«Твоя вина»: Без вины виноватые

Молодежная испанская мелодрама «Твоя вина» режиссера Доминго Гонсалеса, которая вышла в конце декабря 2024 года на платформе Amazon Prime Video, продолжает серию экранизаций трилогии-бестселлера аргентинской писательницы Мерседес Рон «Виновные». Зрителю вновь предлагают окунуться в перепетии любовных отношений главных героев Ника и Ноа на фоне семейных тайн, не дающих влюбленным раствориться в своих чувствах.
В первом фильме «Моя вина
» 17-летняя Ноа переезжает жить в прибрежный городок вместе с матерью, которая второй раз вышла замуж за состоятельного бизнесмена. Ее сводный брат, 22-летний Николас, поначалу бесит девушку — ловелас, прожигатель жизни. Но неизбежно между ними пробегает искра. Ежедневные ссоры сменяются страстными ночами. Фильм заканчивается единением героев, впереди их ждет бесконечное счастье.
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Рецензия на фильм «Моя вина»
Действие «Твоей вины» происходит через год после вышеописанных событий. Ноа закончила школу и празднует свое 18-летие. Девушка поступила в колледж и в дальнейшем планирует переехать из роскошного особняка в общежитие. Ник работает в другом городе, но пропустить день рождения любимой он не может. Его появление становится полной неожиданностью для Ноа, молодые люди все это время не виделись. Казалось бы, ничто не мешает их счастью, полнейшая идиллия на фоне вопиющего материального благополучия, но не тут-то было. В колледже Ноа появляется бывшая девушка Ника, явно что-то скрывающая. Также в город возвращается мать молодого человека, бросившая его много лет назад. Ник не хочет иметь с ней ничего общего. Семейные тайны и обиды бывшей снова не дают влюбленным расслабиться.
Роль Ноа сыграла Николь Уоллес
, а Ника — Габриэль Гевара
. Помимо совместной работы над первой частью трилогии, они снимались вместе в рейтинговом испанском сериале «Стыд
». Эротические сцены, по словам актеров, давались им легко, так как они давно знакомы и доверяют друг другу. В интервью Гевара признался, что не ожидал такого глобального успеха первой части трилогии «Виновные», хотя и знал, что у саги очень много фанатов. По словам Гевары, для него важно, как поклонники книги воспримут вторую часть, насколько экранизация будет соответствовать их ожиданиям.
Гевара отметил, что быть кумиром подростков ему не просто, «особенно, когда выходишь на улицу», так как он не похож на плейбоя Ника, у актера «совсем простая жизнь». Уоллес также подчеркнула, что не похожа на свою героиню. «Но я стараюсь сопереживать Ноа на 100% и не осуждать ничего из того, что она делает», — поделилась Уоллес.
На премьере фильма в Испании, которая состоялась 27 декабря, Гевара рассказал журналистам, что заключительная часть трилогии — «Наша вина» — выйдет в 2025 году, развязки истории ждать осталось недолго.
«Твоя вина». Трейлер на английском языке
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