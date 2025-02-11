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«On и она»: Юлия Пересильд вступает в абьюзивные отношения с умным домом

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11 февраля 2025
До кинотеатров вот-вот доберется фильм «Оn и она» режиссера Евгения Корчагина, показанный ранее в конкурсе 3-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний». Для режиссера прошлый год вообще выдался насыщенным: летом на смотре короткометражного и дебютного кино «Короче» он получил приз за экологическую комедию «Говорит Земля!», а с новой, снятой уже, скорее, в жанре драматического триллера, считался одним из фаворитов «Зимнего». Разбираемся, чем опасен умный дом — и привлекательно отечественное «Черное зеркало».

«On и она»: Юлия Пересильд вступает в абьюзивные отношения с умным домом

Талантливая программистка Ксения (Юлия Пересильд) фактически повелевает временем: её технологические решения и опережает его, и позволяют экономить часы — ведь написанные ей программы созданы в том числе для рабочих задач. Консервативного начальник (Никита Тарасов), однако, не слишком радует такая прыть, так что он отправляет Ксению в вынужденный отпуск. Интернет-серфинг – опять же не без помощи автоматизированного поиска – приводит ее в только открывшийся для аренды умный дом в Таиланде, которым управляет искусственный интеллект Маркус.

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Поначалу всё кажется прекрасным: до пляжа хоть и далеко, но в доме есть бассейн с морской водой и великолепным видом, а роботизированный Малыш, помощник ИИ, оказывается не хуже R2-D2 — только нацелен на создание комфортного проживания. По утрам он приносит кофе, а по вечерам может побаловать и бокалом вина. Ксения наслаждается отдыхом, но однажды Маркус переходит границы дозволенного, а попытки сбежать из умного дома не оборачиваются успехом.

«On и она»: Юлия Пересильд вступает в абьюзивные отношения с умным домом

Сценарий Константина Трофимова, с которым режиссер Евгений Корчагин уже работал над фильмом «Честный развод. Бенефис» и сериалом «Просто Михалыч», на первый взгляд, кажется довольно простым. Отсылки к «Черному зеркалу» и даже недавнему «Убийству на краю света» тоже вполне очевидны, однако за счет режиссерских решений и российского контекста «On и она» превращается в актуальный драматический триллер. Пожалуй, это одно из первых внятных зрительских высказываний об абьюзивных отношениях, в которые, как демонстрирует пример Ксении, может попасть каждая женщина — даже самая успешная и позволившая себе отдых в таиландском умном доме.

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Для Пересильд это, кстати, одна из лучших ролей в карьере: на протяжении большей части фильма она присутствует в кадре сольно, что позволяет гармонично, без театрального надрыва, отыгрывать весь спектр эмоций. Всё начинается с блаженства и умиротворения от прекрасно начинающегося отдыха, а заканчивается яростью в попытках выйти из умного дома, преодолев молчаливое смирение с властью нейросетевого партнера. Актерский вызов в кадре чувствуется даже сильнее, чем космический, где, кстати, тоже в качестве оператора мог поработать Евгений Корчагин, но не прошел на борт из-за проблем со зрением.

«On и она»: Юлия Пересильд вступает в абьюзивные отношения с умным домом

В «On и она» режиссер намеренно уходит от свойственной подобным картинам стерильно-белой эстетики модного лофта, представляя умный дом, по большому счету, обычным жильем. Условия чуть выше среднего класса подкупают заботой и простотой, но спустя время всё превращается вовсе не в мифологизированную золотую клетку, а в ненавистную и замусоренную жилплощадь, где Ксения безуспешно пытается справиться со страхами и депрессией.

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Корчагин еще и насыщает картину чеховскими мотивами, в данном случае — больше известными через кинематографическую интерпретацию «Моего ласкового и нежного зверя», что подчеркивает именно женскую уязвимость этой «Драмы на охоте». Здесь тоже при кажущейся свободе у Ксении выбора уже нет. Однако создатели «On и она» до последнего дают героине надежду, которой, впрочем, не факт, что она воспользуется.

«Оn и она» в кинотеатрах с 13 февраля.

«ON и Она»

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обсуждение >>
№ 4
ЛинаМисс   10.12.2024 - 00:00
Заинтересовалась. Надо будет обязательно посмотреть этот фильм читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   8.12.2024 - 17:44
Зачем смотреть на то что уже видел как минимум два раза. Немного опоздали с копией. читать далее>>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   8.12.2024 - 12:12
Отметил сей проект в «хочу посмотреть; добавил так же в вотч-лист» цифровых премьер... Отметил эти самые исключения в праздничный «вотч-лист цифровых премьер»... Отметить то я их отметил, но нужно еще... читать далее>>
№ 1
Мария_2191   7.12.2024 - 20:49
Пересильд оказалась заложницей своих "талантов и возможностей". читать далее>>
Всего сообщений: 4
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ON и ОнаВызовГоворит Земля!Мой ласковый и нежный зверьПросто МихалычУбийство на краю светаЧестный развод. БенефисЧёрное зеркало

фотографии >>
«On и она»: Юлия Пересильд вступает в абьюзивные отношения с умным домом фотографии
«On и она»: Юлия Пересильд вступает в абьюзивные отношения с умным домом фотографии
«On и она»: Юлия Пересильд вступает в абьюзивные отношения с умным домом фотографии
«On и она»: Юлия Пересильд вступает в абьюзивные отношения с умным домом фотографии
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