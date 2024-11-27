«Птица»: То ли дяденька, а то ли виденье

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Проект расскажет о реальном подвиге медсестры в оккупированном городе

Татьяна Бабенкова сыграет в военной драме «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого

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С чего начался «Чебурашка 2»: репортаж со съемок фильма

Как снимали первый фильм 2026 года