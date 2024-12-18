Отвал Бакши! «Властелин колец: Война рохирримов» — предыстория легендарной трилогии

В международном прокате идет «Властелин колец: Война рохирримов» — аниме во вселенной Джона Толкина, придуманное командой Питера Джексона и отрисованное японскими умельцами. Скептики могут дремать спокойно: при бюджете в $30 миллионов амбициозный проект собрал (пока) только десять — и сарафан у 150-минутного эпоса не самый благоприятный. Что пошло не так, рассказывает Алексей Филиппов.
Рано или поздно в недрах
Роковой горы
любой франшизы возникает идея, а почему бы не раширить вселенную за счет аниме. Уникальный и узнаваемый стиль японской мультипликации может освежить любую поп-культурную мифологию, это добавляет очков на азиатском рынке, да и западная аудитория, если не запирается в скепсисе, довольно лояльна к подобным экспериментам. У студии Warner Bros.
с умельцами Страны восходящего солнца давняя — как минимум с «Аниматрицы
» — связь, так что аниме во вселенной Джона Рональда Руэла Толкина
давно было делом времени. Казалась интригующей и выигрышной идея не трогать самые известные летописи Средиземья, а перенестись на 200 лет до Войны кольца, чтобы взглянуть на рождения мифа о Хельмовой Пади.
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«Аниматрица» — выставка достижений киберпанка и аниме
2750-е годы Третьей эпохи. Краем гор и степей Роханом — государством между Гондором и Мордором — правит легендарный Хельм Молоторукий
. У мощного старика трое детей, выросших без матери: старший сын Халет, уже опытный воин, средний Хама, отдающий предпочтение бардовской песне, и младшая дочь Гера
— своенравная любительница верховой езды. Её руки внезапно и просит Вульф
— приятель юности, сын коварного землевладельца Фреки
, который заявляется на королевский совет после долгого отсутствия. Хельм отвечает решительным отказом, а оскорбленный вассал, решивший, что Гера обещана кому-то из иноземцев-гондорцев, соглашается на дуэль с конунгом. Всё заканчивается одним легким ударом — не просто так правитель носит прозвище Молоторукий, хотя убивать Фреку не входило в планы владыки рохирримов. Как и дальнейшая конфронтация с Вульфом, который год спустя вернулся с воинством окрестных племен, чтобы отомстить — за отца и уязвленное эго.
Итак, проект по сценарию Филиппы Бойенс
и её команды опирается на три столпа: подробности о не самом изученном эпизоде с участием Хельма, визуальное преображение Средиземье благодаря стилистике аниме и свежий нерв, который сообщает франшизе первая в истории протагонистка. Конечно, в легендариуме Толкина встречаются женщины-героини — хотя бы эльфийка Галадриэль, получившая больше экранного времени в «Кольцах власти
», и рохирримка Эовин, чей дальний предок Фреалаф был племянником Молоторукого. Увидеть этапный конфликт её глазами — богатая идея, характерная для многих франшиз. В «Мобильном воине Гандаме
», например, тоже недавно вывели на авансцену юную Сулетту, и «Ведьма с Меркурия
» позволяет легко погрузиться в мифологию культовой меха-вселенной — без знания запутанного лора с 45-летней историей
. Главное, что новый сюжет захватывает.
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С этим у «Войны рохирримов
» большие проблемы: рядовая пограничная стычка, растянутая на два часа, лишена эпического размаха, а отдельные события, которые эффектно звучат в пересказе, выглядят откровенно комично в темпоритме «реального времени». И гибель Фреки, и план Вульфа, и участие в битве исполинских орлов плохо стыкуются друг с другом как драматургически, так и психологически. Заявленная сложность характера протагониста в итоге сводится к банальному «делать всем на зло». Например, он никогда не слушает мудрых советов генерала Таргга, что почти мгновенно приводит к плачевным последствиям. Увековеченные в анналах ночные вылазки безутешного Хельма, потерявшего обоих сыновей, тоже поданы впроброс — еще и смазаны встречей с лазутчиками Мордора, которые разыскивают «некое кольцо».
В интервью режиссер Кэндзи Камияма
(«Ультрамен: Финал
», «Бегущий по лезвию: Черный лотос
») отмечает
, что ему приходилось как будто снимать три фильма разом. Подразумевает он разный подход к анимации — классической, 3D и с использованием захвата движения, — однако эту мысль можно распространить и на сюжет. Новозеландская сценаристка Бойенс, работавшая над обеими трилогиями Питера Джексона
(он тут исполнительный продюсер), как будто не определилась, что для истории важнее. То ли раскрыть личность Геры, то ли увековечить осаду замка Хорнбург, где рохирримы спрятались после захвата Эдораса, то ли как-то остроумно связать происходящее с мифологией Средиземья, о которой изредка напоминают гоблины и тролли, квартет слонов-мумаков да камео Сарумана, чьи полчища будут штурмовать Хельмову падь 200 лет спустя.
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Проиграли в итоге все. Повествование возведено из поверхностных конфликтов, которые поскорее сменяют друг друга, чтобы по возможности не привлекать внимания. Характер Геры, якобы вдохновленный Навсикаей «...из долины ветров
», сведен к паре средневековых ритуалов. Она противится (любому) браку, но ни Вульфа, ни Хельма её мнение особенно не интересуют. Вскользь упоминаются девы-воительницы Рохана, чей давний подвиг вдохновляет и протагонистку, и её наставницу-служанку Олвин, мастерски владеющую мечом. Оба мотива при этом необходимы больше для эффектного поединка в свадебном платье, чем для утверждения женского права на самоопределение. В конце концов, Гера отправляется в финальное приключение, когда уже не с кем дискутировать, да и судьба других рохирримок вряд ли изменится. Эовин, чей голос звучит за кадром, тоже придется всё доказывать с нуля, вдохновляясь фигурами из прошлого.
Наконец, визуально квази-японский «Властелин колец» производит впечатление максимально дефолтного фэнтези. Студия Sola Entertainment
, привыкшая работать со стилистически низкокалорийным 3D («Ультрамен
», «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045
»), выдала в широком смысле плоский видеоряд. «Война рохирримов» напоминает ожившую книжку с картинками, где персонажи не обладают весом и полноценным объемом, а сцены с захватом движения уступают по части фантазии и изящества допотопным образчикам ротоскопирования: от бюджетного «Хребта ночи
» до почтенного «Властелина колец
» Ральфа Бакши
, которому скоро исполнится 50 лет.
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«Терминатор: Зеро» — легендарный киборг в руках создателей «Психопаспорта»
Лучшей иллюстрацией фильма оказывается крадущийся (!) сквозь заросли исполинский мумак, чьи пропорции драматически и непредсказуемо меняются, а экранное присутствие — как и незавидная смерть — в общем-то не слишком важны для сюжета. Как и в случае с недавним «Терминатором: Зеро
», где японская анимация послужила фломастерами для англоязычной истории, винить режиссера и студию кажется несправедливым. Проблема всё-таки в чудовищно составленом техническом задании, где, видимо, исключили хотя бы один характерный для аниме экспрессивный ракурс. Зато орлы наконец-то помогли.
«Властелин колец: Война рохирримов». Трейлер на английском языке
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