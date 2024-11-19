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«УничтоЖанна»: Абсурд — это то, что нам сегодня нужно

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19 ноября 2024
В прокат выходит «УничтоЖанна» — шпионская комедия с элементами супергероики, где на самом деле все эти жанры доведены до абсурда. Главную героиню — домохозяйку со сверхспособностями Жанну, которая поступает на секретную службу, — сыграла Юлия Егерева. В её фильмографии есть такие громкие проекты, как «2-Асса-2», «Реальные пацаны» и «Кухня в Париже», но роли там — в основном эпизодическими. Опасного преступника, на которого охотится новоявленная суперагентша, сыграл Павел Прилучный, неожиданно раскрывший комедийные способности.

«УничтоЖанна»: Абсурд — это то, что нам сегодня нужно
фото: Фото: Юлия Федотова

Жанна (Егерева) с детства владеет телекинезом, умеет читать мысли и воздействовать на сознание людей. Эти способности — результат научных экспериментов отца, которые тот проводил дома, когда мать девочки была беременна. Однако вместо того, чтобы активно пользоваться суперсилами, Жанна ведет скромную жизнь с мужем и дочерью, иногда применяя их для того, чтобы пополнить семейный бюджет. Обчистить очередной банкомат или еще что-то по мелочи.

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Всё меняется, когда на женщину выходят российские спецслужбы, которые хотят, чтобы она применяла сверхспособности во благо общества. Но оказывается, одной только суперсилы недостаточно, чтобы стать настоящим спецагентом. Жанну ждет курс боевой подготовки в духе «Матрицы», превращение практически в Черную Вдову Marvel и, наконец, первое задание: до абсурда сложная миссия по поимке самого опасного преступника в мире, известного как Дорад Сибасов (Прилучный). Имя, как заявляет сам герой, не настоящее, на самом деле его зовут Арнольд Мультфильмов (такой своеобразный маркер комедийного специфики «УничтоЖанны»).

«УничтоЖанна»: Абсурд — это то, что нам сегодня нужно
фото: Фото: Юлия Федотова

Дорад тоже обладает «суперсилой»: он умеет останавливать время. Правда, всего на пять секунд, что больше похоже на проклятие, чем на дар. Образ дополняют золотые пистолеты, вышитый халат и нелепые, но забавные шутки, за которые он регулярно терпит насмешки подчиненных. Вдобавок, как и положено шпионским фильмам, всё оказывается совсем не таким однозначным: герой Прилучного вовсе не тот, за кого себя выдает, и Жанне предстоит разобраться в этой «запутанной истории». Не обходится и без «ну тупыыых» американцев — агентов ЦРУ, которые пытаются завербовать (супер)героиню, но попадают в кучу нелепых ситуаций.

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Из этого складывается абсурдная и смешная атмосфера фильма, который явно вдохновлен «Красным воробьем» с Дженнифер Лоуренс, помноженным на «Интервью» с Джеймсом Франко и Сетом Рогеном, а еще щедро приправлен российским колоритом. Например, «УничтоЖанна» может похвастаться необычными и стильными локациям: роскошный дом «самого опасного преступника» расположен в усадьбе Кусково, офис секретной службы — в современном кластере «Ломоносов», а зрелищные схватки, где героиня уже не уступает Ларе Крофт, проходят в загадочном бункере №703 в самом центре Москвы.

«УничтоЖанна»: Абсурд — это то, что нам сегодня нужно
фото: Фото: Юлия Федотова

Фильм на самом деле тоже с лихим прошлым. Изначально проект задумывалась как веб-сериал: был сценарий десяти эпизодов — и даже сняли пилотную серию, которая стала одной из самых успешных в отечественной индустрии. Она участвовала в программе Третьего Российского Веб-маркета, фестивале веб-сериалов Realist Web Fest 2021, а потом отправилась в зарубежное турне, побывав на более чем 40 международных смотров по всему миру. Там «УничтоЖанну» отметили и как «Лучший пилот» Seoul Webfest в Южной Корее, и как «Восходящую звезду независимого кино» на Bilbao SeriesLand Web Festival в Испании, и не только.

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Несмотря на это, создатели решили сделать полнометражный фильм, смешав супергероев, шпионов, преступников и агентов спецслужб, а еще — добавив немного семейной драмы. В итоге получилась экшн-комедия, богатая оммажами и контрастами: если обладатели суперсил — то нелепых (или странно относящиеся к «дару»), если злодей — то Павел Прилучный, известный серьезными образами вооруженным «хороших/плохих» парней. Здесь он предстает в совершенно ином, неожиданном виде. И всё же в «УничтоЖанне» ощущаются осторожность и нерешительность, словно авторы побаивались довести всё до предельного абсурда, как это было в «После прочтения сжечь», «Шпионе» или недавнем «Аргайле». Возможно, причина кроется в том, что для Максима Кудымова, который работал сценаристом на «Реальных пацанах», «Трудных подростках», «Контейнере» и «Беспринципных», проект стал полнометражным режиссерским дебютом. Возможно поэтому он старался держаться в рамках, чтобы не перейти ту тонкую грань, где гротеск становится несмешным и нелепым. Но местами «УничтоЖанна» получилась российской вариацией фильма «Пипец», а отдельные сцены фильма вызывают непроизвольные и неосознанные взрывы смеха.

Что, вероятно, и требуется, когда новости опять пугают нас третьей мировой и ядерным апокалипсисом. Легкая комедия, чтобы отвлечься, чей юмор — прост и понятен, а герои — смешны и карикатурны. Хочется просто смеяться, мечтая о халате героя Дорада Сибасова или существовании таких супергероев, которые смогли бы остановить время хотя бы на пять секунд.

«УничтоЖанна». Трейлер №2

«УничтоЖанна» в кинотеатрах с 21 ноября.

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