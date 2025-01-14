«Четыре четверти» — подростковая греза о первых чувствах

Российский прокат теперь на «Четыре четверти» полон: в нем можно найти мелодраму, основанную на бестселлере о первой любви. Режиссером стала Евгения Тирдатова («Зона турбулентности»), а сценаристом — автор одноименного романа Александр Юк. Наряду с молодыми артистами в этой истории о бурных чувствах, пережитых за последние четыре четверти учебного года, снялись Надежда Михалкова, Ирина Пегова, Любовь Толкалина и Андрей Ильин, которым достались роли учителей и родителей. Рассказываем, чем интересна история Ромео и Джульетты в отечественных нулевых.
Фильм начинается кадрами розового неба: сначала над Петербургом, а потом над Москвой. Именно такое путешествие совершает Маша (дебютантка Анастасия Ермошина
), которой предстоит доучиться последний школьный год в статусе «новенькой». Девочка сразу привлекает внимание парней, что вызывает зависть противной одноклассницы Вики (Анастасия Пучкина
). Несмотря на явные ухаживания со стороны бравого Гарика (Артем Руднев
), настоящие чувства вспыхивают между ней и Женей (Пётр Безменов
) по прозвищу «Монмартик». В отличие от прилежной отличницы Маши, поэтической натуре — художнику и скульптору — не чужд максимализм. Даже учительница Ольга Николаевна (Надежда Михалкова
) задается вопросом, «как со своими принципами он впишется в нашу жизнь».
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Первый раз герои видят друг друга, когда Женя забирается через форточку в соседнюю квартиру с Машиной. Это потом начинаются школьные драки, разорванные рубашки, песни под гитару у костра и дарение портретов на день рождения. Перед нами разворачивается любовь против всех. Недаром героев романа Александра Юка окрестили современными Ромео и Джульеттой, а экранизацию заочно сравнивали с «Вам и не снилось
». У фильмов похожая завязка, и даже некоторые герои будто перекочевали из советской классики: рядом с парочкой вьется влюбленная в героя одноклассница (Софья Ирхужина
), а милая учительница берет ребят на совместные прогулки (они нежно зовут её «мамой Олей»).
Под стать привычному изображению школьной любви и персонажи «Четырех четвертей
»: например, алчная директриса (Инга Оболдина
) — с объемным бордовым каре, повелительным тоном и интересом к покупке нового оборудования для информатики. Главный же конкурент Жени в борьбе за сердце прекрасной дамы — эдакий крутой парень на мотоцикле. Конфликт с родителями тоже узнаваемый: препятствием на пути чувств оказываются… вездесущие экзамены. Правда, опасения предков кажутся излишними: Женя участвует в художественных конкурсах, а Маша занимается допоздна — ультиматумы взрослых напрасно ведут к конфликтам, побегам из дома и обострению отношений.
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«Зона турбулентности» — другой фильм Евгении Тирдатовой с Ингой Оболдиной
Действие фильма происходит как раз в год введения ЕГЭ — 2001-й, правда, напрямую об этом не сообщают. Нулевые на экране выдают себя громоздкой электротехникой и эхом (пост)советского прошлого: молодежь тусуется, приплясывая буги-вуги вокруг костра под «Ленинградский рок-н-ролл» — шлягер группы «Браво» из 1980-х, а в самый драматичный момент появляется банда «бритоголовых», напоминая о шлейфе «бандитских 90-х». Именно эта встреча станет началом конца.
Стычки с родителями и друг другом — порой странные и даже нелепые — позволяют заметить эволюцию пары. Прилежная и правильная Маша, которая даже волосы никогда не держит распущенными, заплетая в тугую косу, поддается ближе к кульминации подростковому бунту: против родителей, системы и даже возлюбленного. Будучи музой для художника, она становится прототипом Афродиты — новой обнаженной скульптуры Жени. Девушке это не нравится, и она в отместку состригает роскошную косу, что у Монмартика вызывает недовольство (а у некоторых зрителей — ассоциации с фильмом «Чучело
»). Юноша же не изменяет себе, оставаясь принципиальным максималистом. Как и суждено романтическим свободолюбцам, его уже поджидает трагическая развязка.
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Пока же суровая реальность не ворвалась в жизнь влюбленных, их глаза горят, сердца искрятся, а отношения разгоняются, заставляя, возможно, некоторых зрителей краснеть от неловких намеков на эротику. «Первый раз» в новогоднюю ночь решен уже менее неуклюже: кадр с героями на размытом фоне быстро сменяется праздничным фейерверком. И вот — совместный поход в церковь, сопровождающийся подкупом охранника, нервный обмен обручальными кольцами, а затем и вовсе завязка для шоу «Беременна в 16». Сплошная подростковая греза с чудесными совпадениями, нотками ностальгии и спорной романтизацией ранней беременности. Погрузиться в это ощущение снова — каждый решит для себя: ведь в кино, как и в любви, сердцу не прикажешь.
«Четыре четверти» в кинотеатрах с 16 января
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«Четыре четверти». Трейлер №2
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