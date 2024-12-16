Морские булочки: «Остров пропавших девчонок» — детский фильм, придуманный детьми

В российский прокат выходит самый причудливый фильм года — «Остров пропавших девчонок». Детское кино родом из США, сценарий к которому придумали сами дети — исполнительницы главных ролей. Кино-Театр.Ру рассказывает, что необходимо знать перед просмотром этой картины о крепости семейных уз и совместном преодолении трудностей.
Три сестры-сироты, которых никто не хочет удочерять, потому что три приемных ребенка – это слишком много, сбегают из-под присмотра тетушки на пляж, где их на сап-борде уносит в море. Вскоре девочки оказываются на неприступном острове, полном ластоногих — морских львов и слонов, — и начинают перебираться с отвесных скал на сушу, к спасительному маяку. Сюжет детского приключенческого фильма незамысловат: в кадре постоянно лишь бесстрашные девочки, преодолевающие всяческие опасные испытания. Иногда — реальные, но чаще — абсолютно надуманные. Уникальным это кино делает один факт, открывающийся на финальных титрах: дело в том, что это не коммерческая картина студийного производства. Фильм придуман, спродюсирован, снят и сыгран одной семьей. Режиссерами стали Энн-Мари
и Брайан Шмидты
, а полноправными соавторами сценария и исполнительницами главных ролей — их дети: Авила, Скарлетт
и Отем Шмидт
.
Большую часть времени девочки плавают как головастики в море или лазают по скалам, иногда встречая суровые по их меркам страшилки. Среди прочего — и глупый скелет в застрявшем посреди расщелины тракторе, и непредсказуемые морские животные, и даже сэндвич, где авокадо смешано с джемом. Это фу! Кино источает непосредственность детской сказки, в которой даже самые опасные места – океан, скалистый берег, прибрежные пещеры — полны веселых приключений. Если тут и становится страшно, то ненадолго, потому что детьми движет любопытство и радость от новых открытий. Фильм предлагает маленьким зрителям такую игру: оказаться в необычных местах вместе с героинями, узнавая о мире какие-то базовые сведения. К примеру, что за морскими львами лучше наблюдать со стороны: они хоть и милые, но всё равно дикие (и львы).
Особое место в повествовании занимает природа — очаровательная и в то же время способная внушить чувство тревоги не только ребенку. Съемки велись в живописных местах Калифорнии: первые же кадры, снятые с дрона, показывают неприступный, заселенный лишь тюленями и птицами остров, о который разбиваются огромные волны. Когда сюда попадут девочки, мы получше с ним познакомимся: с его каньонами и пещерами, с обитающей тут прибрежной живностью, часть которой окажется даже пригодной к пище.
Статус независимого проекта на стыке с хоум-видео сыграл на руку «Острову пропавших девчонок». Фильм был показан на нескольких небольших мировых фестивалях в Австралии и Америке – и внезапно сколотил целую армию поклонников, став культовым в узких кругах. Зрители оценили его бесхитростную изобретательность, а также воздали дань профессионализму Шмитов, заслужившим фестивальный успех. Ведь их детище не уступает по качеству множеству дорогих студийных проектов. Здесь сочетается хорошая операторская работа, в том числе подводная, динамичный монтаж и неуклюжие олдскульные спецэффекты. Девочки с явным удовольствием выполняют опасные трюки на суше и под водой, вступают в схватку с целой армией морских животных и демонстрируют не только ловкость, решимость и силу характера, но и исключительную привязанность друг к другу, а еще — необычайный оптимизм (особенно младшая Скарлетт, самая забавная из трех сестер).
Спустя два года с мировой премьеры «Остров…» выходит в российский прокат. Смотреть его советуем в компании маленьких детей, которых необычайная одиссея девочек способна вовлечь и побудить к сочинительству аналогичных историй. Также рекомендуем его к просмотру любителям малобюджетного независимого кино, к примеру, зрителям прошлогоднего документального хита «Отцы
», где силами одного большого семейства организовываются съемки фильмов — с последующим показом на деревенском самопальном кинофестивале. Далеко не идеальный, но очень сердечный «Остров потерянных девочек» демонстрирует огромные возможности для любого человека, взявшего в руки камеру, придумавшего и снявшего кино. И если это будет также искренне, смело и сможет развеселить ваших детей, то, не ровен час, ваши достижения по достоинству оценят и другие люди в разных уголках мира.
«Остров пропавших девчонок» в кинотеатрах с 19 декабря
«Остров потерянных девчонок». Трейлер на английском языке
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