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«Втроем»: Двое в машине, не считая фикуса

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20 ноября 2024
В российский прокат выходит фильм «Втроем» — дебютная режиссерская работа Александры Сарана, роуд-муви про работницу Министерства культуры, которая сбегает от неудавшихся отношений в командировку по Пермскому краю. Не одна, так что рабочая поездка становится чем дальше, тем более романтической. Главные роли сыграли Ирина Старшенбаум, Сергей Кузнецов и фикус Борис.

«Втроем»: Двое в машине, не считая фикуса

Жизнь Даши (Старшенбаум) стабильна и предсказуема — есть работа в пермском Минкульте и без пяти минут жених (Алесь Снопковский) с ключами от новенькой квартиры. Живи да радуйся, но не все так однозначно – офисные будни скучны, каждый день похож на предыдущий, будущая квартира выходит окнами на пустырь, а возлюбленный и шага не может сделать (что уж говорить про различные серьезные предложения) без одобрения мамы. Решив, что хватит это терпеть, Даша, бросив парня, напрашивается в ежегодную командировку – ревизию культурных учреждений и мероприятий родного края. Подруга и коллега (Александра Ревенко) крутит пальцем у виска, ведь эта поездка – та еще повинность, но героиня непреклонна. Вечер перед отъездом Даша коротает в баре в компании фикуса Бориса, которого берет в качестве попутчика. За стойкой с ней заводит беседу рыжеволосый незнакомец (Кузнецов), а на следующее утро девушка обнаруживает его за рулем своей машины. Парень говорит, что она якобы, выпив несколько коктейлей, наняла его в качестве водителя.

«Втроем» — живописное кино, которое станет не только для героев, но и для зрителя полноценной экскурсией по красивейшим местам. Эстетика осени и малых городов Урала, любовно снятых оператором Алишером Хамидходжаевым, вторит настроению главных героев и переменчивой природе их отношений. В кадре много говорят, душевные диалоги сменяются ссорами, камерные беседы – казенными речами на очередном официальном мероприятии в очередном местечковом ДК. Путешествие пронизано не только зарождающейся романтикой и теплотой золотой осени, окрашивающей деревья, да и весь видеоряд в оттенки красного и оранжевого, но и доброй иронией. Одну из речей Даша произносит по поводу начала ремонта в краевом музее, а уже на следующий день ее внезапный попутчик захочет проявить себя в соревнованиях по метанию коровьих лепешек на празднике в соседнем селе. Крошечные гостиницы, библиотеки с одним читателем, гостеприимство, которое, как становится понятно по ходу действия, основано не только на трепете перед чиновником, но и на старой доброй человечности и душевности.

«Втроем»: Двое в машине, не считая фикуса

Даша поначалу чуть эмоциональнее, чем фикус, но чудеса случаются, и ее сердце оттает еще до наступления заморозков – в том числе с помощью горячих источников. Спутник сперва будет раздражать болтовней, энергией, инициативностью, в целом своим присутствием, но на то и романтическое роуд-муви, чтобы привести героев из одной точки в другую – не только географическую, но и эмоциональную.

Так что история оказывается многогранной – она и про любовь с первого взгляда, и про то, что некоторым нужно время, про побег от себя и что на это тоже нужна смелость, про поиск своих, беспокойство и спокойствие, красоту в окружающем мире и в глазах смотрящего. «Втроем» соткан из полутонов, оттенков цвета и эмоций, тонких переживаний – картина тихая, в которую нужно всмотреться. Как и в порой неприглядные фасады провинциальный учреждений культуры, за которыми неожиданно – судьбы прекрасных людей. И в этом несоответствии будто и кроется основной смысл фильма – всем мил не будешь, но для кого обязательно станешь всем миром.

«Втроем» в кинотеатрах с 21 ноября.

«Втроём»

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«Втроем»: Двое в машине, не считая фикуса фотографии
«Втроем»: Двое в машине, не считая фикуса фотографии
«Втроем»: Двое в машине, не считая фикуса фотографии
«Втроем»: Двое в машине, не считая фикуса фотографии
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