сергеевну в том, что её строгость – следствие одиночества, поскольку ей некуда «излить свою желчь». Этот аморальный поступок вынуждает героиню Шевчук сказать вслух, что она не одна – муж вернулся. Ну и сам Артем, то есть тот, кто себя так называет, оказывается заботливым и работящим. А она ведь живая женщина. Если это и сумасшествие, то сознательный выбор, потому что учительница хочет верить и устала мучиться.
Важную роль в фильме играет образ безутешной матери Артема — Елизаветы Петровны, с чувством и особым достоинством воплощенный Ольгой Кабо
. Она всегда появляется в окружении двух младших сыновей, будущих защитников, из-за чего её образ принимает какую-то особую, иконографическую стать. Незнакомца она не отторгает и не упрекает. Даже не так важно, верит она ему или нет: в конце концов, этот парень тоже чей-то вернувшийся с войны сын. Однако после встречи с ним мать надевает черное платье и перестает ждать, оплакивая своего ребенка как погибшего, в то время как Анна обряжается в белое. Свадебные и погребальные одежды — одна из центральных метафор фильма, снятого без особых изысков. В ней раскрывается тематика горевания и преодоления человеком внутренней боли. Другие красноречивые образы - обряд омовения, механизм старинных часов с кукушкой, флюгер, изображающий рыцаря с драконом, и даже рыцарь Смерть на коне. Всё это работает в «Воплощении» на поэтику кино.
Универсальные мотивы о радости и горести, женской печали и надежде на счастье звучат и в песнях, специально написанных к картине, их исполнила сама Анастасия Шевчук, настоящая бенефициарка «Воплощения». Слова писал режиссер Михаил Шевчук, а музыку Сергей Сысоев
, в его самобытных мелодиях слышны и современные ритмы, и отголоски народной музыки. Песни придают фильму свежее дыхание и легкость несмотря на то, что героиня существует в замершем времени и не может перезапустить свою жизнь.
Художественный мир тоже выразителен: берег моря сам по себе очень кинематографичен и отражает меняющееся настроение героини. Школьный класс и казенный кабинет – обыденные, показывающие рутинность жизни, и, конечно, убранство дома – напротив, весьма необычное. В нем помимо часов с кукушкой много винтажной мебели и предметов обстановки – бабушкина железная кровать и ширма, антикварный светильник, портрет Есенина на стене. Не так-то просто поверить, что это дом молодой современной женщины, предпочитающей в гардеробе современные обтягивающие платья. С другой стороны, именно атмосфера дома позволяет определить историю как своеобразную притчу о любви, верности, ожидании и тяге человека к жизни. И о неуловимом призраке счастья, появляющемся на пороге в самый горький час.
«Воплощение» в кинотеатрах с 21 ноября.
«Воплощение»
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