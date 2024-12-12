«Мой сосед — монстр»: Возлюби свою шизу

12 декабря в российский прокат выходит комедия с элементами хоррора «Мой сосед — монстр» (Your Monster) — дебютная режиссерская работа Кэролайн Линди, тепло принятая на фестивале «Сандэнс» в январе этого года. Сюжет основан на реальной история самой Линди, пережившей непростой период в жизни. Аналогичные испытания ждут и главную героиню в исполнении Мелиссы Баррера. С одним нюансом: ей придется не только преодолеть жуткую депрессию, но и приручить живущую в шкафу неотесанную бабайку.
Темная полоса всегда наступает внезапно. Во флешбэках из недалекого прошлого начинающей актрисы Лоры (Баррера) царит опереточная идиллия: бойфренд Джейкоб (Эдмунд Донован
) томно признается в любви, играет на рояле и пишет для нее главную роль в своем бродвейском мюзикле. В настоящем девушку с похоронной торжественностью везут по коридорам онкологической клиники, где она провела целый год. Обнаруженный рак желудка удалось победить, но в процессе слабохарактерный Джейкоб свалил в закат: жизнь нью-йоркского креакла не готовила его к статусу сиделки при больной невесте. Вместе с ремиссией у героини наступает период одиночества: в доступе нет ни парня, ни родных (мама формально есть, но где-то далеко — ее забота ограничивается присланными в честь выписки пирогами). Вернувшись в пустую квартиру, Лора проваливается в пучину самобичевания: ревет белугой, поглощает мучное и пишет бывшему СМСки до востребования. Какая уж тут карьера, когда сил не хватает даже встать с дивана.
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Выползти из-под пледа всё же придется, потому что Лора, к собственному удивлению, живет не одна. С наступлением темноты в доме начинает хозяйничать чудовище: то ли своенравный домовой, то ли натуральный бес. Отправившись на стук, девушка сталкивается с Монстром (Томми Дьюи
), живущим в родительском шкафу. Создание большое и непричесанное, но вряд ли всерьез страшное. Что, впрочем, не мешает Мелиссе Баррере сорваться на обязательный для хоррора истошный вопль — школа «Крика
» и «Призраков прошлого
» дает о себе знать. Монстр таким отношением польщен и спокойно объясняет: живет тут уже много лет, гостей не жалует. Так что Лоре даны две недели «на прорыдаться», после чего она должна съехать, дабы не портить стенаниями атмосферу уюта. Начало очень в духе недавнего сериала «Квартира на двоих
»: две противоположности, в нашем случае безнадежная девочка-рёвушка и нечистая сила, должны как-то научиться добрососедству и помочь друг другу стать лучшими версиями себя. По пути будет нелишним сохранить жилплощадь в целости, а также избежать ненужных жертв: иногда Монстра клинит, и он может в порыве ярости кого-нибудь распотрошить.
«Моего соседа — монстра
» предваряет интригующая ремарка: «Фильм основан на более-менее реальных событиях»
. Действительно, сюжетная канва повторяет реальный опыт Кэролайн Линди: после долгой и изматывающей борьбы с раком она оказалась в абсолютном одиночестве — а теперь прорабатывает неприятный эпизод при помощи кинотерапии. В её фантазии Монстр играет роль внешнего раздражителя, заставляющего эмоционально опустошенную девушку отбросить прошлое и снова жить. Буквально: истерики неимоверно бесят потустороннюю сущность, и она грозит Лору прикончить, если та не возьмется за ум. Приходится убрать в сторону одноразовые платочки и снова выйти в мир. Где-то там, на Бродвее, любвеобильный нарцисс Джейкоб готовится ставить ту самую злополучную постановку, и Лора намерена бороться за свою роль. Не без помощи нового знакомого: он, как оказалось, парень очень комфортный. И тоже любит мюзиклы — просто тщательно это скрывает.
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«Призраки прошлого» с Мелиссой Баррера
Современная версия «Красавицы и Чудовища
», одолжившая театральность из «Бердмена
» и аттракцион ненадежного рассказчика из «Джокера
», фонтанирует музыкальными номерами и издевается над клише романтических комедий. За формальной причастностью к сюжету о поисках родственной души, которому позавидовали бы лучшие образчики жанра, от «Этой дурацкой любви
» до «Мой парень — псих
», спряталась диаметрально противоположная мысль: спасение утопающих должно быть делом рук самих утопающих. Весь фильм Кэролайн Линди водит зрителя за нос, мимикрируя под экзотичный по содержанию, но каноничный по сути ромком. К финалу же «Мой сосед — монстр» оказывается фильмом про исцеляющую душевные травмы любовь к себе. И правда: прежде чем искать лекарство в других, неплохо было бы найти общий язык с собой. Вернее — с кровожадным чудищем из гардероба, которое воплощает все твои боли и страхи, а еще — глубоко закопанное в подсознании желание убивать.
«Мой сосед — монстр» в кинотеатрах с 12 декабря.
«Мой сосед - монстр»
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