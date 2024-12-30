Рука самоиронии меняет все: самые яркие герои новогодних комедий ТНТ

31 декабря телеканал ТНТ покажет комедию «Небриллиантовая рука», основанную на фильме Леонида Гайдая про непутевого Семен Семеныча, в гипсе которого контрабандисты прячут бриллианты. В новой версии действие происходит в вымышленном советском времени в наши дни, а авторы, используя сюжет классической комедии и многих других отечественных и зарубежных фильмов, рассказывают злободневную историю про параллельный импорт. В главных ролях – звезды шоу-бизнеса, которые перевоплощаются в узнаваемых персонажей и поют старые и современные хиты. «Небриллиантовая рука» уже третий новогодний фильм ТНТ – до этого были «СамоИрония судьбы» и «Иван Васильевич меняет все». Кажется, эксперимент удался, и в ожидании премьеры Кино-Театр.Ру вспоминает самых ярких персонажей этой новогодней вселенной.
Женя (Тимур Батрутдинов)
Главный герой – по словам других персонажей, не самый выдающийся шоумен, ведущий, резидент Comedy Club – как и его прототип из «Иронии судьбы» каждый год 31 декабря отправляется в баню. Правда, не париться с друзьями, а вести корпоратив для чиновников. Угостившись предложенным гостями дорогим игристым из пивной кружки, Женя, который планировал встречать Новый год со своей невестой Галей Бузовой, в состоянии опьянения прилетает в Санкт-Петербург и оказывается в квартире Нади (Ольга Картункова
). К слову, авторы «СамоИронии» не раз ставят под сомнение сценарные решения оригинального фильма Рязанова
– ну кто бы в здравом уме пустил человека в таком состоянии на рейс? Так что история могла закончится уже на стойке регистрации, но, к счастью, кино терпит условности. Так же и с проникновением в чужую квартиру: дескать, в советское время ключи подходили к замкам всех типовых жилищ, а вот в наши дни Жене Батрутдинову пришлось попотеть – буквально выломать дверь.
Дальше все идет практически по сценарию, однако, персонаж Батрутдинова оказывается героем не только ремейка «Иронии судьбы». Так, прогуливаясь по лесу, он попадает в версию фильма «Один дома
» — точнее, «Одна дома», с Алсу
в своем образе из клипа «Зимний сон», которая превращает особняк в ловушку для несчастного Жени, совсем как забытый родителями на Рождество Кевин Маккалистер. Чуть позже Женя совершает вылазку за горошком для оливье, но, чтобы добыть дефицитный новогодний продукт, ему предстоит «сыграть в кальмара» — еще один эпизод сделан как пародия на популярный зарубежный сериал, с Михаилом Галустяном
в виде поющей куклы, которую, ради приза, нужно дослушать до конца.
Галя Бузова (Ольга Бузова)
Королева самоиронии Ольга Бузова тут вроде бы в эпизодической роли, но в то же время чуть ли не в самой смешной. Начиная с первого эпизода, в котором Галя предлагает Жене встречать праздник вместе, а он тут же исчезает, - этакая «внутренняя» шутка про несложившиеся отношения Бузовой и Батрутдинова. «СамоИрония судьбы» — комедия музыкальная, так что основная сюжетная линия то и дело прерывается вставками, в которых известные российские исполнители поют свои хиты в тех или иных декорациях. Единственная, кому так и не дают микрофон, — Галя Бузова. А она всю дорогу не только пытается понять, куда же делся Женя, но и спеть. В какой-то момент даже берется за гитару, но закадровый голос тут же сообщает, что авторы ремейка не будут отступать от идеи оригинала, в котором герои пели не своими голосами, а были озвучены профессиональными певцами – так что за Бузову песню «Мне нравится, что вы больны не мной» поет Кети Топурия
из «А’Студио». В финале терпению Бузовой приходит конец: воссоединившись с Женей и сидя за праздничным столом, она решает, что пришло-таки время выступить – но тут звучит команда «стоп, снято», так что исполнительница, забравшись на стол, выступает на титрах, пока вокруг идет демонтаж декораций.
Ипполит Бедросович (Филипп Киркоров)
Кто же еще мог сыграть самого одиозного персонажа фильма Эльдара Рязанова, как не король российской эстрады – так Филипп Бедросович Киркоров превратился в Ипполита Бедросовича. Обнаружив в кровати возлюбленной Нади незнакомца, он устраивает сцену ревности и не просто обиженно уходит из квартиры, а под свою песню «Единственная моя» собирает вещи – парики с перьями, костюмы в стразах, гору брендовых чемоданов. Конечно, Ипполит Бедросович вернется – нетрезвый, помятый, весь в снегу (упал с ледяной горки). И отправится греться в душ, напевая «Цвет настроения синий» — оказывается, этот хит, вместе с Киркоровым, поют на разных языках по всему миру.
В отличие от прототипа из «Иронии судьбы», намокший в душе Киркоров не покидает квартиру и не исчезает – авторы «СамоИронии» даже пожурили своих предшественников, которые отпустили Ипполита на мороз. Новые Женя и Надя оставляют Бедросовича дома, чтобы вместе встретить праздник. Тем более, что и Галя Бузова добралась до Петербурга. Пары воссоединяются под бой курантов.
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Интервью с создателями «Небриллиантовой руки»
Шурик (Демис Карибидис)
Инженер-фрилансер Александр Сергеевич Тимофеев 31 декабря прибирается в квартире под черно-белую «СамоИронию судьбы» по телевизору, сокрушаясь, сколько же можно переснимать комедию Эльдара Рязанова. Задумавшись, не замечает, как задевает пылесосом елку – упав с верхушки, разбивается чехословацкая звездочка. А страны-то больше нет – и как теперь достать такую же игрушку? Благо, Шурик смастерил машину времени, а, значит, можно отправиться куда угодно. Запустив агрегат, герой теряет сознание: все остальное – сон. В котором от Тимофеева уходит жена-актриса Зина (Марина Кравец
) и уезжает в Гагры с режиссером Якиным (Павел Деревянко
), в котором на него ругается управдом Иван Васильевич Бунши (Тимур Батрутдинов
) – за то, что из-за опытов Шурик во всем доме то и дело нет электричества, в котором соседнюю квартиру пластического хирурга Шпакяна (Гарик Мартиросян
) грабит вор Жорж Блиновский (Максим Лагашкин
) и в котором все они начинают безудержно путешествовать во времени. В компании настоящего русского царя Ивана Грозного, который меняется местами с похожим на него как две капли воды Бунши и попадает в наши дни, тогда как управдом и Блиновский пытаются выжить в древней Руси.
Как и в «СамоИронии», авторы и тут заигрывают со временем – действие, хоть и в ретро-декорациях, происходит в современности, так что все шутки актуализированы. Шурик, например, приходит в ужас от сообщения на аналоговый сотовый телефон – ему прислали приглашение на вечеринку Ивлеевой. А чуть позже вынужден использовать VPN-картриджи, чтобы запустить машину времени. Он же сообщает жене Бунши – блогеру Ольге Андреевне (загримированная под Крачковскую
Ольга Бузова) – что очень надеется, что она не запоет, как все остальные звезды соцсетей. «Хам, не мой человечек», — обиженно бросает героиня Бузовой, над талантом которой вновь шутят. Кроме этого, Шурик Карибидиса значительно расширяет вселенную оригинального «Ивана Васильевича» — так, что фильм в какой-то момент превращается уже в пародию на «Назад в будущее». Вместе с царем они отправляются то в 90-е, где на вещевом рынке вступают в бригаду ряженых Ленина, Сталина и Екатерины Великой (Денис Дорохов
, Азамат Мусагалиев
и Валентина Мазунина
) и участвуют в перестрелке с бандой «матвиенковских» — группой «Иванушки International». После этого оказывают в Версале, где Никита Кологривый
изображает Людовика с нотками «Слова пацана
», а Дава
, спасая героев, погибает – недаром он Жан-Поль Ералаш. После этого ситуация окончательно выходит из-под контроля, и герои, пересев на «Де Ладеан», решают изменить историю – спасти Пушкина, украсть все спички у Наполеона, спустить с лестницы Гитлера, разобраться даже с Адамом, Евой и яблоком. Эксперименты со временем выйдут боком – но, слава богу, все это (в том числе Джиган, ставший президентом Земли) не более, чем сон ударившегося головой Шурика.
Зина (Марина Кравец/Марина Федункив)
Роль жены инженера-фрилансера Тимофеева исполнили в истории сразу две актрисы. Реальную Зину играет Марина Федункив, но стоит ей загримироваться, как она превращается в Марину Кравец. Поверив обещаниям ушлого режиссера Якина, героиня бросает мужа – тот, впрочем, больше обеспокоен тем, что на съемках она потеряла перчатку из магазина H&M, за которой теперь придется ехать в Казахстан – и отчаливает в Гагры. Оказывается, Якин пообещал ей не просто отдых, а подготовку к полету в космос для нового фильма. Но всюду обман: пока Зина потела в скафандре, Якин закрутил роман с другой актрисой. Зина, как и полагается, ведет соцсети и, даже бросив мужа, просит его не отписываться. Еще она, оказывается, снялась у Тарантино
в музыкальной пародии на «Убить Билла
» под песню группы Uma2rman, ну а в финале, когда Шурик приходит в себя, превращается в Федункив – и со свойственной актрисе непосредственностью заявляет, что вообще-то квартира ее, и никуда она отсюда не денется. Также в фильме есть пародия на шоу «Конфетка», которую и в реальности, и в «Иване Васильевиче» ведут Кравец и Гарик Мартиросян.
Жорж Блиновский (Максим Лагашкин)
Главной целью и жертвой вора с говорящей фамилией Блиновский становится пластический хирург Шпакян, сосед Шурика. Сперва жулик «разводит» доктора по телефону, а потом нацеливается на квартиру, набитую дорогими артефактами, вроде «бархатных тяг» со змеями вместо носов. А если нажать на правильный рычаг в стене, то жилище и вовсе трансформируется в розовый будуар, в котором обитает поющая кукла Клава (Клава Кока
) и куда наведываются девушки-клиентки Шпакяна. В общем – находка для «медвежатника». Но, к несчастью для Блиновского, эксперименты Шурика за стеной не только мешают ему завершить ограбление, но и закидывают Жоржа в прошлое, где он помогает Ивану Васильевичу Бунше притворяться Грозным, а сам изображает князя при его дворе. Фейковый царь и Блиновский встречаются со шведским послом (Павел Воля
), закатывают пирушку, слушают музыку – причем вор и тут остается вором, то и дело пытаясь что-нибудь прикарманить. В финале Блиновский и Бунша воссоединяются с Шуриком – чтобы выслушать песню про то, что хорошее уже близко, а вот прекрасно все еще далеко.
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Фильм «Иван Васильевич меняет всё»
Геша Козодоев (Алексей Воробьев)
Щеголеватый контрабандист-манекенщик, с аристократическими замашками и тотальным невезением, преследует главного героя Семена Семеновича Горбункова (Тимур Батрутдинов) с целью извлечь из его гипса контрафактный товар - от айфонов и дайсонов до бургеров и картошки из Макдональдса, которую другие бандиты в исполнении Павла Воли и Михаила Галустяна прячут в забинтованной руке Семена Семеновича. Переплюнуть оригинального Гешу в исполнении Андрея Миронова
– задача не из легких, и изначально ТНТ собирались использовать ИИ-технологии и заменить с помощью deepfake лицо Воробьева на лицо Миронова из фильма Гайдая. Но от этой идеи в итоге отказались, так как артист и без спецэффектов органично вжился в роль – благодаря в том числе самоиронии, важному элементу всех новогодних пародий канала. Воробьев не только повторяет путь своего прототипа, но и, безусловно, посмеивается на собственным образом. Будет и сцена с показом мод, в которой брюки по-прежнему не превратятся в элегантные шорты, зато, слетев с героя полностью, станут идеальным нарядом для любой «голой вечеринки». Алексей Воробьев, как и Миронов, обладающий еще и музыкальным талантом, конечно же исполнит на палубе круизного корабля знаменитую песню про «Остров невезения».
Ив Сен Билан (Дима Билан)
Мода, благодаря в том числе Козодоеву, — одна из линий как оригинальной «Бриллиантовой руки», так и новой «Небриллиантовой». Певец Дима Билан сыграл в картине кутюрье, чей внешний вид и имя Ив Сен Билан недвусмысленно намекает – это пародия на Ив Сен Лорана. Модельер – облаченный в строгий черный костюм, белую рубашку, стильные очки и темный парик с удлиненными волосами Билан — появляется в кадре со своими молодыми супермоделями-музами: Валерией Bearwolf (Godzilla и «Один в поле воин»), Mon’ой, Асией и итальянкой Wiwo. Сам певец назвал фильм «соединительной тканью между поколениями»: «Сегодня, в постмодерне, мы все воспринимаем через смех и иронию, поэтому такой проект может объединить и тех, кто хорошо помнит оригинал, и тех, кто живет на этой пост-иронии». К слову, Дима Билан не первый, кто воплотит на экране образ известного модельера – соревноваться придется с французскими актерами Пьером Нинэ
и Гаспаром Ульелем
, сыгравшими Сен Лорана в двух разных байопиках.
Агент 006 (Никита Кологривый)
Создатели «Небриллиантовой руки» не испугались добавить в картину персонажей, которых у Гайдая не было, да и быть не могло. Главный герой Семен Семенович Горбунков после круиза в Дубай, где он «упал, очнулся – гипс», становится мишенью для контрабандистов Козодоева и Лелика (Максим Лагашкин) и вынужден перевоплотиться в агента 007-ена Семеновича. Ну а какая «бондиана» без противостояния не только со злодеями, но и с другими шпионами – тут-то и появляется агент 006 в исполнении Никиты Кологривого. Скандальный артист, звезда сериалов «Слово пацана» и «Комбинация
», перевоплотится в лучшего сотрудника секретного бюро по борьбе с контрабандой. В отличие от главного героя Горбункова, персонаж Кологривого предстает в классическом образе – в строгом костюме, с пистолетом в руках. К слову, это не единственная кинематографическая отсылка в «Небриллиантовой руке» — авторы обещают цитаты из фильмов про Джека Воробья, Джокера и Харли Квинн, боевиков с Брюсом Ли
, блокбастеров «Бегущий по лезвию
» и «Город грехов
».
«Небриллиантовая рука» на ТНТ 31 декабря в 20:00.
«Небриллиантовая рука». ТВ-ролик
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