Оз и ныне там: «Злая: Сказка о ведьме Запада» — мега-успешный (кино)мюзикл, который застревает в голове

В международном цифровом прокате воцарилась «Злая» — первая часть дилогии по мотивам бродвейского хита, чья слава не утихает почти четверть века. Кинематографисты долго прокладывали дорогу из желтого кирпича, чтобы пропеть старые песни о главном для зрителей во всем мире, и новогодние праздники — отличное время, чтобы познакомиться с одним из крупнейших феноменов американской поп-культуры. О волшебницах и волшебниках страны Оз, их блеске и нищете размышляет Алексей Филиппов.
История Эльфабы (Синтия Эриво
) начинается с конца. Дороти разлила злую ведьму Запада по темному-темному полу и весело отправилась по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Черная шляпа — памятный для колдуньи предмет гардероба — становится надгробием для лужи её могущества. В радиоэфире неуверенный голос доброй волшебницы Юга (Ариана Гранде-Бутера
) фиксирует время смерти, запуская смерч ликования, слухов и перемен. Жевуны танцуют и поют, срывая афиши с изображением зеленокожей поработительницы, а Глинда спускается к ним в розовом пузыре, чтобы отметить сокрушительную победу добра — и рассказать всю правду, как она обещала ранее.
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«Волшебник Изумрудного города»: как мы не пришли к «Злой»
Их дороги пересеклись в университете Шиз, чье неблагозвучное имя происходит от сленгового shiznit, «лучший». Эльфаба и Галинда, которая избавится от одной буквы в имени из политических соображений, оказались соседками поневоле — и поначалу на дух не переносили друг друга. Контраст на лицо: одна — привыкшая добиваться своего всеобщая любимица и амбассадорка розового, другая — нелюбимая старшая дочь, чей цвет кожи служит поводом для гримас ужаса, буллинга и неуместных шуток окружающих. Вторая девушка даже не планировала учиться в Шизе — только сопровождала сестру Нессарозу (Марисса Боде
), которая передвигается в кресле-каталке. Однако перебранка с Галиндой, обернувшаяся выбросом колдовской энергии, привлекла внимание директрисы Морибль (Мишель Йео
). Та оценила талант Эльфабы и настояла на её зачислении, чтобы проводить с многообещающей чародейкой персональные семинары. Об уроках волшебства в свою очередь мечтала Галинда, что и стало залогом их будущей дружбы (ничто не связывает так прочно, как корыстный интерес).
История «Злой» начинается с конца — есть ощущение, что именно на стыке веков флешфорварды переживали особый спрос: «Бойцовский клуб
», «Криминальное чтиво
», «Помни
», «Славные парни
» — и далее. Где-то между ними затесались и публикация романа «Злая: Жизнь и приключения Злой Западной Ведьмы» (1995) Грегори Магвайра вместе с премьерой бродвейского мюзикла Wicked (2003) Стивена Шварца
и Уинни Хольцман
. За четверть века постановка заработала более $1,6 миллиарда — второй показатель в истории после «Короля льва» (он идет на шесть лет дольше и собрал уже больше двух миллиардов).
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«Волшебник страны Оз» (1939)
Успех фильма, заработавшего в итоге около $655 миллионов, тоже выглядел неминуемым: экранизировать роман Магвайра стремились 30 лет, а после бродвейского фурора маршрут как будто бы оказался построен. Если уж CGI-ный «Король лев
» с поющими реалистичными животными может похвастаться миллиардом, то у переосмысления классической сказки Фрэнка Баума, открывшего в 1900-м целую вселенную американским (и не только) детям, с достоинствами определенно побогаче. Как минимум распространено прочтение истории Дороти как социальной и политической сатиры. Вдобавок между годом нулевым и 95-м есть важнейшая остановка: на излете великой депресии на США обрушился «Волшебник страны Оз
» (1939) Виктора Флеминга
и Кинга Видора
, чье место в американской культуре трудно переоценить.
В качестве пестрой локализации для (пост)советской хронологии его влияние можно сравнить с «Чапаевым
» (1934), «Броненосцем "Потемкиным"
» (1925) и всем комедийным новогодним меню вместе взятым. Даже новое поколение голливудских визионеров — вроде Дэвида Лоури
, Карин Кусамы
и Джастина Бенсона
с Аароном Мурхедом
— обнаружило авторский взгляд на мир, наблюдая за приключениями Джуди Гарланд
во вселенной, где вырвиглазный «техниколор» побеждает депрессивную сепию Канзаса. Разнообразию их откровений посвящен фильм-эссе «Линч/Оз
», где из миражей Баума и Флеминга формируется сновидческий микрокосм режиссера
«Малхолланд Драйв
» и «Диких сердцем
».
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Матросы против драконов: о феномере «Броненосца "Потемкина"»
Нести на подоле такой культурный и исторический контекст в равной степени бремя и козырь, однако без него феномен Wicked может выглядеть совсем уж загадочно. Особенно в переложении Джона М. Чу
— режиссера вторых «Шага вперед
», «Иллюзии обмана
» и «G.I. Joe: Броска кобры
». Спец по танцевальным и товарным брендам вместе с большой командой ответственно подошел к адаптации хита: его сразу разбили на две части (причем 160 минут, что выделено первой «главе», длится всё представление на подмостках). В руках кинематографистов особенно переливаются достоинства и изъяны материала, большая часть которых известна со времен бродвейской премьеры, что вовсе не помешало оглушительному успеху.
Одна из ярких черт «Злой» — ревизионистский подход: условно новый взгляд на страну Оз, где ужасы и чаяния реального мира обретают необычное преломление. Здесь Wicked можно вписать в литературную («Красная комната», 1979) и музыкальную («Чем дальше в лес
», 1987) традиции, а также вспомнить немало кинемато/графических аналогов: от «Ведьминой службы доставки
» (1989) и «Лиги выдающихся джентльменов
» (1999-2019) Алана Мура
до «Сказаний» (2002-2015) Билла Уиллингема и «Однажды в сказке
» (2011-2018). С середины 2010-х переписывание знакомых сюжетов от лица антигероинь стало
важной стратегией Disney («Малефисента
», «Круэлла
»), а в 2020-х тайная жизнь второстепенных персонажей из удачной находки грозит стать фабричным производством (см. «Пингвин
», «Это всё Агата
» и так далее).
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«Пэрл» — «Психо в стране Оз» (и другие жемчужины 2022-го)
Контентный ландшафт не играл бы роли, не оставляй создатели киноадаптации столько лакун, когда-то рассчитанных на вау-эффект. «Иной» — или даже «инаковый» — взгляд тем и ценен, что меняет гравитационное поле обыденного. Однако местный Шиз напоминает всё, везде и сразу: от черно-розового тандема соседок из «Уэнздей
» до гаррипоттеровского
волшебства в тени надвигающегося фашизма
, а принципы и цели университета абсолютно загадочны. Не считая уроков истории профессора-козла Дилламонда (Питер Динклейдж
) и пары робких встреч Эльфабы с мадам Морибль, ничто не обеспечивает повествованию хотя бы подобие стройности. Более того — уже на сюжетном, а не концептуальном уровне — эпизоды просто наслаиваются друг на друга, порой через не самые мелодичные переходы.
Столь же хаотично-пунктирны характеры, чьи отношения меняются за пару реплик или одну песню. И если пронзительный «немой» танец Г(а)линды с Эльфабой в клубе знаменует их эмоциональную синхронизацию, то вычеркнуть из уравнения тот факт, что будущая «добрая волшебница» удобно преследует шкурный интерес, кажется довольно проблематичным. Как и обилие персонажей-масок — вроде добавленных в сюжет розовых прихвостней Пфанни (Янг Боуэн
) и Шеньшень (Бронвин Джеймс
), чья карикатурность несколько противоречит и ревизионистским амбициям, и импульсу не судить о людях по внешности/первому впечатлению. Наконец, саму Эльфабу, её сестру и угнетаемых говорящих животных изображают не как обладателей иного опыта, у которых могут быть отличные от «озовских» приоритеты, но тех, кто в глубине души хочет, например, буквально того же прекрасного принца.
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Столь непродуманную оптику, где половина идей утрирована, а вторая спрятана в умолчание, призваны компенсировать, разумеется, духоподъемные номера, обращенные ко всем и никому конкретно. На эмоциональных качелях легко проскочить и вялые персонажные арки, вроде «неожиданного» двуличия Морибль или разоблачения Волшебника, который озабочен созданием «общего врага» для страны Оз, чтобы её поработить. Играющий нелепого тирана Джефф Голдблюм
стал пугающе часто подписываться на аналогичные роли (см. нетфликсовский «Каос
»). В эмансипаторной эйфории можно проскочить и невнятные танцевальные номера, где запоминающаяся хореография с кинематографией встречаются два-три раза за 160 минут — и половина художественной щедрости отведена принцу Фийеро (Джонатан Бейли
), что иронично для «истории двух подруг».
Только хитовые песни и существующая вопреки условностям химия Эриво с Гранде наполняют жизнью эту монументальную, здорово декорированную конструкцию из розовых очков и зеленых стекол. И чудом кажется не запал мюзикла, но то добросердечие, благодаря которому зрители достраивают обрывистые линии персонажей, вплоть до самых третьестепенных, чтобы им сопереживать. Такого, увы, не всегда удостаиваются люди вокруг нас, кто выведен за этими иносказаниями. Иначе, конечно, мы жили бы в совсем другом мире: где девушки не боялись бы внутренней магии, а уловка с поиском «общего врага» не работала так безотказно.
«Злая». Трейлер на английском языке
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