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«Великая»: Кейт Уинслет в ванной Гитлера

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20 ноября 2024
С 21 ноября в российский прокат выходит байопик Ли Миллер, одной из самых известных женщин — военных фотографов времен Второй мировой. «Великая» (в оригинале просто «Ли») основана на книге «Жизнь Ли Миллер», написанной ее сыном Энтони Пенроузом, и фокусируется лишь на одном десятилетии жизни героини – с 1938 по 1948 год. Главную роль исполнила Кейт Уинслет, ставшая также одним из продюсеров проекта и его идейной вдохновительницей.

«Великая»: Кейт Уинслет в ванной Гитлера

Ли Миллер преклонных лет (Кейт Уинслет в возрастном гриме), в окружении пустых бутылок и архивных фотографий, рассказывает о насыщенной жизни в интервью молодому человеку (Джош О'Коннор), отчаянно желающему узнать о ней всю правду. Ее повествование хронологически последовательно и начинается на Французской Ривьере 1938 года, где Ли с друзьями-художниками устраивает голую вечеринку пикник на природе топлесс. Ранее известная модель, она к этому времени успела стать успешным фотографом обнаженной натуры. На том загородном пикнике они обсуждают набирающий обороты нацизм в Европе и решают, что единственный разумный путь противостоять тирании — творить, пить и танцевать. Там же Ли знакомится с художником Роландом Пенроузом (Александр Скарсгорд), который позже уговаривает ее улететь в Англию. Где их и застанет война.

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Следующая экспозиция – Лондон 1940-го. Миллер сотрудничает с британским Vogue, снимая, как авиаудары превращают улицы в сплошное месиво, становясь опасной рутиной для женщин, которые в одиночку растят детей, пока мужья ушли воевать. Запечатлевая повседневную жизнь военных, Ли не может добиться разрешения поехать на фронт, и даже в аккредитации на военные объекты ей отказывают. Ссылаясь на то, что женщинам «не положено», ей рекомендуют фотографировать сушащиеся трусы в женском общежитии (на счет публикации этого снимка у редакторов Vogue выйдет бурная полемика). Тогда же амбициозная Ли, умеющая работать в одиночку, знакомится с Дэвидом Шерманом (Энди Сэмберг) из журнала Life. Неожиданно с ним они будут действовать в команде до самого конца войны. Добившись отправки на фронт, уже в 1944-м, они вместе снимут освобождение Парижа, концлагерей Бухенвальд и Дахау, а также сделают в мюнхенской ванной Гитлера свой самый известный снимок, символизирующий крах нацистского режима.

«Великая»: Кейт Уинслет в ванной Гитлера

Ли Миллер была сильной личностью, сделавшей крайне необычный выбор для женщины того времени — запечатлевать реальность войны. Ее жизнь достаточно насыщенна и могла бы стать сюжетом для сериала или нескольких фильмов. Однако дебютантка в режиссуре Эллен Курас, известная как оператор культовых лент «Вечное сияние чистого разума», «Кокаин», «Кофе и сигареты», предусмотрительно сфокусировалась на одном из возможных ракурсов. В рамках выбранного периода она достоверно иллюстрирует ужасы войны, а также пробует запечатлеть сложный характер главной героини. Заглавный образ, как и всю картину, на своих плечах самоотверженно выносит Кейт Уинслет, присутствуя практически в каждой сцене и демонстрируя невероятный актерский талант. С одной стороны, она проницательно раскрывает женскую суть Ли, ее решительность, амбициозность и упорство, а с другой — показывает неутешительный жизненный итог человека, изломанного войной. В старости Миллер — неласковая мать, страдающая от ПТСР и проблем с алкоголем. Работа Уинслет достойна самых высоких наград и заслуживает войти в историю кино.

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Без Кейт «Великая» не могла бы реализоваться, но важны и другие замечательные актеры, чьи персонажи придают картине дополнительные ракурсы. Александр Скарсгорд в роли Роданда – воплощение элегантности и достоинства, а известный комедиант Энди Сэмберг открывает новые грани актерского мастерства, изображая друга Ли Дэвида Шермана. Эпизодическое появление Марион Котийяр, играющей французского фэшн-директора Vogue Соланж Д'Айен – женщину, которая потеряла из-за войны все, – вызывает подлинное сопереживание. Заслуживает похвалы и Андреа Райзборо, чья решительная и сострадательная Одри Уизерс — редактор, полагающий, что миссия журнала в военное время – вдохновлять британок служить стране.

«Великая»: Кейт Уинслет в ванной Гитлера

Фильм прямолинейно выступает против гендерного неравенства и насилия, показывая героиню, которая не только была женщиной-первопроходцем в мире мужчин, но и, пережив в детстве изнасилование, в зрелом возрасте защищала тех, кого унижают. Например, она проявляет сострадание, глядя на прилюдно остриженных француженок-коллаборационисток. Эмпатия порой мешает Ли переступать чужие границы и нажимать на «пуск» фотоаппарата: там, где возможно, она спрашивает разрешение на снимок. Если же спрашивать некого, Миллер, не жалея себя, фотографирует всё, что считает нужным оставить в памяти потомков: горы трупов в концентрационных лагерях или мертвецов в товарных вагонах, не доехавших до точки назначения. Трудно представить, как человек может увидеть такое воочию и не сойти с ума. Для Миллер все это потом обернется алкогольной зависимостью.

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Вопрос о том, должен ли знать мир о произошедшем, или надо щадить человеческие чувства, остается предметом дискуссии и по сей день. Это дилемма не только документалистики и новостной повестки дня — в игровом кино тоже появляются фильмы о военных корреспондентах. Скажем, в начале года мы смотрели антиутопию «Падение империи», где Кирстен Данст сыграла репортера, чей образ был вдохновлен как раз Ли Миллер. Этические разногласия запечатлены и в «Великой»: через беседы с сослуживцами и интервьюером героиня не раз задается вопросом, как далеко должен заходить журналист, освещающий войну. Отказ британского Vogue от публикации шокирующих снимков – «люди будут расстроены и подавлены» — вызывает у Ли приступ ярости, в ходе которого она начинает резать негативы на куски. При этом Эллен Курас, реконструирующая самые известные снимки Миллер и обстоятельства их появления, не желает травмировать зрителей, показывая жестокие сцены очень щадящим образом. «Великая» не пытается оригинальничать, открывая какие-то новые сведения о роковых сороковых, а идет проторенной тропой биографической картины, делая акцент на судьбе и личности необыкновенного человека. В череде вышедших в этом году байопиков этот, пожалуй, лучший: оригинальный и, безусловно, захватывающий.

«Великая» в кинотеатрах с 21 ноября.

«Великая»

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