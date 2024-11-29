Звонок для мучителя: «Астрал. Медиум» — атмосферный хоррор с манекеном, близняшками и раздутыми амбициями

В российском прокате идет «Астрал. Медиум» — еще один хоррор, который выделяется в богатом улове 2024 года. Отсутствие звезд, громкой пиар-компании и фестивальных наград не помешали ценителям жанра рассмотреть фильм Дэмиена МакКарти. Мы тоже присмотрелись, что скрывает тьма тихого ирландского места.
Где-то на юге Ирландии, в полях графства Корк, стоит старинная усадьба, которую реставрирует и обживает супружеская пара. Вернее, тщетные попытки украсить, осветить и наполнить теплом внушительную жилплощадь предпринимает только Дэни (Кэролайн Брэкин
). Психиатр Тед (Гвилим Ли
) почти безвылазно работает в местной психиатрической лечебнице, где вдобавок регулярно остается на ночные смены. В один из таких вечеров молодая женщина встретит смерть от рук жестокого незнакомца. Виновным сочтут Олина Була (Тадж Мерфи
) — недавно выписавшегося пациента лечебницы, которому оперативно разможжат голову, казалось бы, закрыв дело раз и навсегда.
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«В детской меня ждали Чаки, Фредди Крюгер и Майкл Майерс»: интервью с режиссером
Всё, разумеется, не так просто, и убийственная интрига — лишь небольшой луч света, призванный чуть рассеять тьму недосказанности. Второй полнометражный фильм ирландец Дэмиен МакКарти («Предостережение
») посвящает глубинному страху темноты — как буквальному, так и метафизическому. Потемки человеческой души, конечно, жутче абсолютной тени, которая разливается по корридорам, залам и балконам. Оттуда, словно из портала, и выныривает бессловесный убийца. Сюжет «Астрала» (в оригинале — Oddity, «Странность») раз за разом меняет тональность, пока МакКарти нагоняет тумана, а следом предлагает рациональное объяснение — лишь для того, чтобы вновь удариться в мистику.
Год спустя рутина Теда почти не меняется: изнуряющие дежурства изредка разбавляют визиты в полузаброшенное жилище. Теперь узницей (потенциально) семейного уюта оказывается Яна (Кэролайн Менто
) — представительница фармакологической компании, оказавшаяся рядом в трудную минуту. О Дэнни напоминает разве что незрячая близняшка Дарси (снова Брэкин), заведующая фамильной лавкой заколдованных диковин в Корке. Тед к суевериям относится скептически — особенно к психометрии, которой якобы владеет женщина: мол, ей достаточно потрогать чью-то вещь, чтобы увидеть прошлое хозяина или хозяйки. И всё же он приносит Дарси стеклянный глаз покойного Олина Була, чтобы поставить точку в этом кровавом сюжете. Тут-то и начинается странное.
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Подкаст о хорроре в 2024 году
Речь не столько о жутком деревянном манекене, который ясновидящая отправит к Теду домой, сколько о пропасти между режиссерскими и сценарными навыками МакКарти. Стартовые полчаса он мастерски выдерживает напряжение, формирует интригу, выписывает ирландский морок, где отчужденность сквозит как в пустынных ландшафтах и интерьерах, так и в сжимающихся — от страха, темноты или тесноты — комнатушках. Стоит однако свершиться убийству, а повествованию двинуться вдоль фонарей-намеков, как деликатная конструкция начнет трястись и разваливаться. Приятная осмысленность превратится в издевательскую нарочистоть.
Все немногочисленные предметы, «мелькающие» в кадре, получат минуту славы: и люк, который в начале фильма устанавливает Дэни, и её реагирующий на движение фотоаппарат, и проклятая сонетка из лавки Дарси, и, конечно, жуткий манекен. Технику, к слову, здесь роняют исключительно в испуге — и как можно дальше, будто соревнуясь в метании девайсов. Персонажи выписаны на таких контрастах, что фильму бы пошло ч/б: фанатик рацио Тед окружен людьми с ментальными сложностями, а строить близкие отношения пытается с теми, кто верует в мистику. Кажется, что его брак с Дэни — такое же дело принципа, как готовность принести ясновидящей улику, в святой уверенности, что у этого не будет никаких последствий. Действительно: глаз убийцы — отличный сувенир для сестры покойной.
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Подкаст о «Варваре»
Хотя Oddity сравнивают с классикой жанра («Сияние
»?! «Звонок
»?!), куда, думается, уместнее вспомнить недавний хит «Варвар
» (2022), где на примере одного нехорошего дома в недрах вымершего Детройта выписывался жизненный цикл американской мечты. Правда, там, где дебютант Зэк Креггер
сохраняет интригу и наращивает масштаб истории, меняя в том числе манеру съемки, Дэмиен МакКарти систематически прибегает к жанровому газлайтингу, чередуя то рациональные, то паранормальные объяснения собственным ходам. Как результат — набор атмосферных сцен, связанных умолчаниями и решениями быстрого приготовления: утомительно рассудочное упражение в хичкоковском трюке «идеальное убийство».
Принцип эмоциональных качелей между тем помог фильму выиграть приз зрительких симпатий на фестивале South by Southwest и удостоиться похвалы
маститого коллеги Майкла Флэнегана
. Последний, по иронии, сам большой мастер наводить тень на плетень, по девять часов объясняя
, что призраки
на самом деле неотрефлексированные эмоции. Хочется верить, что МакКарти не угодит в колею стриминговых ремесленников, а еще раскроется, оправдав авансы «фестивальной находки». В конце концов, без толкового сценария не всесилен даже дипломированный фантазер Гильермо дель Торо
. Да и ни одна корпорация не позволит сделать что-то по-настоящему оригинальное, как намеревается
режиссер.
«Астрал. Медиум» в кинотеатрах с 28 ноября.
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