«Мой сосед — монстр»: Возлюби свою шизу

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Моцарт не без Сальери, Чайковский в разных интерпретациях, тоскующий по Родине Рахманинов и агонизирующий Бетховен

Интервью

Анастасия Панина: «Я прекрасно понимаю, что такое — любить своего ребенка»

Звезда фильма «Одна дома. Великолепная пятерка» — о работе в театре и кино, новогодних традициях и новом поколении актеров