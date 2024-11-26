«Звезды в Сибири»: Рожай под Бузову

В российский прокат 5 декабря выйдет фильм «Звезды в Сибири» — новогодняя комедия режиссера Илья Фарфеля, созданием которой, от производства до продюсирования, совместно с ТНТ занималась компания Сергея Светлакова «SVERDЛOVSK». Он же сыграл одну из главных ролей — совместно с Тимуром Батрутдиновым, Дмитрием Брекоткиным, Ольгой Бузовой, Дмитрием Маликовым и Клавой Кокой. Известные артисты — комики, шоумены и музыканты — играют самих себя, застрявших накануне главного зимнего праздника в маленьком поселке посреди сибирской тайги.
Звезды шоу-бизнеса летят бизнес-классом на крупный корпоратив: Светлаков шутливо поддевает бывшего коллегу по команде КВН «Уральские пельмени» Брекоткина, Клава Кока извиняется перед родителями, что вновь не сможет отметить Новый год в кругу семьи, ведь надо зарабатывать деньги, Батрутдинов раздражает Маликова, уснув на его плече, а Бузова с трудом выносит плачущего младенца на соседнем кресле. Утешает то, что, как думают герои, терпеть неудобства им придется недолго: отработают положенный концерт и разойдутся. Однако уже на выходе из аэропорта все идет будто бы не по плану: знаменитостей подбирает разбитый микроавтобус, а по дороге, которая пролегает через засыпанную снегом тайгу, и вовсе ломается. Так звезды оказывают один на один с дикой природой – там, у костра, поддерживаемого фотографиями с автографами Дмитрия Маликова, их находит житель расположенной неподалеку деревушки. Где компанию артистов с радостью готовы принять и обогреть – каждый попадает в дом, чьи обитатели проверяют деятелей шоу-бизнеса на прочность. Те в свою очередь справляются с личными проблемами: кто-то получит возможность наладить отношения со старым другом, кто-то вспомнит о ценности семьи, Бузова перестанет бояться материнства, Батрутдинов обретет уверенность в себе, а Маликов – испытает все прелести и ужасы фанатской любви.
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«Звезды в Сибири
» — очень теплое в своей безграничной доброте и утешительной предсказуемости кино. Идеальная новогодняя сказка со всеми любимыми артистами, над которыми в кадре, для пущего комического эффекта, «издевается» простой народ. Во главе с маленькой девочкой, загадавшей, чтобы ее песню услышали все. Ей на собственном опыте предстоит узнать, что подобные запросы ко вселенной в лице Деда Мороза надо формулировать четче. Впрочем, и звезды попадут в аналогичную ситуацию, хотя напрямую и не высказывали потаенных желаний. Сверху, однако, видно все.
Картина соткана из маленьких чудес и отдельных историй разной степени абсурдности и трогательности — даже трудно выделить центральную или ключевую. Герои разделяются и переживают каждый свое приключение. Светлаков с Брекоткиным отправятся в опасный путь на радиовышку, отбиваясь от волков и согреваясь взаимными обидами с претензиями – проверка дружбы будет стоит обоим чуть ли не жизни. Тем временем седебрити, оставшиеся в теплых домах селян, испытают русское гостеприимство во всем его многообразии. Бузовой посчастливится принять роды, Клаве Коке — притвориться чужой внучкой, Батрутдинову — стать подопытным местной колдуньи, а Маликову – заложником самой преданной поклонницы. Окажется, что звезды — тоже люди, которым ничто человеческое не чуждо. Будь то страхи, любовь, добросердечность и понимание.
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Потенциал стать новогодним хитом у «Звезд в Сибири» определенно есть — не только из-за предельной концентрации хитмейкеров и пестрой глянцевой картинки, но и благодаря четкому и правильному посылу. Лучше объединяться, чем отделяться и разделяться, – хочется, чтобы этот находящийся между строк, но все же на поверхности месседж картины превратился в девиз для зрителей (и, желательно, всего следующего года). Впрочем, даже без такой высокой миссии фильм остается достойным и уместным ситуативным новогодним анекдотом, чьи звездные герои не стесняются выглядеть смешными, творить глупости и, кажется, делится самым личным. Не только по сценарию, но и действительно сокровенным, правдивыми вещами. Что-то из этого, может, и является составляющей образа, но тут надо отдать должное самоиронии артистов, способных посмеяться над собой, какой бы большой величиной на развлекательном небосклоне ты ни был. Отдельное уважение и восхищение Дмитрию Маликову, откровенно наслаждающемуся статусом мема: в конце концов, быть ближе к народу не только не стыдно, а даже почетно.
«Звёзды в Сибири»
«Звезды в Сибири» в кинотеатрах с 5 декабря
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