«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»: как мы не пришли к «Злой»

В новогодний отечественный прокат выходит «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» – первая часть долгоиграющей сказочной франшизы по книжкам Александра Волкова, умело адаптированным для советского читателя из сказок зарубежного Фрэнка Баума, создателя страны Оз. Фильм, сделанный в конце 1930-х произвел своего рода революцию в мировом кино, объединив в насыщенной и объемно звучащей картинке не только музыку, но и цвет, став классикой мирового кинематографа и Бродвея, умело актуализированной в этом году в фильме «Злая». Отечественному «Волшебнику Изумрудного города», очевидно, помешал тонкий замах на голливудскую классику, с которой первая игровая экранизация Волкова не может конкурировать – не по визуальным эффектам, а именно по смыслам.
У сказки Волкова – поначалу уж точно – мало отличий от Баума, что, кажется, сразу поставило в тупик сценаристов нынешнего «Волшебника». Там, где в советских мультфильмах допускалась сказочная фантазия, в по большому счету первой полнометражной игровой версии никто не собирается делать упор на изначальную визуализацию этой сказки. Идеальные родители (Софья Лебедева
и Егор Корешков
) везут свою капризную и зависимую от гаджетов дочь Элли (Екатерина Червова
) на отдых, чтобы та увидела, какой может быть природа без фильтров. Но Элли не интересует примерно ничего, кроме ее телефона. Даже, казалось бы, ее лучший друг джек-рассел. Семья, путешествующая неожиданно для России с трейлером (или прицепом), не сдается, но внезапный ураган как раз забирает прицеп вместе с девочкой Элли и ее собакой Тотошкой, или Тотонием, как он предпочитает себя называть.
Не совсем логичное, но работающее в рамках сказки разделение детей и взрослых тут вообще отключается. Элли, будто бы и хочет вернуться к родителям, но для человеческих характеров и соответственно их мотиваций «Дороге из желтого кирпича» пока не хватает времени. Оно занято знакомством почти невыносимой девчонки со сказочными Страшилой (Евгений Чумак
), Железным Дровосеком (Юрий Колокольников
) и Трусливым Львом (Артур Ваха
). Последний – больше всех дорисованный при помощи компьютерной графики – выглядит самым живым. Вместе с джек-расселом, который играет Тотошку, парни выносят на себе всю актерскую работу. Им помогает разве что далекая ведьма Бастинда в исполнении Светланы Ходченковой
, которой очень идет эта роль.
Страна Оз и волшебник из нее стали генетическим кодом Америки, поколений, выросших даже не на киношном, а на бродвейском мюзикле. У нас скрепный Щелкунчик всегда перебьет цены на билеты в кино, которое еще так не кстати вышло одновременно с той же «Злой», оказавшейся не только в параллельном прокате, но и в интернете. И «Злая», и наш «Волшебник» предлагают свои, так похожие друг на друга, сказки. Только в голливудском мюзикле все сделано слишком идеально – и песни уместны, и герои разыгрывают сказку здорового человека, несмотря на то, что, как и наш «Волшебник», обещают продолжение в следующем году.
Режиссер Игорь Волошин
в «Волшебнике Изумрудного города» пытается объединить свой авторский взгляд с голливудским мюзиклом и прочими отсылками к мировому кинематографу, но слабый сценарий, основанный исключительно на зависимости детей от гаджетов, просто не позволяет вырваться за пределы этой дороги из желтого кирпича. Она проложена довольно профессионально, но главное на ней не заснуть. Как делают герои и фильма, и сказки.
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» в кинотеатрах с 1 января.
«Волшебник Изумрудного города»
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