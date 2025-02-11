«On и она»: Юлия Пересильд вступает в абьюзивные отношения с умным домом

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Анастасия Талызина и Тарас Шевченко пытаются не повторять опыт родителей

«Знакомство родителей»: Выгодная партия — для музыки и для жизни

9 февраля

Свидание со Сталиным: «Компаньон» — первый хоррор-хит года

Фильм с Софи Тэтчер настолько пытается удивить, что запутывает сам себя