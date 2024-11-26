Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Звезды в Сибири»: Рожай под Бузову

Рецензии на фильмы >>
26 ноября 2024
В российский прокат 5 декабря выйдет фильм «Звезды в Сибири» — новогодняя комедия режиссера Илья Фарфеля, созданием которой, от производства до продюсирования, совместно с ТНТ занималась компания Сергея Светлакова «SVERDЛOVSK». Он же сыграл одну из главных ролей — совместно с Тимуром Батрутдиновым, Дмитрием Брекоткиным, Ольгой Бузовой, Дмитрием Маликовым и Клавой Кокой. Известные артисты — комики, шоумены и музыканты — играют самих себя, застрявших накануне главного зимнего праздника в маленьком поселке посреди сибирской тайги.

«Звезды в Сибири»: Рожай под Бузову

Звезды шоу-бизнеса летят бизнес-классом на крупный корпоратив: Светлаков шутливо поддевает бывшего коллегу по команде КВН «Уральские пельмени» Брекоткина, Клава Кока извиняется перед родителями, что вновь не сможет отметить Новый год в кругу семьи, ведь надо зарабатывать деньги, Батрутдинов раздражает Маликова, уснув на его плече, а Бузова с трудом выносит плачущего младенца на соседнем кресле. Утешает то, что, как думают герои, терпеть неудобства им придется недолго: отработают положенный концерт и разойдутся. Однако уже на выходе из аэропорта все идет будто бы не по плану: знаменитостей подбирает разбитый микроавтобус, а по дороге, которая пролегает через засыпанную снегом тайгу, и вовсе ломается. Так звезды оказывают один на один с дикой природой – там, у костра, поддерживаемого фотографиями с автографами Дмитрия Маликова, их находит житель расположенной неподалеку деревушки. Где компанию артистов с радостью готовы принять и обогреть – каждый попадает в дом, чьи обитатели проверяют деятелей шоу-бизнеса на прочность. Те в свою очередь справляются с личными проблемами: кто-то получит возможность наладить отношения со старым другом, кто-то вспомнит о ценности семьи, Бузова перестанет бояться материнства, Батрутдинов обретет уверенность в себе, а Маликов – испытает все прелести и ужасы фанатской любви.

Читать «Шутить сейчас сложно»: интервью с Сергеем Светлаковым
«Звезды в Сибири» — очень теплое в своей безграничной доброте и утешительной предсказуемости кино. Идеальная новогодняя сказка со всеми любимыми артистами, над которыми в кадре, для пущего комического эффекта, «издевается» простой народ. Во главе с маленькой девочкой, загадавшей, чтобы ее песню услышали все. Ей на собственном опыте предстоит узнать, что подобные запросы ко вселенной в лице Деда Мороза надо формулировать четче. Впрочем, и звезды попадут в аналогичную ситуацию, хотя напрямую и не высказывали потаенных желаний. Сверху, однако, видно все.

«Звезды в Сибири»: Рожай под Бузову

Картина соткана из маленьких чудес и отдельных историй разной степени абсурдности и трогательности — даже трудно выделить центральную или ключевую. Герои разделяются и переживают каждый свое приключение. Светлаков с Брекоткиным отправятся в опасный путь на радиовышку, отбиваясь от волков и согреваясь взаимными обидами с претензиями – проверка дружбы будет стоит обоим чуть ли не жизни. Тем временем седебрити, оставшиеся в теплых домах селян, испытают русское гостеприимство во всем его многообразии. Бузовой посчастливится принять роды, Клаве Коке — притвориться чужой внучкой, Батрутдинову — стать подопытным местной колдуньи, а Маликову – заложником самой преданной поклонницы. Окажется, что звезды — тоже люди, которым ничто человеческое не чуждо. Будь то страхи, любовь, добросердечность и понимание.

Читать «Беляковы в отпуске» — летняя комедия со Светлаковым
Потенциал стать новогодним хитом у «Звезд в Сибири» определенно есть — не только из-за предельной концентрации хитмейкеров и пестрой глянцевой картинки, но и благодаря четкому и правильному посылу. Лучше объединяться, чем отделяться и разделяться, – хочется, чтобы этот находящийся между строк, но все же на поверхности месседж картины превратился в девиз для зрителей (и, желательно, всего следующего года). Впрочем, даже без такой высокой миссии фильм остается достойным и уместным ситуативным новогодним анекдотом, чьи звездные герои не стесняются выглядеть смешными, творить глупости и, кажется, делится самым личным. Не только по сценарию, но и действительно сокровенным, правдивыми вещами. Что-то из этого, может, и является составляющей образа, но тут надо отдать должное самоиронии артистов, способных посмеяться над собой, какой бы большой величиной на развлекательном небосклоне ты ни был. Отдельное уважение и восхищение Дмитрию Маликову, откровенно наслаждающемуся статусом мема: в конце концов, быть ближе к народу не только не стыдно, а даже почетно.

«Звёзды в Сибири»

«Звезды в Сибири» в кинотеатрах с 5 декабря.

версия для печати

обсуждение >>
№ 2
GaryVan (Санкт-Петербург)   26.11.2024 - 19:46
#нунах! Смотреть "это"? Люди! Вы, хотя бы сами себя уважайте! Сами же возмущаетесь этими персонажами в осточертевшей рекламе, или в пошлых спектаклях. Их давно нужно обнулить!... читать далее>>
№ 1
Мария_2191   26.11.2024 - 19:06
Были бы эти "издёвки" реальными, то можно было бы посмотреть. А так на игру Бузовой и Маликова насмотрелась и так на экране. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Желания должны исполняться: Бузова, Маликов, Кока и Светлаков в трейлере фильма «Звёзды в Сибири»
Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин и Ольга Бузова отпразднуют Новый Год в сибирской деревне
Поиск по меткам
КомедияНаталия ГригорьеваРоссийские фильмыТНТ
персоны
Тимур БатрутдиновДмитрий БрекоткинОльга БузоваКлава КокаДмитрий МаликовСергей СветлаковИлья Фарфель
фильмы
Звёзды в Сибири

фотографии >>
«Звезды в Сибири»: Рожай под Бузову фотографии
«Звезды в Сибири»: Рожай под Бузову фотографии
«Звезды в Сибири»: Рожай под Бузову фотографии
«Звезды в Сибири»: Рожай под Бузову фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Галина Борейко
26 ноября ушла из жизни артистка балета Галина Борейко.
Павел Карманов
23 ноября ушёл из жизни композитор Павел Карманов.
Владимир Самойлов
20 ноября ушёл из жизни актёр, диктор Владимир Самойлов.

День рождения >>

Максим Аверин
Андрис Кейшс
Игорь Класс
Марина Куделинская
Тамта Лано
Антон Макарский
Илья Оболонков
Кирилл Рубцов
Тамара Шакирова
Марек Буковский
Анри Видаль
Фрэнсис Ди
Кшиштоф Кершновский
Дебора Секко
Питер Фачинелли
Карин Шуберт
все родившиеся 26 ноября >>

Афиша кино >>

Агата и сыск. Выгодный риск
детектив, экранизация
Россия, 2023
Один день в Стамбуле
комедия
Россия, 2024
Астрал. Медиум
триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2024
Эммануэль
драма, экранизация, эротика
Франция, 2024
Мария
биография, драма
Чили, Италия, Германия, США, ОАЭ, 2024
Приключения Паддингтона 3
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Франция, ЮАР, Япония, 2024
Сиджинн. Книга крови
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Высокое напряжение
боевик, драма, криминальный фильм
Гонконг, Китай, 2024
Ники
биография, драма
Франция, 2024
Перевозчик душ
мистика, триллер
Великобритания, США, 2024
Птица
драма
Великобритания, Германия, США, Франция, 2024
Я слежу за тобой
детектив, триллер
Южная Корея, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram