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«Финист. Первый богатырь»: Не возлюби себя больше, чем ближнего своего

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31 декабря 2024
В российском прокате «Финист. Первый богатырь» – новое ответвление франшизы про «Последнего богатыря», случившейся чуть меньше десяти лет назад — тогда еще при поддержке зарубежного Disney и отечественных сказок. Полнометражный оригинал в трех частях продолжился сериалом, который вышел на экраны осенью 2024-го и оказался не только сильнее кинотеатральной трилогии, но даже «Гарри Поттера», ставшего обязательным пунктом новогоднего домашнего телесмотрения для нынешнего поколения. Так что после «Наследия» от «Финиста» – не самого интересного героя вселенной – ничего не ждали. Однако сценаристы оригинальной трилогии и сериала вкупе с Дмитрием Дьяченко, режиссером не только полнометражных «богатырей», но и «Чебурашки», вновь удивляют. Новый фильм оказывается визуально насыщенной и психологичной сказкой о синдроме самозванца, тщеславии и любви к животным, которая определяет и любовь к людям.

«Финист. Первый богатырь»: Не возлюби себя больше, чем ближнего своего

Действие нового полнометражного фильма происходит, очевидно, задолго до тех, что описаны в сериале и полнометражной трилогии. Финист в исполнении Кирилла Зайцева был одним из ключевым героев «Корня зла», «Посланника Тьмы» и «Наследия», но здесь является ключевым персонажем. Удалым богатырем, на подвигах которого зиждется Белогорье. Как у настоящего героя, у него даже есть помощник или пиарщик Мелеха (Сергей Лавыгин), помогающий излагать все подвиги Финиста для неравнодушной общественности и заодно толкающий его на новые.

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Герой Зайцева, что удивительно, выдерживает драматургическую константу. И в полных метрах, и в сериале его характер не то чтобы менялся: это всегда самоуверенный богатырь, готовый идти навстречу подвигам, даже те его не ждут, отчего Финист всегда и казался персонажем, хоть и статным, но совершенно не интересным. На ироничном самолюбовании протагониста и зиждется «Первый богатырь», где титульный персонаж пытается одолеть то громадного кабана, то опасную химеру. Однако это лишь завязка истории, которая приводит любующегося собой богатыря к полной слепоте.

«Финист. Первый богатырь»: Не возлюби себя больше, чем ближнего своего

«Финист» показывает именно тот неожиданно короткий путь от любви до ненависти и от славы к забвению. Касается это не только героя Зайцева, но и неожиданного то ли бога, то ли злодея Анарифа, которого играет Федор Добронравов в богатых костюмах и макияже. Именно к нему отправляются на восточном экспрессе Финист с Мелехой, да еще и с помолодевшей Бабой Ягой (Юлия Пересильд), которая приглянулась восточному красавчику, заточенному в тело верблюда (красавчик – Федор Гамалея, голос верблюда – Павел Прилучный).

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Финиста можно было бы назвать самым неинтересным героем вселенной «Последнего богатыря», но новый полный метр как раз рассказывает его предысторию, вовсе не лишенную драматургии и сказочных элементов. Если оригинальный «Богатырь» больше играл на сказке про младшего Иванушку, который и «вовсе был дурак», то Финисту досталась незавидная роль условного старшего брата, всего готового к подвигам. Увы, не все подвиги свершаемы. И здесь создатели «Чебурашки» и богатырской франшизы вновь идут по острию взрослых психологических травм.

«Финист. Первый богатырь»: Не возлюби себя больше, чем ближнего своего

«Финист. Первый богатырь» вновь представляет собой здоровую сказку для взрослых и детей, объединяющую и отечественный фольклор, и классику зарубежного кино с разговором о важном. Как не остаться одному в этом постоянно меняющемся мире. Как не залюбоваться собой, даже если ты главный герой новой киновселенной. А главное — как сохранить любовь не только к волшебству, но к фруктам (даже если это молодильные яблоки), людям (пускай и злым волшебникам) и животным — если это не просто щенки или котята, а уже взрослые ящерицы.

«Финист. Первый богатырь» в кинотеатрах с 1 января.

«Финист. Первый богатырь»

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