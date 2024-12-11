Говорящий пони и другие веские причины посмотреть семейный фильм «Одна дома. Великолепная пятерка»

В российский прокат 12 декабря выходит семейная комедия «Одна дома. Великолепная пятерка» – продолжение прошлогоднего новогоднего хита про не по годам умную, но очень одинокую девочку Стефанию в исполнении самой популярной юной актрисы Виталии Корниенко. В «Великолепной пятерке» у Стефании наконец-то появляется шанс обрести друзей, а еще буквально погрузиться в не самый идиллический мир кино. Рассказываем, почему стоит посмотреть фильм «Одна дома. Великолепная пятерка».
Настоящая съемочная площадка
В жизни Стефании за год произошли большие изменения. Мама (Анастасия Панина
) уже не врач скорой помощи, а настоящий доктор. Пока она принимает пациентов у себя в кабинете, Стефания не сидит одна дома, а работает настоящей актрисой новогоднего вестерна, который снимают в недавно открытом реальном Кинопарке Москино. На площадке возведены внушительные декорации Дикого Запада, бесперебойно работают цеха гримеров и костюмеров, каскадеры отчаянно репетируют трюки. Один из каскадеров (Илья Малаков
), кстати, чуть не лишается работы из-за вывиха, но Стефания, которая только-только с ним почти подружилась, тут же отправляет его в больницу к маме. Актерский агент (Алика Смехова
), чтобы занять заскучавшую между дублями юную актрису, предлагает ей провести прямой эфир со съемочной площадки для своих подписчиков. Стефания, хоть это и делает, но особо в лайки и восторженные комментарии не верит, предпочитая реальное общение с единственным ее другом на площадке – пони Геннадием, которого неожиданно похищают.
Говорящий пони
Геннадий становится не только другом Стефании, но и одним из главных героев нового фильма. Смышленый белый пони в картине еще и озвучивается душевными и искрометными репликами. Сам он, правда, не говорит, это с экрана транслируются его мысли. Но Стефания их отлично понимает, так что между друзьями происходит вполне осмысленный диалог. А вот горе-воры Антон (Максим Студеновский
) и Гарик (Артем Гайдуков
) вообще не слышат животное, не теряющиеся даже в самых кризисных ситуациях. С другой стороны, парни даже с заданиями своего секретного Шефа справляются с большим трудом.
Отсылки к советскому кино
Незадачливые похитители пони, очевидно, произрастают не только из «Джентльменов удачи
», где Косой с Хмырем пытались по не самым внятным наводкам Доцента разыскать золотой шлем, но и из других культовых советских картин. В них можно найти и несуразность гайдаевской троицы, и обескураженность членов экипажа «Полосатого рейса
». Более того, в одном из эпизодов – связанном уже не с животными, а с детьми – Антон даже цитирует, хоть и не совсем правильно, «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен
». Но это не единственные отсылки к советскому кино в «Великолепной пятерке». Даже открывающая сцена вдохновлена, в чем признается режиссер Руслан Паушу
, «Человеком с бульвара Капуцинов
». При этом новогодний вестерн по мотивам легендарной картины Аллы Суриковой
снимает в «Великолепной пятерке» одиозный режиссер в исполнении Михаила Полицеймако
, явно отсылающего к коварному, но не самому талантливому режиссеру Якину из «Иван Васильевич меняет профессию
».
Новые юные звезды
«Одна дома», впрочем, зиждется не только на советском кино, но уверенно прокладывает связь между поколениями, вводя в ансамбль к Вите Корниенко ее разномастных онлайн-подписчиков в исполнении юных актеров, которые тоже довольно часто снимаются, но главных ролей у некоторых из них еще не так много, как у Виты. В каком-то смысле именно актерскую нереализованность, несмотря на юный возраст, воплощает мечтающий стать звездой Алекс (Роман Борзовский
), а практически будущего кинокритика или второго режиссера, пытающегося дойти до самой сути кинопроцесса, – замкнутая отличница Маша (Мария Верхова
). Среди активных подписчиков еще есть технический гений Тима (Борис Дейков
) и предприимчивый Ваня (Григорий Столбов
), поначалу мечтающий лишь о деньгах. Впрочем, самую зрелую поклонницу Стефании сыграла Галина Стаханова
, чья героиня именно на примере влога начинающей актрисы учит интернет-возможностям своих коллег по программе «Столичное долголетие».
Дружба онлайн и офлайн
«Великолепная пятерка» развивает заданную оригинальной «Одной дома» тему помощи на первый взгляд случайным людям. Только если год назад и мама Стефании могла выбрать ночное дежурство в «скорой» вместо Нового года с дочерью, и сама героиня Корниенко – довольно хулиганское путешествие со слишком честным вором (Михаил Тарабукин
), которому нужно было украсть деньги ради спасения брата (Роман Курцын
), то теперь все изменилось. Стефания с мамой хоть и стали проводить больше времени друг с другом, но поняли, что такие дочки-матери не могут заменить собой общение с другими людьми. Они вокруг тоже разные, и могут прийти как и в офлайне, вдруг оказавшись в медицинском кабинете, и в онлайне, отправляя поддерживающие комментарии, а потом и в реальной жизни готовые не только ради себя, но и ради других помочь друг другу.
«Одна дома. Великолепная пятерка» в кинотеатрах с 12 декабря
«Одна дома. Великолепная пятёрка»
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