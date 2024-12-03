«Операция "Холодно"»: Фарго есть у нас дома?

Конкурсные показы 3-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний» начались с «Операции "Холодно"», которая уже 5 декабря выходит в прокат. Заснеженную комедию снял постановщик недавнего горячего фильма «В баню!» Данил Иванов. Как и в предыдущей работе, режиссер стремится душевно иронизировать над отечественным мироустройством, погружая его в экстремальный быт: на этот раз не жаркой парилки, где все готов был стерпеть Иван Плотников, а холодного Заборска, который порядком надоел предприимчивому чиновнику Грише в исполнении Игоря Хрипунова.
В канун Нового года Гриша из местного комитета по охране культурного наследия пытается согласовать с начальником (Борис Каморзин
) строительство «Заборск плазы» на месте давно не реставрировавшихся домов XIX века. Однако шефа больше заботят не памятники культуры и новые торговые центры, а рыбалка, на которую он и зовет всех сотрудников. Никто, правда, особо не соглашается. И тогда в голове Гриши – не без помощи философствующего бомжа (Александр Баширов
) – вдруг зарождается небанальная мысль: на время похитить руководителя, быстренько стать исполняющим обязанности и подписать разрешение на возведение плазы, получив за это взятку от застройщика (Михаил Горевой
).
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Горячим будет даже снег: гид по 3-му фестивалю авторского кино «Зимний»
План поначалу даже начинает активно выполняться. Гриша не только арендует уединенную сторожку и обезвреживает влюбленную коллегу (Валентина Мазунина
), которая вдруг тоже собралась на рыбалку, но даже находит исполнителя. Молчаливый Ваня (Влад Коноплев
) недавно вышел из тюрьмы, так что готов за бутерброды с колбасой и лимонад на праздниках присмотреть за начальником Гриши, пока тот будет вершить грандиозные дела. Однако в какой-то момент все идет не совсем так, как задумывалось. Спустя пару дней где-то между сторожкой и местом рыбалки полиция находит замерзшее тело.
Линия полицейских, с которой, собственно, и начинается картина, отчасти взята из дебютной короткометражки Иванова
«Холодно
». Там тоже сотрудники правоохранительных органов находили замерзший труп, который потом сами везли в служебной буханке, попутно собирая на остановках вполне живых пассажиров, не дождавшихся рейсового автобуса. Здесь ситуация несколько иная. Полицейская-трудоголик Марина (Мария Карпова
) постоянно засыпает, но соглашается на все вызовы, а влюбленный коллега (Антон Кузнецов
) соглашается на все ее идеи, хотя надо бы просто продать дрова, которыми забита буханка, и спокойно встретить Новый год.
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«Фарго». Сезон 4: Ноа Хоули все дальше уходит от оригинала братьев Коэн
Морозный сеттинг и не самые удачливые бандиты (как и полицейские) явно отсылают к культовому «Фарго
» братьев Коэн
и одноименному
альманаху Ноа Хоули
по мотивам. Однако версии Данилы Иванова, который выступил не только режиссером, но и автором сценария, порой будто бы не достает градуса абсурдности, хотя и диалоги уместно ироничны, и линии каждого из персонажей, включая молчаливую свидетельницу – бассет-хаунда Бетси, – доведены до логического завершения. Возможно потому, что за время, прошедшее от короткометражки до выхода полного метра, автор несколько охладел к этой истории. Но ничего, к третьему полному метру – с учетом жаркого «В баню!» – точно оттает. Недаром похожую мысль по отношению к одному из героев этой «правдивой истории» в финале «Операции "Холодно"» философски изрекает персонаж Баширова.
«Операция "Холодно"» в кинотеатрах с 5 декабря
.
«Операция «Холодно»
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