«Расскажи мне кино»: И свет во тьме светит

В российский прокат выходит фильм «Расскажи мне кино» из конкурсной программы кинофестиваля в Торонто — красочное и захватывающее повествование о жизни одной чилийской семьи на фоне исторических событий 60-70-х годов ХХ века. Сценарий основан на одноименной книге писателя Эрнана Риверы Летельера, а режиссером стала датчанка Лоне Шерфиг. В прошлом она неоднократно демонстрировала приверженность универсальным темам, и на этот раз также проделала потрясающую работу, превратив роман в великолепный фильм.
Молодая женщина Мария Маргарита (Сара Беккер
) окунается в воспоминания детства и рассказывает историю своей жизни, начиная с шестидесятых годов, когда вся ее семья жила в маленьком и бедном шахтерском городке в пустыне Атакама. В те годы ее отец Медардо (Антонио де ла Торре
) трудился на руднике по добыче селитры, мать Мария Магнолия (Беренис Бежо
) занималась домашним хозяйством, заботясь о девочке и трех ее братьях. Вся семья Кастильо очень любила кино и по воскресеньям, надев самые лучшие одежды, ходила в местный кинотеатр на просмотр фильмов — «Человека, который убил Либерти Вэланса
» с Джоном Уэйном
, «Троп славы
» Кубрика
и зарубежных мелодрам и комедий. Эти походы были отдушиной, спасением от нищенской жизни для каждого из них, и обсуждение картин каждый раз продолжалось до поздней ночи.
Однажды отец получил на производстве травму, не позволяющую ему больше работать, семье стало грозить выселение из дома, принадлежащего добывающей компании, и о совместных киносеансах уже не могло идти речи. Матери удалось добыть немного денег у управляющего шахтой, и тогда родители решили отправлять в кино по очереди детей, чтобы те, вернувшись, пересказывали фильмы дома. Методом проб и ошибок было установлено, что Мария Маргарита (Алондра Валенсуэла
) обладает уникальным талантом рассказчицы кино, способным радовать не только членов семейства, но и все малоимущее население городка. Это умение не только начало приносить семье постоянный доход, но и в итоге поменяло жизнь и девочки, и ее близких. Она пересказывает «Спартака
», «Квартиру
», «Хорошего, плохого, злого
», «Полуночного ковбоя
» и другие фильмы и срывает аплодисменты. Зрителей становится все больше.
История начинается в 1966-м и развивается непринужденно, отражая взлеты и падения главных героев, но тон ее постепенно меняется. Сперва рассказ идет в комедийном ключе, но когда счастливые времена Кастильо заканчиваются, появляются ноты сентиментальности. Затем фильм становится все более мрачным, затрагивая и главные события страны – вплоть до прихода к власти Пиночета – и изменения, которые претерпевает чилийское общество. Впрочем, «Расскажи мне кино» не стремится к всеохватности, а сосредотачивается на судьбе девочки и ее близких.
Мы наблюдаем, как дети познают мир и взрослеют, в их жизнях случается множество событий, ключевым из которых становится бегство матери. Когда-то бросившая карьеру танцовщицы, женщина изнывала в пыльной пустыне от нереализованности и наставляла дочь жить всегда лишь собственной жизнью. «У артиста свет идет изнутри, — говорила она, — Если не показывать его другим, сердце угаснет. И не важно, выступаешь ли ты на большой сцене или перед компанией пьянчуг». Не имея больше терапевтической возможности излечиваться кинематографом, мать уехала из города, бросив мужа-калеку и четырех детей-подростков. Отчаянный поступок ломает и жизнь героев, и повествование. В следующем акте мы увидим детей уже изрядно выросшими.
Свободолюбивая и решительная Мария Маргарита, от лица которой рассказывается история, наблюдает распад и умирание города и пытается удержать семью на плаву. Исторические события не сулят ничего хорошего ни брату, который, работая на шахте, активно участвует в организации коммунистической революции, ни ее карьере рассказчицы, — уже в другой связи, с приходом телевидения. Сара Беккер – настоящее украшение второй части фильма – очень выразительно играет повзрослевшую героиню, со множеством оттенков и нюансов. Вообще, каст очень нестандартный — здесь снимались актеры не только из разных стран, но и частей света. Помимо чилийки Беккер, в роли матери – французская актриса Беренис Бежо, в роли отца – испанец Антонио де ла Торре, а в роли управляющего – немец Даниэль Брюль
.
Главной темой же становится умение человека преодолевать жизненные невзгоды, не опускаясь и не сдаваясь, несмотря на обрушивающиеся несчастья. Здесь четко утверждается, что жизнь, даже полная трагедий и потерь, не перестает быть прекрасной. В том числе, разумеется, и благодаря целительному и объединяющему искусству кино, подкрашивающему наше невзрачное существование. Фильм Лоны Шерфиг – любовное послание кинематографу от истинного его ценителя — можно поставить в один ряд с таким шедевром, как «Новый кинотеатр "Парадизо"
».
«Расскажи мне кино» в кинотеатрах со 2 января.
«Расскажи мне кино»
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