«Приключения Паддингтона 3»: что роднит британского медведя и российского Чебурашку

В российский прокат вышли новые «Приключения Паддингтона» – третья часть известной киносказочной франшизы режиссера Пола Кинга. Семилетний перерыв, прошедший с выхода предыдущего фильма, с одной стороны, пошел на пользу – главный герой повзрослел и заинтересовался своими корнями, – а с другой, обнаружил множество сходств британского Паддингтона и российского Чебурашки, который за это время успел повысить планку отечественного семейного кино.
Паддинтон не только стал полноценным членом семьи Браунов, но и гражданином Великобритании, получив новенький паспорт с забавной фотографией и, естественно, зонт, без которого, как утверждают соседи, давно не удивляющиеся медведю на улице, не обходится ни один настоящий житель промозглого Лондона. Но спокойно наслаждаться статусом британского подданного еще рано. Паддингтону предстоит очередное приключение – в доме престарелых медведей по внуку скучает тетя Люси, которую в прошлом фильме знакомил с Лондоном Паддингтон. От тети Люси, правда, послание записывает настоятельница дома медведей, жизнерадостная монашка в исполнении Оливии Колман
. Паддингтон поначалу сомневается в возможности путешествия на родину в Перу, но семья Браунов неожиданно его поддерживает. Для каждого из них дальняя дорога становится своего рода терапией.
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«Приключения Паддингтона»
Всегда позитивные Брауны перед долгим путешествием переживают не лучшие времена. Отец (Хью Бонневиль
), так и не дождавшись повышения по службе в страховой компании, сталкивается с новой начальницей, которая требует от отдела рисков открыться навстречу тем самым рискам и на совещаниях буквально визуализирует, как новое поколение наступает старым страховщикам на пятки – залетая в переговорку на воздушном шаре. Мать (Эмили Мортимер
, заменившая Салли Хокинс
из двух прошлых частей) переживает творческий кризис. Сын (Сэмюэл Джослин
), заперевшись у себя в комнате, придумывает изобретения для упрощения и без того ленивой жизни, а дочь (Мадлен Харрис
) готовится к колледжу, куда надеется сбежать от гиперопеки. И только миссис Берд (Джули Уолтерс
) на склоне лет продолжает не только составлять, но и выполнять свой список довольно странноватых дел. В общем, всем Браунам и примкнувшим к ним членам семьи путешествие в Перу должно пойти только на пользу.
Третья часть «Приключений Паддингтона» не только отправляет на родину симпатичного и развитого мишку, но и существенно расширяет географию и персонажный ряд популярной сказочной франшизы. От дома престарелых медведей, где пушистые старики живут с музыкальными монашками, Паддингтон вместе с семейством Браунов погружается в настоящие амазонские джунгли, проводником в которые для них выступает новый герой в исполнении Антонио Бандераса
. Его шкипер, устраивающий экскурсии вместе с дочерью, – ключевая фишка новых «Приключений Паддингтона», в каждой из предыдущих частей уже привлекавших известных артистов (Николь Кидман
и Хью Грант
) на роли комичных злодеев.
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За весомый перерыв между второй и третьей частями «Приключения Паддингтона», как кажется на экспозиции, нынешний фильм, будто бы, растерял динамичный антураж. Оригинал и сиквел сразу же завораживали экшеном, в то время, как третья часть приберегает жанровую нагрузку к финалу, сосредоточиваясь больше на семейном роуд-муви, где под семьей подразумеваются, впрочем, не только Брауны и медведи, но и все новые персонажи.
Удивительным образом семь лет, прошедшие с выхода предыдущей части, уравняли франшизу Пола Кинга, основанную на книжках Майкла Бонда, с российским Чебурашкой. Даже в сценах с апельсинами, фанатом которых является британский медвежонок, можно найти покадровые сходства с кассовым хитом Дмитрия Дьяченко
. Отсылками их, конечно, не назовешь, но сказочная база двух таких разных ментальностей – британской и российской, – в которые с юных лет был заложен общий герой, тоже медведь, налицо. Винни-Пух, Чебурашка, и Паддингтон по итогу вновь приводит к известной истине о том, как важно найти своих и успокоиться. И не принципиально, касается ли это людей на лондонской улице Виндзор-Гарденс, медведей из затерянного каменного города в перуанских джунглях, или даже Хью Гранта в тюрьме, который на финальных титрах дает сто очков вперед всему фильму.
«Приключения Паддингтона 3» в кинотеатрах с 28 ноября.
«Приключения Паддингтона 3» Трейлер №2
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