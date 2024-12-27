«Партенопа»: Мифы и легенды Неаполя

В российский прокат вышла «Партенопа» - новая работа итальянского режиссера Паоло Соррентино, премьера которой состоялась в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля. Действие картины охватывает более 70 лет: от рождения до старости героини, получившей имя в честь мифической древнегреческой сирены. Та пыталась очаровать Одиссея, потерпела неудачу и разбилась о берег, на котором вырос город, названный Партенопой, а потом ставший Неаполем. Красивая и запутанная история будто бы накладывает отпечаток на судьбу девушки, чья жизнь неразрывно связана с местом рождения и окутана мистическими событиями, научными поисками и философскими размышлениями.
Действие начинается в 1950-е: обитатели шикарной виллы у моря с видом на Неаполь ожидают рождения ребенка. Отец, мать, старший сын Раймондо, а также мэр города по прозвищу Командор, по совместительству их покровитель и крестный детей, гадают, будет ли это мальчик, или всё же девочка. Приходит срок, и в водах Тирренского моря появляется на свет дочка. Указав на городские крыши на горизонте, Командор нарекает её Партенопой – в честь мифической сирены и древнего названия Неаполя. Малышка вырастает в прекрасную девушку (Челесте Далла Порта
), чья внешность никого не оставляет равнодушным. В 1968 году всё на той же вилле она отдыхает в компании друга Сандрино (Дарио Айта
) и брата Раймондо (Даниэле Риенцо
). Оба смотрят на Парте неравнодушно, а она постоянно ускользает с загадочной улыбкой, дразнит, оставлет купальник на спинке стула, то зовет за собой, то прогоняет. Провести лето молодые люди решают на Капри, где Партенопа очаровывает миллионера на вертолете, влюбляется в американского писателя (неожиданно – Гари Олдман
) и отдается Сандрино. Беззаботные каникулы заканчиваются трагедией, которая будто делит едва начавшуюся жизнь героини на неравнозначные части. С этих пор она будет искать себя в науке, театре, мимолетной любви – а найдет в одиночестве. И в городе, с которым навсегда связана именем и судьбой.
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Тягучий фильм Соррентино
прикидывается чуть ли не фемманифестом – но впечатление это чем дальше, тем больше рассеивается. Партенопа, будто наделенная проклятием красоты, перед которой не может устоять ни стар, ни млад, ни мафиози, ни священник, утверждает, что никогда не пользуется ей, но силами режиссера всю дорогу существует как объект. Камера упивается её неспешными дефиле – даже самые закрытые наряды не прячут ровным счетом ничего. И это несоответствие мешает понять, что же всё-таки хочет показать режиссер. Наверное, каждый увидит, что должен.
Снято высокопарно, все разговаривают афоризмами, «мысли умных людей» эхом разносятся по богатейшим декорациями: от особняков до храмов, от узких темных улиц Неаполя до залитых солнцем скалистых берегов Капри, от университетских аудиторий до преподавательских квартир. Героиня обреченно мается в поисках смысла жизни, неся бремя навязанной себе вины и стереотипов о своей красоте: дескать, нужно уйти с головой в учебу, чтобы переломить предначертанное судьбой. Пока вокруг кружат поклонники, она тянется к тем, кто недоступен, – совсем как та сирена, не пережившая отказ Одиссея. В образе мифического героя тут предстают сперва нетрезвый физически, но отрезвляюще рациональный старик-американец Олдмана, который не готов тратить лучшие годы девушки на себя. Затем – профессор антропологии (Сильвио Орландо
), отцовская фигура и проводник в мир философского познания. В конце концов, даже Сандрино: уставший ждать и охладевший, он впервые становится по-настоящему интересен. Остальные – слишком легкая добыча.
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Предметом интереса Партенопы выбрана антропология – наука о человеке, чей смысл девушка и пытается постичь. Данность такова, что открывается он лишь с годами. Умение видеть развивается на встречных курсах с навыком чувствования, потому делаем выбор мы чаще всего сердцем, а сожалеем о нем – головой, когда ничего уже не изменить. Проклятие сирены в каком-то смысле сработает, и Партенопа окажется символом, памятником, легендой – для такого статуса негоже связывать жизнь хоть с чем-то земным. Остается служить науке, учениками и городу, который, наконец, позволил (что-то) увидеть.
«Парфенопа». Трейлер с английскими субтитрами
«Партенопа» в прокате с 26 декабря
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